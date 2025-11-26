تنها راه نجات کشور، بسیجی عملکردن است
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها راه نجات کشور بسیجی عمل کردن و در کنار نیروهای مؤمن و انقلابی خدمت کردن است، گفت: بسیج یعنی کسی که برای همه میدانها تلاش میکند.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور در جلسه علنی روز چهارشنبه (۵ آذرماه) با اشاره به جایگاه و نقش بسیج اظهار داشت: بسیج شجره طیبه است. بسیج یک نهاد فرهنگی و تربیتی است که برای دفاع از ارزشهای اسلامی و مردمی کردن امنیت و بصیرتبخشی برای جامعه اسلامی پا به عرصه اجتماعی گذاشت. دفاع از ارزشهای نظام و نقش تعیینکننده بسیج در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و جهادی از مهمترین اهداف بسیج مستضعفان است.
وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) ادامه داد: امام رضوانالله فرمودند بسیج لشکر مخلص خداست و همچنین فرمودند من به خلوص و صفای بسیجیان غبطه میخورم و از خدای خود میخواهم تا مرا با بسیجیانم محشور گرداند.
حاجیبابایی افزود: رهبر عزیز انقلاب فرمودند بسیجی یعنی علی بن ابیطالب(ع) که تمام وجودش وقف اسلام بود. پیامبر عظیمالشأن اسلام نیز درباره ویژگیهای مؤمن که مصداق واقعی آن بسیجی است، فرمودند مؤمن و بسیجی کثیرالمعونه و قلیلالمعونه است؛یعنی بسیجی زیاد کار میکند و تلاش میکند اما کمتر از بیتالمال برداشت میکند.
وی اضافه کرد: در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، این تفکر بسیجی ۹۰ میلیون ایرانی بود که در طول ۴۶ سال گذشته با فرهنگ بسیجی هماهنگ و همراه بودند و توانستند در یک اقدام انقلابی و بسیجی مقابل آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه پشتیبانان آنها بایستند.
نایبرئیس مجلس با تأکید بر اینکه تنها راه نجات کشور بسیجی عمل کردن و در کنار نیروهای مؤمن و انقلابی خدمت کردن است، تصریح کرد: بسیج یعنی کسی که برای همه میدانها تلاش میکند. بسیجی در همه زمانها و لحظات خدمترسانی میکند.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: امید داریم روزی جامعه ما از چنان رشدی برخوردار شود که تمام تفکرات و اندیشههای حاکم بر جامعه در چارچوب تفکر و اندیشه بسیجی قدم بردارند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بسیجیان کسانی بودند که هشت سال دفاع مقدس را اداره کردند و در طول ۴۶ سال گذشته هرجا نظام نیاز داشت حضور یافتند؛ نیاز به کمک بود کمک کردند، نیاز به خون بود خون دادند، نیاز به آبرو بود آبرو دادند.
ملاک عمل و الگوی ما مسئولان
باید بسیجیان باشند
وی متذکر شد: ملاک عمل و الگوی ما مسئولان باید بسیجیان باشند؛ کسانی که بیشترین تلاش و زحمت را میکشند اما بیشترین ملامتها را تحمل میکنند.
نایبرئیس مجلس در پایان با تبریک هفته بسیج مستضعفان بیان داشت: این هفته را به ملت بزرگ ایران که بسیجی هستند تبریک عرض میکنیم و امیدواریم خداوند ما را از بسیجیان واقعی خود قرار دهد و همه ما را خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دهد.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور گرامیداشت هفته بسیج با انداختن چفیه بر گردن خود در صحن علنی بهارستان حاضر شدند.
درخواست حاجیدلیگانی
برای بررسی مصوبه بنزین
در هیئت تطبیق قوانین مجلس
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی نیز طی تذکر شفاهی با اشاره به قانون برنامه هفتم تأکید کرد که چارچوب اصلاح نظام بنزین و سوخت در این قانون بهطور شفاف تعیین شده است.
