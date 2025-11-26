* غرب در ۲۲۰ سال اخیر با ایران مستقل و مقتدر مشکل داشته و تضعیف ایران همواره بخشی از برنامه‌های آنان بوده و هست. مشکل اصلی غرب با ما همین است که ایران همواره بر استقلال و پیشرفت متکی بر خود تأکید داشته و هرگز زیر بار ظلم نرفته است.

امیدوار

* وقتی شهادت سید حسن نصرالله موجب جذب ٧٠ هزار نوجوان لبنانی در قالب طرح پیشاهنگی به حزب‌الله می‌شود، یا با شهادت سنوار نیز چند هزار جوان به تشکیلات حماس می‌پیوندد و در ایران جنگ١٢ روزه انسجام ملی گسترده شکل می‌گیرد، پیام همه موارد این است که این مکتب شکست ندارد. البته دشمنان احمق‌تر از این هستند که چنین حقیقتی را درک کنند.

مقدس

* دولت ترامپ برای مقابله با کاهش نرخ زاد و ولد، در حال ارزیابی طرح‌هایی برای تشویق آمریکایی‌ها به ازدواج و داشتن فرزند بیشتر است. یکی از مشوق‌های در حال بررسی 5هزار دلار نقد «پاداش فرزند» به هر مادر آمریکایی پس از زایمان است. بنویسید ترامپ اهمیت و ضرورت جوان‌سازی جمعیت را فهمید، بعضی‌ها در داخل کشور هنوز نفهمیدند.

مددی‌زاده

* فقط باند صهیونی نیست که وجودش مایه نکبت و آفتی برای بشر است. وهابیت نیز نیروی نیابتی استعمار در منطقه است.

الهامیان

* روابط پرزرق ‌و برق واشنگتن و ریاض نشان‌دهنده اولویت‌بخشی آمریکا به منافع اقتصادی و امنیتی به جای رعایت حقوق بشر است. با وجود بحران‌های انسانی در یمن و محکومیت بین‌المللی قتل جمال خاشقجی، واشنگتن همچنان میلیاردها دلار سلاح به عربستان می‌فروشد و از ولیعهد سعودی به عنوان یک شریک کلیدی استقبال می‌کند. این حرکت نشان می‌دهد وقتی پای منافع آمریکا در میان باشد افرادی مثل جولانی و بن‌سلمان به شریک آنان تبدیل خواهد شد.

چوبکار

* آنچه این روزها در فضای عمومی دیده می‌شود، دیگر مسئله بیرون انداختن چند تار مو نیست. بلکه نشانه‌ای آشکار از یک پروژه‌ هدفمند استحاله فرهنگی است. پروژه‌ای که قدم‌به‌قدم قبح‌زدایی می‌کند، هنجار می‌شکند و بی‌هیچ هراسی از قانون، به متن جامعه نفوذ می‌کند. مسئولان دقیقا کجا هستند؟

واحدی

* پیروزی انقلاب اسلامی و ترویج و تثبیت سبک زندگی ایرانی اسلامی در عمل ثابت کرد حجاب مانع پیشرفت و ترقی و شکوفا شدن استعدادها نیست. این واقعیت نیز در کارنامه موفق پیشرفت زنان و دختران این سرزمین در دوران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در سایه حفظ حجاب و عفاف در صحنه‌های مختلف اجتماعی و بین‌المللی کاملاً قابل مشهود است.

پورمند

* جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق دولت ترامپ، در سال ٢٠١٨، در نشست سازمان منافقین در آلبانی ادعا کرد سال دیگر در کریسمس ٢٠١٩ سقوط نظام ایران را در تهران جشن خواهد گرفت. اما امروز همین بولتون ۷۷ ساله به اتهام فروش اطلاعات محرمانه به دولت‌‌های بیگانه به جای تهران باید به زندان برود. تشت رسوایی معاندین انقلاب و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی بدجوری از بام افتاده است.

حریرفروش

* نزدیک به ۲۰ سال است که برخی استان‌ها و شهرهای بزرگ دچار آلودگی هوا می‌باشند و مسئولان کشور هم با این که می‌دانند در فصل پائیز و زمستان وارونگی و آلودگی هوا را داریم و زندگی و سلامتی مردم دچار اختلال و به خطر می‌افتد، اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. مسئولیت برخورد با این ترک‌فعل‌های صورت گرفته با کیست؟

خوش باطن

* از قرار معلوم لایحه سازمان ملی مهاجرت طی ۴۵ روز آینده تکمیل می‌شود. هدف اصلی این قانون ایجاد نظم و ساختار مشخص برای مدیریت حضور اتباع خارجی در کشور است. امیدواریم با تصویب این لایحه تمامی امور اتباع مجاز، غیرمجاز و پناهندگان در سازمان جدید ساماندهی و مشکلات فعلی مرتفع بشود.

دباغ

* فردی که در دولت آقای پزشکیان به مدیریت اطلاعات و اخبار دولت چهاردهم منصوب شده، نوشته تشکیل دفتر بررسی وضعیت عفاف و حجاب و آموزش به ۸۰ هزار آمر به معروف، مردم را عصبی می‌کند. بنویسید آیا قطع بی‌رحمانه آب و برق درتابستان و زمستان‌، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ارز در یک سال اخیر، گرانی روزانه نان،گوشت، مرغ، تخم مرغ و دیگر مایحتاج مردم را ناراحت نمی‌کند؟

البرزی

* زندگی چیزی جز انعکاس رفتار ما نیست‌، انعکاس ما بر خود ما‌، پس حواسمان باشد، بهترین باشیم تا بهترین را دریافت کنیم.

حیدرنژاد

* متاسفانه در این دولت تولید مرغ و تخم‌مرغ نصف شد. تا دو سال پیش جزو دو کشور بزرگ صادرکننده تخم‌مرغ در دنیا بودیم. اما در یک سال اخیر، تولید ضعیف شده و اگر پیشگیری نکنیم به زودی واردکننده خواهیم شد. رئیس اتحادیه مرغداران کشور در این رابطه اعلام کرد در ۳ ماه گذشته ۱۰۰ نامه به وزارت جهاد فرستادیم و راجع به بحران امروز هشدار دادیم ولی تاکنون ‌توجهی نشده است.

زهره وند

* بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم پنج دهه فعالیت، فالوورهای اصلی حساب سرکرده منافقین زیر ۱۰۰ هزار نفر بوده و engagement واقعی آن کمتر از ۱۰۰۰ تعامل گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد اگرچه این گروهک کوشیده با تغییر ابزار به روایت‌سازی بین‌المللی بپردازد، اما در جذب مخاطب داخلی با شکست مواجه شده است.

خرمی‌فر

* قطعا استمرار قیمت 1500 تومانی بنزین، سوختن سرمایه ملی است. تصمیم بنزینی دولت، حاکمیتی و بسیار مهم است و در وضعیت فعلی، باید به دولت کمک شود که تبعات افزایش قیمت را کنترل کند. باید در جهت اقناع‌سازی مردم مبنی بر ضرورت ملی تغییر قیمت تلاش فراجناحی صورت گیرد نه اینکه با نگاه جریانی به این مسئله ملی نگریسته شود.

دین‌پرست