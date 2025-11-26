سرویس خارجی-

در حالی که جهان همچنان از تنش‌ رنج می‌برد، «محمد بن‌سلمان»، ولیعهد سعودی و معمار سرکوب‌های بی‌رحمانه در عربستان، با سفری پر سر‌و‌صدا به آمریکا در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴) به دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری که بار دیگر با شعارهای پوپولیستی به قدرت بازگشته، پرداخت و این ملاقات نه‌تنها با امضای توافق‌های دفاعی و تجاری پرهزینه‌ای چون قرارداد جت‌های جنگی و تراشه‌های پیشرفته همراه شد، بلکه با تبلیغاتی بیش از حد از سوی هر دو طرف به مثابه «عصر طلایی» روابط دوجانبه به نمایش گذاشته شد؛ ترامپ، که ظاهراً فراموش کرده! قتل فجیع «جمال خاشقچی» در ۲۰۱۸، با دست‌های آلوده بن‌سلمان رقم خورده، با استقبال باشکوه از او در کاخ‌سفید و دفاع علنی از «دوست قدیمی‌اش» در برابر انتقادات کنگره، تنها به دنبال پُرکردن جیب‌های حامیان تسلیحاتی خود بود. از آن طرف، بن‌سلمان، حاکمِ دفاکتوی جوان سعودی، که اصلاحاتش بیشتر بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان است، با وعده‌های اقتصادی توخالی به دنبال مشروعیت‌بخشی به رژیم نفتی‌اش در برابر فشارهای منطقه‌ای بود. این سفر سفری بود که بیش از آن‌که صلح بیاورد، بوی نفت و خون می‌داد و نشان داد چگونه دو سیاستمدار فرصت‌طلب، حقوق بشر و ثبات جهانی را قربانی امیال شخصی‌شان می‌کنند. البته چنان‌که در سطور آتی خواهد آمد چندان هم سفر موفقی نبوده است.

پایگاه خبری «آکسیوس» در گزارشی به نقل از چند منبع آگاه که خواستند نام آن‌ها فاش نشود، نوشت: «ملاقات هفته گذشته دونالد ترامپ و محمد بن‌سلمان بعد از این‌که رئیس‌جمهور آمریکا، ولیعهد سعودی را برای پیوستن به توافق ابراهیم و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تحت فشار گذاشت، به تنش کشیده شده است.» آن‌طور که «ایرنا» به نقل از این رسانه آمریکایی نوشته است، ترامپ در این ملاقات موضوع عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو را مطرح و به‌شدت بر بن‌سلمان فشار وارد کرد اما ولیعهد سعودی با این درخواست مخالفت کرد و توضیح داد که افکار عمومی در کشورش پس از جنگ غزه به‌شدت ضد اسرائیلی است و جامعه عربستان در شرایط کنونی آماده چنین اقدامی نیست. بر‌اساس این گزارش، هرچند فضای این جلسه همچنان محترمانه و رسمی باقی ماند اما ترامپ از مخالفت بن‌سلمان ناامید و عصبی شده بود. گزارش آکسیوس می‌افزاید: «ولیعهد سعودی در جریان ملاقات خود با رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که هرگونه توافق عادی‌سازی روابط میان عربستان و اسرائیل در گرو پذیرش یک مسیر غیرقابل بازگشت، معتبر و زمان‌بندی‌شده برای تشکیل دولت فلسطینی از سوی تل‌آویو خواهد بود.» گفتنی است، ولیعهد سعودی در جریان این دیدار درباره توافق سازش کشورهای عربی و اسلامی با رژیم صهیونیستی موسوم به توافق ابراهیم، گفته بود: «ما می‌خواهیم بخشی از توافق ابراهیم باشیم، اما می‌خواهیم به راه‌حل دو دولتی (تشکیل کشور مستقل فلسطینی) دست یابیم.» در واکنش، نخست‌وزیر رژیم آپارتاید اسرائیل هم گفته بود که با عادی‌سازی موافقیم، اما با کشور مستقل فلسطین نه!