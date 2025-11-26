!

اکران یک فیلم سینمایی در موزه سینما با هنجارشکنی مهمانان ویژه همراه شد!

در این مراسم که به نمایش فیلم «شاه نقش» اختصاص داشت، خانواده برخی از بازیکنان تیم‌های پایتخت‌نشین که معمولا دستمزدهای نجومی و هنگفت هم دریافت می‌کنند، با زیر پا گذاشتن حرمت‌ها و هنجارها با پوششی دور از شأن جامعه ایرانی و یک محفل فرهنگی حضور یافتند. نکته قابل تأمل این است که بی‌حجابی همسران، دو فوتبالیست با ذوق‌زدگی برخی رسانه‌های ضدایرانی همراه شد و طبق معمول با عبارت مجهول بدون حجاب اجباری(!) از این رفتار مبتذل استقبال کردند. متأسفانه برخی برنامه‌های فرهنگی به رغم برگزاری در اماکن عمومی و دولتی‌، در رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی، به خصوص نسبت به چهره‌های مشهور، بی‌توجه هستند.