* بسیج یک فرهنگ ناب،کامل و از ثمرات انقلاب اسلامی است که امروز به عنوان یک الگوی کارآمد در سایر نقاط دنیا بهکار گرفته میشود و تبلور ویژه آن را امروز در محور مقاومت میتوان یافت.
حشمتزاده
* پس از جنگ 12 روزه، یکی از اهداف دشمنان ایجاد واگرایی داخلی است. بیتوجهی به سیاست دشمن میتواند مقاومت مردم را کاهش داده و زمینهساز فتنهای دیگر علیه کشور شود. در چنین شرایطی، همبستگی و همدلی میان مردم، مسئولان و احزاب ضروری است و شاید به همین دلیل باشد که رهبر معظم انقلاب از واژه «اتحاد مقدس» برای تأکید بر همگرایی داخلی استفاده کردند.
معروفی
* چقدر شهید رئیسی برای حضرت آقا جایگاه والایی داشته و کارهایی که در آن مدت کم کردند ارزشمند بوده که حتی اگر میخواهند از این دولت هم حمایت کنند شاخص را ادامه دادن برخی کارهای دولت شهید رئیسی قرار میدهند. یادش به خیر و روحش شاد.
بدیعی
* پیام رهبر معظم انقلاب به ملیپوش مویتای کشورمان خانم فرشته حسنزاده که فرمودند «از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به نفس شماست دخترم» کوتاه بود اما در دل خود دریایی از معنا برای زن و جوان ایرانی میجوشاند. این سخن، چراغی است که یادآوری میکند حقیقتِ پیروزی در درخشش فلز مدال نیست بلکه نوری است که از ارادهای استوار، ایمانی زلال و همتی بلند برمیخیزد.
موسیپور
*آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، پنجمین مقام رسمی بود که تاکید کرد نامه آقای پزشکیان به بنسلمان، هیچ ربطی به درخواست میانجیگری ندارد. با این اوصاف، ضرورت دارد آقای حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، به خاطر دو تیتر دروغ روزنامه اعتماد، که موجب تضعیف اقتدار ایران در مقابل دشمن است، از مردم و دولت عذرخواهی کند.
خطیب
* در روزهای ۶ و ۷ آذر در تهران شاهد برگزاری مسابقات علمی بینالمللی رایان با حضور نمایندگانی از ۲۵ تا ۳۰ کشور جهان در دو بخش برنامهنویسی و هوش مصنوعی بودیم. این رویداد جهانی در حالی که حدود ۹۰ درصد شرکتکنندگان غیرایرانی بودند، بیانگر آن است که نه تنها ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه منزوی نشده بلکه به محل برگزاری چنین مسابقات بینالمللی انتخاب شده است.
حدادی
*در شرایطی که امکان خلق درآمدهای سریع یا افزایش معنادار سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد، دولت باید مردم را به کمک خود فرا بخواند، رویکرد مردمی در اقتصاد بگیرد، بهرهوری را بالا ببرد، هزینههای زائد و غیر ضرور دولت را کاهش دهد و از منابع موجود بیشترین استفاده را نماید. این مسیر، هم واقعبینانه است و هم قابل اجرا.
معروف
*مستند «سافاری سارایوو» پرده از یکی از هولناکترین جنایات جنگی دوران معاصر برمیدارد. در این گزارش نشان داده میشود که طی محاصره سارایوو (۱۹۹۶-۱۹۹۲) چگونه گروهی از توریستهای ثروتمند اروپایی با پرداخت مبالغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار یورو به نیروهای صرب بوسنی این فرصت را مییافتند تا به عنوان تفریح آخر هفته به سوی غیرنظامیان بیپناه مسلمان تیراندازی کنند. وقتی میگوییم غرب، یعنی با چنین حیوانات وحشی مواجه هستیم.
بهاور
* یمنیها با وجود نداشتن قدرت دریایی یا هوائی پیشرفته، توانستهاند ناوگان دریایی آمریکا را به چالش بکشند و هزینههای قابل توجهی تحمیل کنند. تجربه یمنیها نشان میدهد نوآوری عملیاتی بدون تجهیزات پیشرفته ممکن است و همچنین ناوگان و فناوری پیشرفته به تنهائی تضمین برتری نیست و نوآوری، واکنش سریع و بهرهبرداری از فرصتها، عوامل حیاتی برای موفقیت هر نیروی دریایی هستند.
جلیلی
* از تعامل مثبت با دیگر کشورها باید استقبال کرد و استقبال میکنیم. اما در برابر زورگویی و فشار خارجی مقاومت خواهیم کرد. مذاکره تنها زمانی پذیرفتنی است که بر پایه برابری و احترام متقابل باشد و هیچکس حق ندارد استقلال کشور را معامله کند. تجربه دفاع در جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داده ایران با تکیه بر نیروهای داخلی و خوداتکایی میتواند در برابر تهدیدها مقاومت کند.
