وجود حزبالله از نان شب هم برای لبنان واجبتر است
مشاور ارشد مقام معظم رهبری در امور بینالملل با اشاره به اقدامات و جنایات پیدرپی رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت: وجود حزبالله از نان شب هم برای لبنان واجبتر است.
علیاکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به نقض مکرر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی و حمله مجدد این رژیم به لبنان گفت: رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس پایبند نبوده و با نقض مکرر آتشبس و هدف قرار دادن مردم لبنان، بار دیگر ثابت کرده است که به هیچ کدام از قواعد بینالمللی پایبند نیست.
وی با اشاره به ترور شهید حاج هیثم طباطبایی از فرماندهان برجسته مقاومت و حزبالله لبنان گفت: این ترور با نقض حاکمیت سرزمینی لبنان صورت گرفت؛ رژیم صهیونیستی با ترور فرماندهان حزبالله لبنان سعی دارد اهداف نامشروع خود را با ایجاد رعب و وحشت در لبنان محقق کند اما لبنان ثابت کرده که مقابل این اقدامات ایستادگی کرده است.
ولایتی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با نقض آتشبس به همگان ثابت کرد که خلعسلاح حزبالله چه تبعاتی برای لبنان خواهد داشت، گفت: ایران از حزبالله و جبهه مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل با ابراز اینکه حزبالله لبنان بارها حامی و نجاتبخش مردم لبنان بوده و رژیم اشغالگر قدس را
سر جایش نشانده است، تصریح کرد: با توجه به میزان ولع رژیم صهیونیستی برای کشتار و غارت سرزمینهای دیگر امروز وجود حزبالله از آب و نان برای لبنان ضروریتر است.
ولایتی گفت: از مواضع و اظهارات مقامات لبنانی، بهنظر میرسد دولت لبنان هم به این موضوع و پوچ بودن اظهارات نتانیاهو پی برده است.