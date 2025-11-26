رسانه مستقر در لندن در یادداشتی درباره هدف رژیم صهیونیستی برای بازپس‌گیری آنچه آن را «سرزمین موعود» خود می‌داند، با تاکید بر اینکه «اسرائیل از این پس همیشه در جنگ خواهد بود»، تصریح کرد: نه ایران و نه هیچ یک از گروه‌های مقاومت در منطقه شکست نخورده‌اند و آنها به سرعت در حال تجدید تسلیحات خود هستند.

«ملانی فیلیپس» تحلیلگر اهل لندن در یک سخنرانی که مملو از عبارات تند اسلام‌هراسانه بود، به دفاع از رژیم صهیونیستی و حق خودخوانده آنها مبنی بر مالکیت سرزمین‌های فلسطینی پرداخت. او یهود را قوم برتر توصیف کرد و آن را مسئله‌ای تمدنی بسیار بزرگ دانست که به گفته او، نمی‌توان آن را به مرزهای سرزمینی محدود کرد.

به گزارش ایسنا، فیلیپس همچنین مسیحیت را فرقه‌ای یهودی خواند که «کمی از کنترل خارج شده است» و اظهار داشت که تمام ارزش‌های اصلی غرب یهودی هستند. این اظهار‌نظر او باعث خنده‌ فراوان حضار شد.

او که در یک کنفرانس در موزه میراث یهود در شهر نیویورک صحبت می‌کرد، همچنین به اسلام تاخت و مانند وزیران تندرو صهیونیست، همچون «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بتسلئل اسموتریچ» وزیر دارایی تلاش کرد تا یک درگیری بر سر زمین را به یک جنگ مذهبی تبدیل و در این فرآیند دو میلیارد مسلمان را درگیر کند.

از نظر فیلیپس، یک جنگ دائمی که هفت میلیون یهودی اسرائیلی را در مقابل ۴۵۰ میلیون عرب و ۹۲ میلیون ایرانی قرار می‌دهد، به نوعی به اندازه کافی بزرگ نیست.

مفسر انگلیسی در ادامه با اشاره به داستان‌های نقل شده در کتاب «تنخ» از یهودیان در دوران باستان که به گفته او «در نبردهای واقعی می‌جنگیدند و مردم واقعی را می‌کشتند» از یهودیان در خارج از سرزمین‌های اشغالی خواست تا به حالت تهاجمی بروند و به آنها یادآوری کرد که یهودی بودنشان در مقایسه با ملیتشان اولویت دارد.

جنگ غزه به هیچ وجه یک جنگ مشروع

برای دفاع از خود نبود

در پاسخ به این اظهارات، «دیوید هرست» سردبیر میدل‌ایست‌آی نوشت: معلوم می‌شود که نسل‌کشی اسرائیل در غزه، پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به هیچ وجه یک جنگ مشروع برای دفاع از خود نبود، بلکه احیای یک پیشگویی کتاب مقدس بود که در تنخ آمده است.

به نوشته سردبیر رسانه مستقر در لندن، با کنار زدن آخرین برگ انجیری که هدف صهیونیسم را پنهان می‌کرد، اظهارات ملانی فیلیپی حاوی یک حقیقت بود که اکنون انکار آن برای هر کسی از هر طرف دشوار است: اینکه از این پس، اسرائیل در یک وضعیت جنگی دائمی است و خواهد بود.

این پیام دقیقاً همان چیزی است که فلسطینی‌ها می‌خواهند نیویورکی‌ها بشنوند.

و اکنون، حامیان اسرائیل در آمریکا نیز این واقعیت را درک می‌کنند که یک اسرائیلِ همیشه در جنگ، به معنای آمریکایی است که آن نیز همیشه در جنگ است و تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی برای همیشه در غرب آسیا گیر افتاده‌اند.

اما اسرائیل همیشه در جنگ برای فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها و سوری‌ها خبر جدیدی نخواهد بود، زیرا این چیزی است که آنها هر روز از زمان توافق به اصطلاح آتش‌بس تجربه کرده‌اند.

تا به امروز، بیش از ۳۰۰ فلسطینی در حدود ۵۰۰ مورد نقض جداگانه توافق آتش‌بس غزه کشته شده‌اند. غزه از الگوی تعیین‌شده توسط «آتش‌بس» در لبنان پیروی می‌کند، جایی که نیروهای حزب‌الله در جنوب رودخانه لیتانی عقب‌نشینی کرد اما اسرائیل در پایگاه‌های خود مستقر شد و به بمباران لبنان ادامه داد و طبق اعلام وزارت بهداشت این کشور، رژیم صهیونیستی در سال گذشته بیش از ۳۰۰ نفر را کشت و بیش از ۹۰۰ نفر را آنجا زخمی کرد.