مختاری
*بهترین نشانه برای اثبات این که پروژه هژمونی آمریکا در جهان شکست خورده این است که ۳۵ سال پس از طرح نظم نوین بینالمللی، نه تنها نظم آمریکایی مستقر نشده، بلکه متحدان واشنگتن در بیثباتی و رقبا در اقتدار قرار گرفتهاند و از سوی دیگر رقبای آمریکا یعنی ایران، روسیه و چین امروز قدرتمندتر از گذشتهاند.
پاکزاده
* پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه تلاشی برای تحمیل قیمومیت بینالمللی بر مردم فلسطین است. به عبارت دیگر ایجاد نیروی بینالمللی و سپردن اداره غزه به نهادی فراملی، به معنای سلطه خارجی و سلب حق تصمیمگیری فلسطینیهاست. کمکهای بشردوستانه نباید ابزار فشار سیاسی شود. در پایان عرض میکنم الگوی «عربی-اسلامی» مناسبترین طرح برای مدیریت غزه است.
ایزدیان
* وزیر اطلاع رسانی رژیم حاکم بر سوریه گفته حضور نظامی آمریکا در سوریه موقتی است و با تثبیت اوضاع پایان خواهد یافت. بنویسید به همین خیال باشد. قرار بود حضور آمریکاییها در عراق هم موقتی باشد ولی تا الان ۲۳ سال شده و آمریکا این کشور را ترک نکرده است.
پارسا
* با ترک فعل دولت 11و12 در توقف قیمت سوخت، کشور از ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات بنزین و همین میزان هزینه واردات (مجموعا ۱۲ میلیارد دلار)، یعنی کشور را از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه که میتوانست صرف سرمایهگذاری، رونق تولید و اشتغال، فعالیتهای عمرانی، و بهبود معیشت مردم شود، محروم کرد! این، فقط یکی از خسارتهای مدیران بیکفایت در اعتماد به دشمن است که این خسارتهای بزرگ اعتماد به دشمن را دستاورد جا میزد!
شربتی
* آیا جمهوری اسلامی قادر نیست از پیمانهای شانگهای، اوراسیا، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل و... قطعنامهای در محکومیت شیطان بزرگ آمریکا و ترامپ! این جنایتکار جنگی، در مشارکت با صهیونیستها در حمله به ایران صادر نماید!
قاجار
* متأسفانه بر اساس آمار متولیان امر، روزانه هزارمیلیارد تومان، و سالانه ۳۶۰هزارمیلیارد تومان؛ معادل یارانه نقدی یک سال کشور سوخت از کشور قاچاق میشود! واقعاً مسئولان امر نمیتوانند تدبیری برای حل این معضل بیابند؟
عباسی
* جای تقدیر و تشکر دارد که پس از ۲ سال کار اطلاعاتی شبانهروزی، باند سازمانیافته قاچاق سوخت موسوم به طوفان با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان منهدم شد. این باند که توسط سرشبکههای داخلی و خارجی مدیریت میشد در زیرمجموعه آن، ۳۵ شبکه سازمانیافته دیگر هم فعالیت داشتند که در این مدت بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کردهاند.
سلحشور
* سال 1401 در سایت مسکن ایوانکی ثبتنام نمودم. در هنگام ثبتنام آورده هر فرد را 240 میلیون و هر 6 ماه نیز40 میلیون پرداخت اعلام شد. با گذشت بیش از 3 سال از ثبتنام، آورده به قریب به 4 برابر 900 میلیون و اقساط 6 ماه 40 میلیون به ماهانه 50 میلیون رسید در حالی که نه از وام خبری هست و نه از تحویل مسکن! و نه کسی پاسخگو است؟ هیچ مدرکی هم به متقاضیان داده نشده است. با این افزایشها چند جوان توانایی خانهدار شدن را دارند؟!
سیدحسامالدینهاشمی
* چرا در مترو از مردانی که وارد واگن بانوان میشوند و یا زنانی که وارد واگن آقایان میشوند و خیلی راحت شانه به شانه آقایان روی صندلیها مینشینند یا تنگاتنگ آنها میایستند، جلوگیری نمیشود؟
هدایتی
* به خاطر سهلانگاری در برخورد با موتورسواران متخلف، این جماعت دیگر تابع هیچ قانون و ضابطهای نیستند لذا لازم است رسیدگی به این مورد با در نظر گرفتن انتظارات منطقی آنها و اجرای طرحهای مناسب در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.
احمدرضایی