رویترز: طرح ترامپ درباره اوکراین را روسیه تدوین کرده است
رویترز در گزارشی فاش کرد که طرح صلح ۲۸بندی آمریکا برای پایاندادن به جنگ در اوکراین براساس سندی تنظیم شده است که روسیه تسلیم مقامات آمریکایی کرده است.
برای آمریکا تنها چیزی که مهم است منافع است. واقعیت این است که، وقتی پای منافع در میان باشد این کشور دوست و دشمن نمیشناسد. رؤسای جمهور قبلی آمریکا هرگز این واقعیت را در زبان و عملکرد خود آشکار نمیکردند اما موضوع درباره ترامپ فرق میکند وی از زمانی که در کاخسفید مستقر شده است به وضوح نشان داده است که هیچ ارزشی برای متحدین آمریکا در جهان قائل نیست و شاید به همین دلیل است که متحدین کلیدی واشنگتن در آسیا و اروپا طی ماههای گذشته سعی کردهاند شراکتهای تازهای برای خود دست و پا کنند. نشریه آمریکایی«فارنپالیسی» چندی پیش نوشته بود: «توقف مکرر کمکهای واشنگتن به اوکراین، درس بسیار خوبی برای تمام کسانی است که ترامپ را دوست خود تصور میکنند. متحدان اروپایی آمریکا هم علیرغم اینکه تلاش زیادی میکنند که خود را برای ترامپ عزیز کنند، باز نمیتوانند از این نکته بگذرند که اگر انتظارات او را برآورده نکنند، آمریکا آماده است تا با بیاعتنایی محض؛ وعدهها و توافقات قبلیاش را زیر پا بگذارد.»
طرح 28بندی ترامپ برای پایاندادن به جنگ اوکراین را شاید بتوان بهترین پاسخ به این سؤال دانست که آمریکا چگونه متحدان خود را به دشمنان متحدانش میفروشد. بسیاری از منتقدین میگویند طرح ترامپ طرح فروش اوکراین است و صددرصد براساس منافع روسیه نوشته شده است؛ براساس این طرح، اوکراین باید منطقه دونباس را به روسیه واگذار کند، ارتش خود را تا حدود ۶۰۰ هزار نفر محدود کند، برد برخی تسلیحات دوربرد خود را کاهش دهد و علاوهبر این، برای همیشه دور ناتو را خط بکشد. ترامپ بعد از انتشار علنی این طرح با تعیین ضربالاجلی برای زلنسکی که پنجشنبه همین هفته به پایان میرسد تهدید کرد که در صورتی که زلنسکی این طرح را نپذیرد آمریکا به همه حمایتهای نظامی و اطلاعاتی از اوکراین پایان خواهد داد. بعد از این ضربالاجل بود که زلنسکی گفت اوکراین باید بین شرافت و شراکت با آمریکا یکی را انتخاب کند. البته دیروز خبر رسید که طبق معمول ترامپ از ضربالاجل خود عقب نشسته و گفته است هیچ مهلت قطعی برای پایان جنگ وجود ندارد و مذاکرات «تا رسیدن به نتیجه» ادامه خواهد داشت. ترامپ مدعی شد که تیم مذاکرهکننده آمریکایی در گفتوگو با روسیه و اوکراین «پیشرفتهایی» داشته و مسکو با برخی «امتیازات مشخص» موافقت کرده است، هرچند او هیچ جزئیاتی ارائه نکرد. به گفته ترامپ، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه او، بهزودی راهی مسکو خواهد شد تا با ولادیمیر پوتین دیدار کند. از طرف دیگر، «جرد کوشنر»، داماد ترامپ نیز قرار است در این روند نقش داشته باشد. ترامپ با اشاره به وضعیت میدانی جنگ گفت: «به نظر میرسد روسیه دست بالا را دارد و شاید بخشی از خاک اوکراین در هر صورت ظرف چند ماه آینده به تصرف روسیه درآید.»