بازگشت به کارزار ترور

علاوه‌بر این، خواسته‌های اسرائیل افزایش یافته است. این رژیم روز یکشنبه با ترور «هیثم علی طباطبایی» رئیس ستاد حزب‌الله در حمله‌ای در بیروت که به وضوح با هدف تحریک حزب‌الله به واکنش انجام شد، به کارزار هدف قرار دادن رهبران ارشد حزب‌الله بازگشت.

اما آتش‌بس تنها به این دلیل وجود دارد که حماس و حزب‌الله به آتش‌بس پاسخ نداده‌اند. به محض اینکه آنها این کار را انجام دهند، رسانه‌های غربی، به‌طور یکصدا اعلام خواهند کرد که آتش‌بس نقض شده است.

ایران پاسخ خواهد داد

میدل‌ایست‌آی در ادامه با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای کشاندن جنگ به نقاط دیگر در منطقه، به‌ویژه از طریق بی‌ثبات کردن سوریه‌ای که خود درگیر اختلافات فرقه‌ای است، به تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران در تابستان گذشته پرداخت و افزود: مقامات ایرانی در طول جنگ ۱۲ روزه که پس از حمله هواپیماهای جنگی اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن رخ داد، موضع کشور را دفاعی توصیف کردند. در صورت وقوع جنگی دیگر، ایران به‌ویژه علیه کشورهایی که اکنون آنها را به عنوان سکوی پرتاب پهپادها و پروازهای نظارتی دشمن می‌بیند، به حالت تهاجمی روی خواهد آورد.

رسانه انگلیسی تصریح کرد: در واقع، نه ایران و نه هیچ یک از گروه‌های مقاومتی که اسرائیل فکر می‌کند در دو سال گذشته شکست داده است، خود را شکست‌خورده نمی‌دانند. تمام آنها به سرعت در حال تجدید تسلیحات خود هستند.

محبوبیت رو به افزایش حماس

همچنین حماس که به عنوان یک جنبش، محبوبیت بیشتری دارد، در منطقه بیش از هر زمان دیگری در طول حیات خود، پیشنهادهای حمایتی دریافت می‌کند.

طبق نظرسنجی انجام شده توسط مرکز تحقیقات سیاست و نظرسنجی فلسطین در ماه گذشته، اگر انتخابات قانونگذاری جدید فردا در فلسطین برگزار شود، ۶۵ درصد اعلام کردند که در آن شرکت خواهند کرد و از این تعداد، ۴۴ درصد به حماس رأی خواهند داد، در حالی که ۳۰ درصد از فتح حمایت خواهند کرد. حدود ۷۰ درصد گفتند که قاطعانه با خلع سلاح حماس مخالفند. این امر، به‌طور عمده به این واقعیت مربوط می‌شود که این نسل از مبارزان درس‌هایی از نکبت سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ و خروج تحقیرآمیز «یاسر عرفات» رهبر سابق فلسطین از بیروت، زمانی که توسط ارتش اسرائیل در سال ۱۹۸۲ محاصره شده بود، آموخته‌اند.

مرحله دوم آتش‌بس در بن‌بست است

میدل‌ایست‌آی با بیان اینکه «مرحله دوم آتش‌بس در غزه نیز پس از آنکه حماس تمام گروگان‌های زنده و اجساد گروگان‌های کشته‌شده در اختیار خود را تحویل داد، به همان اندازه مرحله اول در بن‌بست است» نوشت: هیچ کشور عربی یا مسلمانی حاضر نیست بدون داشتن دستور مشخص یا مسیری برای تشکیل کشور فلسطین، به نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده پیشنهادی در غزه، نیرو اعزام کند. جمهوری آذربایجان هم با اعزام نیرو موافقت نخواهد کرد، مگر اینکه ترکیه این کار را انجام دهد.

همچنین «ملک عبدالله» پادشاه اردن به آن دست نخواهد زد. و این، همان داستان امارات متحده عربی، مصر و اندونزی است. «جارد کوشنر» و «استیو ویتکاف» فرستادگان ایالات متحده به منطقه که مجبور به نگاه به شرق شده‌اند، به سنگاپور مراجعه کرده‌اند که طبق گزارش‌ها از این درخواست متعجب شده است.

رسانه مستقر در لندن افزود: و همین داستان در مورد عضویت پیشنهادی «هیئت صلح» نیز صادق است. هیچ‌کس نمی‌داند چه کسانی در آن عضویت دارند یا پول آن از کجا می‌آید. هیچ دولت فلسطینی تشکیل نشده است و هیچ برنامه مشخصی برای این کار وجود ندارد.

می‌توان ادامه داد اما واضح است که اگرچه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل همه اینها را پایه‌گذاری کرده، هیچ برنامه‌ریزی، هیچ تعهدی، هیچ پولی و هیچ پرسنلی پشت آن نیست. از بین تمام قطعنامه‌های پوچی که سازمان ملل در مورد این درگیری تصویب کرده است، این مطمئناً پوچ‌ترین است.