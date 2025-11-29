الجزیره: بانیان غربی جنگ آماده قربانی کردن اوکراین هستند





اکنون اوکراین آماده است که قربانی شود و این در حالی است که آمریکا و دولت‌های غربی، خود در دامن زدن به جنگ اوکراین دست داشته‌اند.

وبسایت الجزیره در تحلیلی به قلم «لئونید رگوژین» نوشت: به تازگی، مقام‌های غربی حوزه مبارزه با فساد در اوکراین افشا کردند که افراد نزدیک به ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین ظاهراً در طرحی برای انجام یک اختلاس 100 میلیون دلاری از بخش انرژی دست داشته‌اند. شریک تجاری زلنسکی با نامِ «تیمور میندیچ» به همراه دو وزیر دولتی، افرادی بوده‌اند که از آن‌ها به عنوان افراد دخیل در اختلاس اسم برده شده است. تحقیقات در این زمینه بر عهده دفتر ملی مبارزه با فساد در اوکراین است که توسط دولت‌های غربی حمایت می‌شود. رسانه‌های اوکراینی و غربی به این مسئله اشاره داشته‌اند که امکان دارد رئیس دفتر رئیس‌جمهور اوکراین هم در این اختلاس دست داشته باشد.

برخی معتقدند افشای خبر مذکور، برای تحقق برخی اهداف سیاسی، در پوشش مبارزه با فساد در اوکراین است. این رسوایی، ضربه‌ای مهلک را به اعتبار زلنسکی و البته موقعیت اوکراین در جنگ وارد کرده است. زلنسکی با این رسوایی، عملاً شبیه به یک اردک لنگ شده که هرکسی هرچه بگوید گوش می‌کند و اکنون مشخصاً زمان آن رسیده که به حرف‌های دونالد ترامپ گوش کند.

طبق طرح ترامپ، اوکراین باید تا حد زیادی تسلیم خواسته‌های روسیه شود. زلنسکی نیز این روایت را به چالش نمی‌کشد. رسوایی فساد در دولت اوکراین تا حد زیادی دامنه مانور فعالیت‌های زلنسکی را محدود کرده است. اکنون به معنای واقعی کلمه یک قربانی برای خاتمه دادن به جنگ وجود دارد.

پذیرش خاتمه جنگ در شرایط کنونی آن هم با شرایط مطلوب روسیه، ضربه‌ای سنگین به آنهائی است که قول می‌دادند روسیه در میدان جنگ اوکراین گرفتار خواهد شد و شکست می‌خورد. این توهم، ذهنیت رهبران غربی را تسخیر کرده بود. اما در ماه‌های گذشته اثبات شده که متحدان اوکراین در زمینه تأمین بودجه و تسلیحات، با چالش‌های جدی دست به‌گریبان هستند. 19 بسته تحریمی علیه روسیه نیز شکست خورده است و وضعیت روسیه بهتر از دوره آغاز جنگ است.

غربی‌ها می‌گویند دیگر نمی‌توانند به کمک‌های مالی و تسلیحاتی ادامه دهند. تمایل به جنگ با روسیه در اروپا به شدت کاهش یافته و البته که دولت‌ها و دولتمردان اروپایی نیز نمی‌خواهند به عنوان مقصران اصلی حصول یک توافق یکجانبه با روسیه شناخته شوند. ترامپ چندان نگرانی بابت پایان دادن به جنگ اوکراین ندارد زیرا این جنگ را جنگِ جو بایدن می‌خواند.

پذیرش آتش‌بسی که به نفع روسیه باشد، برای زلنسکی و اروپایی‌ها به شدت سخت است. آن‌ها بارها از شکست دادن روسیه درمیدان‌های جنگ سخن گفته‌اند. زلنسکی در سال 2021 که خواهان پیوستن اوکراین به سازمان ناتو شد و البته که قدرت‌های غربی نیز به آلمان فشار می‌آوردند تا خط لوله انرژی روسیه به آلمان را از کار بیندازند. انگلستان هم در آن زمان اقدام به اعزام یک ناوگروه به آب‌های شبه جزیره کریمه کرد که روس‌ها آن را خاک خود می‌دانستند. در نهایت، این تحریکات سبب شد تا روسیه در فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کند.

اوکراین اکنون بخش‌های زیادی از قلمرو خود را از دست داده و بیش از

100 هزار نظامی خودش را هم کشته‌شده می‌بیند. افساد اطرافیان زلنسکی به غربی‌ها این امکان را می‌دهد که بهانه داشته باشند. آنها خواهان پایان آشفتگی مرگباری هستد که خود در ایجاد آن نقش داشته‌اند.