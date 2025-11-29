



بازیگران و مجریانی که با فریب سرویس‌های جاسوسی بیگانه به ویژه موساد، اقدام به فحاشی علیه ارزش‌های اسلامی کرده و در خارج از کشور ژست نچسب اپوزیسیونی گرفته بودند، مانند دستمال یکبارمصرف به دور انداخته شده و احساس پوچی می‌کنند.

کسانی مانند برزو ارجمند، احسان کرمی، حمید فرخ‌نژاد و اشکان خطیبی در این چرخه توهم‌آمیز سقوط، حاضر شدند حتی به گروهک‌های ورشکسته‌ای مانند سلطنت‌طلبان و سازمان منافقین و شبکه صهیونیستی بهائیت بیگاری بدهند اما به مرور تاریخ مصرف آنها تمام شد.

اخیراً برزو ارجمند که لودگی‌های بسیاری را در خارج از کشور مرتکب شد، ضمن ابراز پشیمانی درباره خروج از ایران گفته است: دارم تاوان می‌دهم، اینجا کارهایی کردم که نمی‌توانم بگویم! خیلی درب محکمی را به روی خودم بستم و زندگیم را به زن و بچه‌ام سخت کردم؛ از لحاظ مالی بسیار ضرر کردم.

او همچنین جمله تلخی را گفت که حکایت بسیاری از عناصر اپوزیسیون و اپوزیسیون‌نماست: بی‌معناترین آدم آمریکا من هستم و همه درها به رویم بسته شد!

فرد دیگری که در فتنه 1401 بازیچه موساد قرار گرفت و خارج از قواره عقل و درکش حرف زد و برای خوش‌آمد دشمنان ملت ایران پشتک‌وارو زد، احسان کرمی بود. او به شبکه صهیونیستی اینترنشنال گفت: تلخ است اما در پروژه وکالت به شاهزاده، گِل‌های ته حوض در میان اپوزیسیون بالا آمدند. فکر می‌کردیم خیلی‌ها اینجا ذی‌صلاح و کاربلد باشند و سیاست بدانند اما این‌طور نبود؛ فکر می‌کردیم صادق‌اند اما دروغگو بودند. فهمیدیم برخی بسیار دروغگو، بددهن، ساده یا تندرو هستند. بله من در ایران پول‌های خوبی می‌گرفتم و در خارج از کشور خرج می‌کردم. من در ایران همه‌کاره بودم و با آسایش و آرامش کامل پول درمی‌آوردم! ایرانیان ساکن آمریکا هر چی بدی از آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها بوده را در خود جمع کردند؛ چرا اپوزیسیون از ما حمایت نکرد؟!

در خوش‌قدمی این مجری درجه سه همین‌بس که همزمان با پیوستن وی به شبکه‌های منوتو و صدای آمریکا، ابتدا منوتو و سپس صدای آمریکا تعطیل شدند. علت هم این بود که سرمایه‌گذاران غربی و عبری و دیگر حاضر نیستند پول مفت به افراد زرد و دافعه‌برانگیز بدهند.

نفر سوم جمع دلقک‌ها، بازیگری به نام حمید فرخ‌نژاد است که اذعان کرده بود «هشتاد میلیون جمعیت ایران فدای پسر من»! او پس از حمله ناکام و شکست اسرائیل گفت: از اسرائیل می‌‌خواهم به ایران حمله کند!

وقاحت وی موجب شد که حامد بهداد بازیگر بگوید: نمی‌بخشم کسی را که نسخه خودش را پیچیده و حالا می‏‌خواهد راهکار جلوی پای ما بگذارد. من انتخاب کردم اینجا بمانم و علی‌رغم تمام محدودیت‌ها کار کنم.

حمید فرخ‎نژاد که رفت و با یک تیپ دیگر ظاهر شد و به همکارانش هم توهین کرد، الان برنده است؟ رفتن یک انتخاب است، من جهان دیگری دارم به نام بازیگری و سینما و دوست دارم باشم و کار کنم. من گلایه و دعوا دارم. نمی‌بخشم کسی را که نسخه خودش را پیچیده و حالا می‏‌خواهد راهکار جلوی پای ما بگذارد.

در پاسخ به این انتقاد، فرخ‌نژاد با لحنی عصبانی و آشفته گفته بود: آره من باختم؛ سینمای ایران را باختم؛ دیگر قرارداد ندارم و پول درنمی‌آورم! من را عصبانی نکن؛ کسی که خطرناک است تویی؛ من عصبانی‌ام!

و نفر چهارم، بازیگر درجه چندمی به نام اشکان خطیبی است که پشت صحنه تئاتر می‌گوید: «خیلی داغونم... بیا به روی خودمون نیاریم.» او همچنین می‌گوید: مردم به من‌ می‌گویند وطن‌فروش؛ در وضعیت ارّه در ماتحت گیر کرده‌ام؛ من باید بستری شوم؛ بیرون از ایران هیچ گ‌... نیستید؛ داغون‌تر از همه هستم!

آنچه در این میان باید به یاد همه سلبریتی‌های وطن‌فروش و بی‌هویت آورد، کنایه و تلنگری است که دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی چهره ماندگار فلسفه و حکمت، سال 1395 در گفت‌و‌گو با احسان کرمی (برنامه امضا/ شبکه 3) گفت:

کرمی: فلسفه به چه درد مردم معمولی می‌خوره و کجای زندگی هست که این همه ما فیلسوف داشتیم و از فلسفه صحبت میشه؟ آیا اصلاً فلسفه باید جایگاهی داشته باشد؟

استاد دینانی: فلسفه به شما می‌گوید که معنی زندگی چیست؟ شما زندگی می‌کنید. می‌دانی که برای چی زندگی می‌کنی یا نمی‌دانی؟! صادقانه به من جواب بده! جوابت چیه؟ معنی زندگی چیه و برای چی زندگی می‌کنی؟!

کرمی: من فکر می‌کنم نادانسته‌هام در این‌باره بیشتر از دانسته‌هامه.

استاد دینانی: من از مقدارش نپرسیدم، کلاه سر من نگذار! اگر من می‌پرسم برای چی زندگی می‌کنی و چرا می‌خواهی به زندگی ادامه بدهی، جوابت چیه؟!

کرمی: در یک جمله یا یک واژه؟

استاد دینانی: حالا هر چی ده تا جمله! جواب بده معنی زندگی چیه؟ زندگی معنی دارد یا ندارد؟ و اگر معنی دارد چیست؟ اون آقا اونجا ماتش برده، اون میگه میخوام برم ناهار بخورم، یللی برم...

کرمی: نه کسی نمیتونه پاسخ قطعی به این سؤال بده.

استاد دینانی: اگر نداند حیوانی زندگی می‌کند. اگر نداند برای چه زندگی می‌کند و معنی زندگی چیست و زندگی کند، با حیوان چه فرقی دارد. حیوانات زندگی می‌کنند یا نمی‌کنند؟

کرمی: بله طبیعتاً ...

استاد دینانی: خوب شاید هم از ما بهتر. می‌دانند برای چی زندگی می‌کنند؟

کرمی: نه!

استاد دینانی: اگر ما هم زندگی کنیم و ندانیم معنی زندگی چیست، با حیوانات چه فرقی داریم؟!