وی با اشاره به تصمیم اخیر هیئت وزیران مبنی بر سهنرخی شدن قیمت بنزین گفت: بر اساس این مصوبه، قرار است از نیمه دوم سال نحوه توزیع بنزین با نرخهای جدید اجرائی شود.
حاجیدلیگانی خواستار آن شد که این مصوبه با حضور رئیس مجلس در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بازبینی قرار گیرد تا در صورت وجود مغایرت، اصلاح لازم صورت گیرد و از تحمیل هزینههای بیمورد به کشور جلوگیری شود.
نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مصوبه درباره خودروهای جدید ایراداتی دارد، افزود: ممکن است فردی پس از سالها بتواند خودرو تهیه کند اما تحت تأثیر این تصمیم دچار مشکل شود.
حاجیدلیگانی همچنین برخی بندهای مصوبه دولت درباره بنزین را مبهم دانست و اذعان کرد: چنین ابهاماتی میتواند آثار روانی گستردهای در جامعه ایجاد کند.
وی تأکید کرد که مصوبات دولت نباید با ماده ۷ قانون برنامه هفتم در تضاد باشد، زیرا این موضوع ارتباط مستقیم با معیشت و اقتصاد خانوارها دارد.
دولت باید فوراً اقدام عاجل
برای مهار تورم کند
افزون بر تذکرات پیشگفته، محمد بیات، نماینده مردم خمین نیز طی تذکر شفاهی بر ضرورت اقدامات فوری دولت و وزارتخانهها در بحث تورم تاکید کرد.
وی از وزارت جهاد کشاورزی خواست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، هرچه سریعتر نسبت به تأمین نهادههای دامی مورد نیاز تولید اقدام کند.
بیات همچنین با خطاب قرار دادن دولت خاطرنشان کرد: برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای مهار تورم و گرانیها توسط تیم اقتصادی الزامی است زیرا برخی کالاها روزانه و حتی لحظهای افزایش قیمت دارند.
زارعی: حذف ارز ترجیحی
تبعات جبرانناپذیری دارد
غلامحسین زارعی، عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز متذکر شد: با توجه به تورمی که در حوزه مواد غذایی و معیشتی مردم ایجاد شده است، حذف هرگونه ارز ترجیحی قطعاً تبعات جبرانناپذیری دارد.
عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت اجازه ندهد ارز ترجیحی حذف شود.
پروژه مسکن ملی به نفع دلالان شده است
افزون بر مسائل پیش گفته در صحن که ذکر آن رفت، حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در جلسه علنی و در صحن بهارستان طی تذکری شفاهی خطاب به رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: یکی از نیازهای اساسی مردم، مسکن است و اقداماتی که در دولت قبل تحت عنوان «مسکن ملی» انجام شد، مسیر بسیار درستی داشت؛ اما متأسفانه به دلیل کمکاری، غفلت و بیتوجهی، این برنامه مهم که میتوانست نقش مؤثری در جلب رضایت مردم داشته باشد، به نقطهای رسید که به ضرر مردم تمام شد.
وی ادامه داد: لازم است وامی با دوره تنفس مناسب اختصاص یابد تا پروژهها از دست متقاضیان خارج نشود. تأخیر در پیشبرد پروژهها، سوءمدیریت و قیمت بالای تمامشده باعث شده این موضوع به نفع دلالان و بنگاهداران تمام شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نمونههای عملی این مشکل خاطرنشان کرد: پروژههای مسکن مهر استان قم همچنان بلاتکلیف مانده است.
بیگدلی: طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شود
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده طی تذکر شفاهی در صحن بهارستان عنوان داشت: وضعیت کشاورزی و دامداری کشور بههم ریخته است. اگر وزیر کشاورزی نمیتواند مشکلات این بخش را حل کند، باید استیضاح شود.
به گزارش مهر، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خطاب به هیئترئیسه مجلس، تاکید کرد: باید هرچه زودتر طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس اعلام وصول شود.