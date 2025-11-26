

در روزهای اخیر، برخی رسانه‌های زرد و جریان‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی با انتشار ارقام ساختگی درباره بودجه صداوسیما تلاش کرده‌اند تصویری اغراق‌آمیز و نادرست از هزینه‌کرد این سازمان ملی ارائه دهند. اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد بخش عمده این ادعاها فاقد مبنای درست محاسباتی است و نسبت‌سازی‌های اشتباه تهیه شده تا افکار عمومی را نسبت به بزرگ‌ترین رسانه ملی کشور تحریک کند.

در این میان، اعداد غیرواقعی مانند «یک میلیون تومان بودجه برای هر ایرانی در روز» یا «۳۸۵ میلیون تومان بودجه سالانه برای هر نفر» در حالی دست‌به‌دست می‌شود که حتی یک محاسبه ساده نشان می‌دهد چنین ارقامی با واقعیت فاصله نجومی دارد. این اعداد حاصل برداشت‌های مغرضانه از جداول بودجه، و ارائه ناقص اطلاعات است.

این موج‌سازی‌ها دقیقاً در امتداد خط عملیات روانی علیه برخی نهادهای حاکمیتی است؛ عملیاتی که طی سال‌های گذشته نیز بارها با تحریف بودجه نهادهای فرهنگی و امنیتی تکرار شده است. به نظر هدف این جریان‌سازی‌ها، بحث کارشناسی درباره بودجه نیست؛ هدف، بی‌اعتبارسازی رسانه ملی و القای ناکارآمدی است.

این در حالی است که بودجه صداوسیما همواره براساس فرآیندهای قانونی و مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود و تمام هزینه‌کردها نیز مطابق آیین‌نامه‌های نظارتی انجام می‌گیرد. هرچند که ایرادی در بحث و بررسی علمی و دقیق پیرامون بودجه‌های نهادهای مختلف وجود ندارد اما اگر مبنای غرض‌ورزی نباشد.

روشن است که ادعاهای اخیر درباره بودجه صداوسیما بر پایه جعل، تحریف و عملیات هدفمند رسانه‌ای بنا شده و هیچ نسبت واقعی با ارقام قانونی ندارد. آنچه نیاز امروز افکار عمومی است، اطلاعات دقیق و شفاف است؛ نه بزرگ‌نمایی‌های هدف‌دار که تنها کارکردشان تخریب سرمایه اجتماعی رسانه ملی است.