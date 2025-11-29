دولت انگلیس، برای کاستن از هزینه‌های خود، چوب حراج

به چند ساختمان سفارت و مراکز دیپلماتیک خود می‌زند.

روزنامه آمریکایی «پالتیکو» به نقل از اسناد بودجه‌ای دولت لندن گزارش داد وزارت امورخارجه انگلیس قصد دارد، برای کاهش شدید هزینه‌ها، بخشی از ساختمان‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌های خود در کشورهای دیگر را بفروشد. این وزارتخانه مشغول بررسی مجموعه نزدیک به ۶۵۰۰ ملک خود در خارج از انگلیس به ارزش

۲.۵ میلیارد پوند (۳.۳ میلیارد دلار) بوده تا «دارایی‌های قابل واگذاری» را با توجه به وجود صدها ساختمانی که دچار آسیب‌های جدی بوده یا نگهداری از آن‌ها بیش از حد پُرهزینه تلقی می‌شود، شناسایی کند. به گزارش «ایسنا»، این نشریه نوشت وزارت امورخارجه انگلیس همچنین در نظر دارد نزدیک به یک‌سوم از کارمندانش که در داخل مشغول به کارند را تعدیل کند. چند شهر نظیر نیویورک به عنوان «مکان‌های پرهزینه» توصیف شده‌اند که این می‌تواند نشان‌دهنده قصد این وزارتخانه برای فروش احتمالی پنت‌هاوس‌شان در مجتمع United Nations Plaza باشد.