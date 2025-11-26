سریال «چمران» در مرحله نگارش





سریال «چمران» به کارگردانی جلیل سامان این روزها در مرحله نگارش فیلمنامه قرار دارد. این مجموعه قرار است زندگی شهید دکتر مصطفی چمران را در چند دهه مختلف روایت کند؛ شخصیتی که نقش مؤثری در تحولات فکری و میدانی دوران معاصر ایران داشته است.

در ادامه تولیدات سیمافیلم، سریال حادثه‌ای–اطلاعاتی «روشنایی شب» به کارگردانی محمود معظمی نیز چند روزی است کلید خورده و در ۳۰ قسمت ساخته می‌شود. این مجموعه در هر فصل به پرونده‌ای مستقل می‌پردازد اما شخصیت‌های اصلی در تمامی فصول ثابت خواهند بود.

همچنین سریال تاریخی– زندگی‌نامه‌ای «خانم پامامورا» به کارگردانی لیلا عاج در ۱۵ قسمت در حال تولید است. این سریال روایت زندگی پامامورا کوئیکی، دختر یک خانواده سامورایی است که پس از ازدواج با یک تاجر ایرانی به کشور می‌آید و در جریان انقلاب و دفاع مقدس نقشی فعال و الهام‌بخش ایفا می‌کند.