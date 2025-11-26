کد خبر: ۳۲۳۱۲۱
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹
تقدیم یک هلدینگ رسانهای به حامی یک تروریست!
حامی قاتلان و اراذل اجارهای سال 1401 مسئولیت یکی از بزرگترین شرکتهای رسانهای کشور را عهدهدار شد.
طی حکمی از سوی علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، بهمن برزگر مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا شد. این انتصاب درحالی صورت گرفته است که فرد منصوب به عنوان مدیرعامل این شرکت، در فتنه سال 1401 به طور آشکار در فضای مجازی به حمایت از عامل یک عملیات تروریستی در اصفهان زده بود!
گفتنی است، شرکت آتیه صبا یکی از بازوهای اصلی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری است که بر دهها بنگاه اقتصادی در حوزههای نفت و گاز، حملونقل، پتروشیمی، گردشگری و صنایع مالی نظارت دارد.