طرح ترامپ یا پوتین
بسیاری از کارشناسان رئالیست روابط بینالملل بر این باور هستند که اوکراین با طناب پوسیده آمریکا به چاه جنگ با روسیه افتاد. آمریکا به کییف وعده داده بود که این کشور را عضو ناتو خواهد کرد. اما بعد از شروع جنگ این وعده خود را فراموش و صرفاً به حمایتهای سیاسی و نظامی بسنده کرد و حالا در دوره ترامپ آمریکا نهتنها میگوید که اوکراین باید قید عضویت در ناتو را فراموش کند بلکه میگوید اوکراین باید بخش عظیمی از خاک خود در دونباس را نیز برای برقراری آتشبس به روسیه واگذار کند. از سوی دیگر در حالی که دونالد ترامپ خود را مبتکر طرح صلح جدید اوکراین معرفی میکند اما رسانههای خبری فاش کردهاند که این طرح براساس سند ارائهشده توسط روسیه تدوین شده است.
به گزارش رویترز، طرح صلح ۲۸بندی آمریکا برای پایاندادن به جنگ در اوکراین براساس خواستههای روسیه تنظیم شده است. براساس این گزارش، مسکو در اواسط ماه اکتبر(مهر) و پس از دیدار رئیسجمهور اوکراین و دونالد ترامپ، سندی را شامل شرایط روسیه برای پایاندادن به جنگ در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده است. رویترز تأکید کرده که این سند که از آن در ادبیات دیپلماتیک با عنوان «سند غیررسمی» یاد میشود، یکی از منابع اصلی طرح صلح کنونی ترامپ است. به گزارش فارس به نقل از رویترز، بخشی از این طرح در جریان نشستی میان «جرد کوشنر»، داماد ترامپ؛ «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا و «کریل دیمیتریف»، رئیس یکی از صندوقهای سرمایهگذاری دولتی روسیه، در ماه گذشته در میامی تدوین شده است. بنا به گفته دو منبع، تنها تعداد محدودی از اعضای وزارت خارجه و کاخسفید از این دیدار مطلع بودهاند.
موافقت اوکراین با امضای طرح
در حالی که زلنسکی پیش از این گفته بود که بین شرافت و شراکت با آمریکا شرافت را انتخاب کرده و عزت اوکراین را نخواهد فروخت اما طی روزهای گذشته رسانههای غربی گزارش دادهاند که زلنسکی موافقت کلی خود را با طرح اصلاح شدهای که طی روزهای گذشته در ژنو نمایندگان اوکراین، آمریکا و اروپا بر سر آن مذاکره کردهاند اعلام کرده است. به گفته ترامپ طرح اصلاح شده از 28بند به 22بند کاهش یافته است. رویترز گزارش داده که حتی خود مقامات آمریکایی هم پیشبینی میکردند که این طرح صلح با مخالفت اوکراینیها روبهرو شود. با این حال، کییف تاکنون از موافقت ضمنی خود با اصول کلی این طرح خبر داده و همچنان امیدوار است که بتواند با رایزنی و گفتوگو با دونالد ترامپ تغییرات بیشتری را در این طرح اعمال کند. روزنامه والاستریتژورنال هم گزارش داد، مقامات آمریکایی میگویند اوکراین آماده امضای توافقنامه صلح تازه تدوینشده است و کییف به دولت ترامپ گفته است که با وجود موانع دیپلماتیک باقیمانده، توافقنامه صلح تدوینشده توسط ایالاتمتحده را برای پایاندادن به جنگ با روسیه امضا خواهد کرد. همچنین «رستم امروف»، مشاور امنیت ملی اوکراین روز سهشنبه اعلام کرد که زلنسکی امیدوار است که در روزهای آینده مستقیما با ترامپ ملاقات کند تا در مورد برخی نکات نهائی مذاکره صورت گیرد. براساس این گزارش زلنسکی امیدوار است در دیدار با ترامپ درباره حساسترین مسئله یعنی واگذاری دونباس به روسیه بتواند نظر وی را تغییر دهد اما رئیسجمهور آمریکا روز سهشنبه گفت که تنها زمانی با زلنسکی یا ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه دیدار خواهد کرد که توافق تقریبا نهائی شده باشد.