تاریخ انتشار : ۰۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
رئیس شورای اطلاع‌رسانی یا آلت دست مافیای تحریف؟


روزنامه اعتماد، متعلق به الیاس حضرتی (رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت)، دیروز ذیل تیتر اصلی و در سوتیتر فرعی از قول رهبر انقلاب نوشت: «شایعاتی درست می‌کنند که دولت به واسطه فلان کشور به آمریکا پیام فرستاده، این دروغ محض است و چنین چیزی حتماً وجود نداشت».
این، تمام توضیح روزنامه اعتماد، پس از دو روز دروغ‌پراکنی به نفع ترامپ و بن‌سلمان و در خدمت تضعیف موقعیت اقتدار ایران بود! این روزنامه پیش از این در دو روز متوالی (همزمان با سفر بن سلمان به آمریکا)، با تیتر یک‌هایی مانند: «بمب خبری ریاض» و «میانجیگری بن سلمان» به دروغ چنین القا کرد که آقای پزشکیان در آستانه سفر بن سلمان به واشنگتن، طی نامه‌ای از وی درخواست میانجیگری را مطرح کرده است!
پنج مقام دولتی (سخنگوی دولت، وزیر امور خارجه، سخنگوی وزارت خارجه، سفیر ایران در عربستان، و رئیس سازمان حج) ادعای پیام رئیس‌جمهور برای میانجیگری عربستان را تکذیب کردند. آقای عراقچی در گفت‌و‌گو با فرانس 24 گفت: «این نامه، هیچ ارتباطی به موضوع هسته‌ای نداشت و درباره موضوع حج بود. مشکل در موضوع هسته‌ای، نبودِ واسطه نیست؛ رفتار  آمریکاست». قبل از وی، سخنگوی وزارت خارجه (۲ بار)، سخنگوی دولت، رئیس سازمان حج، و سفیر ایران در ریاض، تأکید کرده بودند که نامه آقای پزشکیان، بی‌ارتباط به ادعای درخواست میانجیگری بوده است.
اما روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تعمداً در زمینی بازی کرد که همبازی‌اش خبرگزاری کذاب انگلیسی (رویترز) بود.
اکنون باید از آقای حضرتی سؤال کرد چه کسانی، آن شایعه دروغ را درست کردند و دو روز پشت سر هم، تیتر اول روزنامه اعتماد کردند؟! آیا او از اصل ماجرا خبر داشت یا نداشت؟ قطعاً خبر داشت که ادعای درخواست از بن سلمان برای میانجیگری دروغ است. حتی اگر به فرض محال خبر نداشت، آیا نمی‌توانست از موضع رئیس شورای اطلاع‌رسانی، کسب اطلاع کند و مانع نشر اکاذیب به نفع ترامپ و بن سلمان، در روزنامه تحت مسئولیت خود شود؟!
برخی تحلیلگران معتقدند حضرتی در قبال باند غالب در روزنامه اعتماد، منفعل است و نقش آلت دستی آنها را چه در روزنامه و چه در شورای اطلاع‌رسانی ایفا می‌کند. او و فیاض زاهد (دیگر عضو شورا) و روزنامه اعتماد، دو ماه قبل از خیانت آمریکا به مذاکرات و حمله به ایران هم، ادعا کردند توافق با ترامپ و سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد دلاری در راه است!
گریبان آقای حضرتی درباره زنجیره خیانت و روند انتشار اخبار دروغ و تحریف‌آمیز به نفع ترامپ، گیر است و او باید در مراجع قضائی و امنیتی پاسخگو باشد و این غیر از وظیفه عذرخواهی رسمی، از نظام و دولت و مردم است.

