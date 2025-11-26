سخنگوی دولت با اشاره به سیاست جدید بنزینی، اظهار داشت: مقرر شد همه آنچه از افزایش نرخ سوم بنزین حاصل می‌شود مستقیماً برای معیشت مردم و به موضوعاتی از جنس کالابرگ اختصاص یابد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز چهارشنبه (5 آذر) در گفت‌وگوی تلویزیونی در تشریح مصوبه بنزینی دولت و علت ابلاغ آن، طی سخنانی بیان کرد: هدف این مصوبه، نظم‌بخشی به مصرف سوخت بوده است. ظرفیت تولید بنزین در کشور 110 میلیون لیتر است و میزان مصرف ما در روزهای عادی 133 میلیون لیتر است؛ این عدد در ایام نوروز 160 میلیون لیتر است و در ایام جنگ 12روزه هم از میزان مصرف

197 میلیون لیتر عبور کردیم.

وی افزود: با در نظر گرفتن فاصله بین ظرفیت تولید با مصرف، در‌می‌یابیم که باید واردات صورت بگیرد و دولت باید ارز تخصیص دهد. چون شعار اصلی دولت، عدالت‌محوری و معیشت مردم است مقرر شد همه آن‌چه از افزایش نرخ سوم بنزین حاصل می‌شود مستقیماً برای معیشت مردم و به موضوعاتی از جنس کالابرگ اختصاص یابد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه می‌کوشیم قاچاق سوخت کنترل شود، عنوان کرد: 43 درصد از سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت جایگاه بوده و پیش‌بینی می‌شود حجم زیادی از این موضوع صرف قاچاق شود؛ بدیهی است دولت برای بهبود معیشت مردم و برای دارو این موضوع را مدیریت کند.

مهاجرانی در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه چه تدبیری برای تاکسی‌های اینترنتی مدنظر دولت است؟ خاطر نشان کرد: کارگروهی در این مصوبه تعبیه شده که برای همه موضوعات تصمیم‌گیری کند و برای تاکسی‌های اینترنتی هم تصمیم‌گیری خواهد شد و کارگروه مذکور شیوه اجرا را اعلام می‌کند. وی اظهار داشت: در جلسه روز چهارشنبه دولت، این مصوبه مطرح شد و همه اعضا پشت این مصوبه هستند تا به درستی اجرا شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا حذف سهمیه برای خودروهای نوشماره رخ می‌دهد؟ بیان کرد: خودروهایی که از قبل بوده، کارت سوخت دارد و وقتی معامله می‌شود، کارت سوخت رد و بدل می‌شود و قطع سهمیه نخواهیم داشت. برای خودروهایی که جدیداً تولید و شماره می‌شود، مصوبه اجرا می‌شود و جمع‌بندی دولت بر این است با توجه به وضعیت معیشت مردم و الزام پرداختن به کالابرگ و دارو و درمان، این‌گونه عمل شود ولی جزئیات توسط کارگروه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، مهاجرانی خاطرنشان کرد: این کارگروه درباره سرانجام سهمیه خودروهایی که از نیمه آذر 1404 شماره می‌شوند نیز اطلاع‌رسانی خواهد کرد. تکلیف خودروهای وارداتی و لوکس که از قبل خیلی‌هاشان شامل سهمیه نبودند با این مصوبه تکلیف روشن شد. خودروهای دولتی، مناطق آزاد و ویژه و خودروهایی که موتور با حجم بالا دارند، سهمیه اول و دوم را نخواهند داشت و با سوخت 5000 تومانی سوخت‌گیری خواهند کرد.