نباید در برابر ایجاد فضای رقابت سازنده در عرصه آموزش مقاومت کرد

رئیسجمهور گفت: نباید در برابر ایجاد فضای رقابت سازنده مقاومت کرد؛ این فضا موجب افزایش انگیزه و توان معلمان نیز خواهد شد. در عین حال، امر آموزش همچنان امری حاکمیتی است و سیاستگذاری در این حوزه برعهده آموزش و پرورش خواهد بود.
جلسه ارزیابی میزان پیشرفت طرح ملی توسعه عدالت آموزشی، چهارشنبه (5 آذر)، با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، جمعی از مسئولان وزارت آموزشوپرورش و کارشناسان حوزه تعلیموتربیت، با تمرکز بر بررسی آخرین اقدامات انجامشده در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در نظام آموزش کشور برگزار شد. در ابتدای این نشست، گزارشی درباره روند فعالیت شبکه آموزشی دانشآموز (شاد)، عملکرد این سامانه در دورههای غیرحضوری شدن مدارس، علل کندی و اختلالات شبکه و برنامههای در دست اجرا برای بهبود زیرساختهای آن ارائه شد. همچنین آخرین نتایج گزارش پایش جهانی آموزش، چالشها و دغدغههای بینالمللی این حوزه و پیشنهادهای کارشناسی برای مواجهه مؤثر با این مسائل با حضور رئیسجمهور مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان جلسه اصلاح و ارتقای شیوه آموزش محتوای درسی در مدارس را نخستین گام در مسیر تحقق عدالت آموزشی دانست و اظهار داشت: با وجود زحمات ارزشمند معلمان و مدیران مدارس، هنوز بسیاری از مفاهیم درسی مطابق با اهداف سیاستگذاران و برنامهریزان منتقل نمیشود، چرا که در روشهای آموزشی با مشکلات جدی مواجه هستیم.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت کیفیت تعلیم و تربیت، افزود: آنچه برای ما اهمیت بنیادی دارد، این است که دانشآموز پس از ورود به مدرسه چه نوع فرآیند آموزشی را دریافت میکند و این آموزش تا چه حد در تقویت مهارتهای حل مسئله، کار تیمی، برقراری ارتباط مؤثر، نگرش سیستماتیک و تقویت حس تعلق و غیرت ملی او اثرگذار است. امروز در بسیاری از کلاسها ارتباط سازنده میان معلم و دانشآموز دچار اختلال است و این روند باید اصلاح شود.
وی با اشاره به چندبعدی بودن مسائل حوزه آموزش، خاطرنشان کرد: نظام آموزشی ما با مجموعهای از چالشها روبهروست و حل آنها نیازمند رویکردی مرحلهای و همهساحتی است. نگاه ما به مقوله آموزش تکبعدی نیست و باید به ابعاد تربیتی، فرهنگی، مهارتی و اجتماعی توجه همزمان داشت.
رئیسجمهور در ادامه از رویکرد دولت برای ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه آموزش سخن گفت و تصریح کرد: برای ارتقای کیفیت آموزش، از تمام صاحبنظران و فعالان این عرصه دعوت کردهایم تا روشهای نوآورانه و ابتکاری خود را ارائه دهند. بهترین طرحها بهصورت آزمایشی در مدارس اجرا خواهد شد و میزان موفقیت آنها با شاخصهای رشد تحصیلی دانشآموزان سنجیده میشود. وی ابراز داشت: نباید در برابر ایجاد فضای رقابت سازنده مقاومت کرد؛ این فضا موجب افزایش انگیزه و توان معلمان نیز خواهد شد. در عین حال، امر آموزش همچنان امری حاکمیتی است و سیاستگذاری در این حوزه برعهده آموزش و پرورش خواهد بود.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش عملکرد شبکه شاد، بر ضرورت غیرمتمرکزسازی زیرساختهای این سامانه تأکید کرد و گفت: سرورهای شبکه شاد باید در استانها مستقر شوند تا تمرکز آنها در تهران موجب کندی و اختلال در زمانهای خاص، از جمله دورههای آموزش غیرحضوری، نشود.
در این جلسه همچنین یکی از سامانههای نمایش درخواستی بخش خصوصی که روش نوینی در حوزه آموزش ارائه کرده بود، معرفی و بررسی شد. با توجه به گزارشهای ارائهشده، رئیسجمهور با اجرای آزمایشی این روش در برخی مدارس محروم بهصورت آزمایشی موافقت کرد.
تاکید رئیسجمهور بر تسریع
در اجرای طرحهای مهار گازهای مشعل
آخرین روند پیشرفت طرحهای توسعه میدان نفتی آزادگان، افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت، جمعآوری گازهای همراه، فشارافزایی در میدان گازی پارس جنوبی و برخی دیگر از طرحهای مهم حوزه انرژی و زیربنایی در جلسهای که با حضور پزشکیان، وزرای نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مدیران دستگاههای مربوطه بررسی شد.
بر این اساس، ابتدا روند اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان مورد بررسی قرار گرفت. رئیسجمهور با توجه به نارضایتی از روند کُند پیشبرد آن، از جلسه قبل خواستار حضور وزرا و مسئولان دولتی مرتبط و نیز مدیران تعدادی از بانکهای کشور به عنوان سهامداران این طرح در جلسه شده بود که با حضور ایشان، موانع موجود بررسی، تصمیمات مقتضی برای رفع آنها اتخاذ و مقرر شد ظرف ۲ هفته آتی اجرا و گزارش آن ارائه شود.
در این جلسه همچنین مقرر شد در صورت به نتیجه نرسیدن تصمیمات متخذه در این جلسه، در جلسه ۲ هفته بعد تصمیم مقتضی برای تعیین تکلیف اجرای این طرح اتخاذ شود.
همچنین کیفیت و سرعت اجرای طرح مهار گازهای همراه نیز از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تصمیماتی برای سرعت بخشیدن به روند اجرا اخذ شد.
پزشکیان نیز در همین ارتباط با بیان اینکه هیچ مسئولی نباید نسبت به سوختن ثروت و منابع کشور به این شکل - که باعث ایجاد آلایندگی شدید هوا نیز میشود - بیتفاوت باشد، تاکید کرد که حتی یک روز زمان نیز در زودتر به نتیجه رسیدن بخشهای مختلف این طرح نباید نادیده گرفته شود.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه تامین تجهیزات برای این طرح و دیگر طرحها نباید در پیچوخمهای اداری معطل شود، گفت: اگرچه تامین تجهیزات ساخت داخل بر تامین از خارج اولویت دارد، اما کیفیت و قیمت تمام شده دستگاهها و تجهیزات، ظرفیت تولید واحدهای داخلی و اینکه آیا این تجهیزات واقعا در داخل تولید میشوند یا قطعات آن از خارج وارد شده و در اینجا فقط مونتاژ و با قیمت بالاتر عرضه میشوند، حتما باید به شکل دقیق مورد توجه تامینکنندگان باشد.
پزشکیان همچنین تاکید کرد که ضمن ایجاد یک داشبورد آنلاین، هرچه سریعتر امکان رصد فنی و تصویری روند پیشرفت اجرای طرحهای مهار گازهای همراه برای وی در دفتر شخصیاش فراهم شود تا شخصا و روزانه آن را پیگیری کند.