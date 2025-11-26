راه پیروزی، پایبندی به خط امام خمینی(ره) است

سرویس خارجی-

دبیرکل حزب‌الله لبنان، به مناسبت روز «بسیج»، پیامی به مجاهدان این کشور صادر کرد و خطاب به آنان گفت: «با پایبندی به تقوا، صبر و ولایت، در برابر فشارها و بحران‌های سیاسی و امنیتی منطقه ایستادگی کنید و مسیر پیروزی را در پیمودن راه امام خمینی(قدس‌سره) جست‌وجو کنید.»

همچنین، دیروز، شیخ «نعیم قاسم»، دبیرکل حزب‌الله، به نیروهای تربیتی مجاهد در روز سالانه تربیت پیامی صادر کرده است: «راه شما اسلام است و مقام بلند شما با تقواست و موفقیت شما در این است که در ایمان‌تان صادق باشید. ریسمان نجات شما ولایت است و انتظار فرج شما باید بر خط امام خمینی(ره) باشد. همچنان‌که راه نجات شما بر منهج سید شهدای امت، سید حسن نصرالله، است. با سلوک و عملکردتان زندگی‌تان را در دو جهت متلازم، با کارآیی و استواری می‌سازید؛ جایی که زندگی مادی و معنوی‌تان را می‌سازید.‌ ای فرزندان تربیتی مجاهد، این راه بر افزایش گشوده است: «وَ الَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدیً وَ اتاهُمْ تَقْواهُمْ.» همچنین نتیجه این راه یکی از دو نیکی است در هر جایی که حضور دارید. هرچقدر بحران‌ها شدت یابد، گشایش خواهد شد و دور باطل تجاوز اسرائیلی-‌ آمریکایی پایان خواهد یافت. رسول‌خدا(ص) فرمود: همانا با پیروزی، صبر است و با گرفتاری، گشایش؛ و بی‌تردید با سختی، آسانی است. بدانید که پیروزی دو گونه است: پیروزی در قلب و پیروزی بر دشمنان. پس هرکس در قلب و ایمانش پیروز شد، قطعاً بر دشمنش پیروز خواهد شد، هرچند پس از مدتی. پایداری کنید تا شرف عزت را به ‌دست آورید: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ.» بی‌گمان حزب‌الله و مقاومت اسلامی و نیروهای تربیتی‌اش، حاملان پرچم امام مهدی(عج) به‌سوی عدالت و رستگاری دنیا و آخرت‌اند. امیرالمؤمنین علی‌(ع) فرمود: «کوه‌ها از جا کنده می‌شوند و تو از جا کنده نشو؛ دندان بر دندان بفشار؛ جمجمه‌ات را به خدا بسپار؛ پایت را در زمین استوار کن؛ نگاهت را به دورترین نقطه سپاه دشمن بدوز و دیدگانت را فروگیر؛ و بدان که پیروزی از جانب خداوند سبحان است.»

تعیین تکلیف آمریکا برای لبنان

اما در لبنان خبرهای دیگری هم هست! در شرایطی که آمریکا، با حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم آپارتاید اسرائیل در حمله‌های ویرانگر سال ۲۰۲۴ به جنوب لبنان، همچنان بر فشار برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان اصرار می‌ورزد و میانجی‌گری آتش‌بس ۲۰۲۴ را بهانه‌ای برای تحمیل شرایطی قرار داده که لبنان را به کشوری کاملاً وابسته و فاقد هرگونه ابزار دفاعی واقعی تبدیل کند، دولت ناتوان و بحران‌زده لبنان با پذیرش توافق‌هایی مانند جلوگیری از حملات حزب‌الله و برنامه‌ریزی برای انحصار سلاح در دست ارتش ملی، که خود فاقد تجهیزات لازم برای مقابله با تهدیدات خارجی است، عملاً استقلال این کشور را به حراج گذاشته و هیچ اراده‌ای برای حفظ حاکمیت واقعی نشان نمی‌دهد؛ این سیاست‌های هماهنگ واشنگتن و تل‌آویو، که حتی پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید لبنان در ابتدای سال ۲۰۲۵ همچنان بر خلع سلاح حزب‌الله پافشاری می‌کنند، نه‌تنها ارزشی برای خودمختاری لبنان قائل نیستند، بلکه آن را به عنوان یک مهره ضعیف در صفحه شطرنج منطقه‌ای ترجیح می‌دهند، جایی که نیروهای مقاومت که سال‌ها در برابر تجاوزات ایستاده‌اند، تنها امید برای حفظ تعادل در برابر این استعمار به نظر می‌رسند.

روزنامه «الاخبار» در گزارشی نوشت، از مدتی پیش، آمریکا نگاه خود به لبنان را از زاویه‌ واحد خلع سلاح حزب‌الله دنبال می‌کند. در پنج ماه گذشته، مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که زمان اجرای تعهدات لبنان در قبال حزب‌الله فرا رسیده و دیگر مهلت‌های درخواست‌شده معتبر نیست. اکنون بحث اصلی، نه تصمیم‌گیری درباره محدودسازی سلاح، بلکه نحوه اجرای آن است. آمریکا معتقد است که این وظیفه لبنان است و اسرائیل ملزم به انجام اقدامات عملی در این زمینه نیست. این وضعیت سبب شده است که «ژوزف عون»، رئیس‌جمهور لبنان، وارد یک بحران واقعی با واشنگتن شود و بعد از مواجهه با شیوه برخورد «مورگان اورتگاس»، وی با «توماس باراک» نیز مواجه شد که صراحتاً اعلام کرده است دیدگاهش نسبت به رئیس‌جمهور لبنان پس از هر دیدار از بیروت تغییر کرده و اکنون گفت‌وگوهای مؤثر در سطح سیاسی بیشتر با «نبیه بری»، رئیس پارلمان، صورت می‌گیرد. باراک همچنین با اشاره به «نفوذ لابی اسرائیل» و حمایت آن از گروه‌هایی در لبنان، تأکید کرده است که لبنان باید اولویت خود را بر مسئله حزب‌الله قرار دهد و توافقات قدیمی مانند قطعنامه ۱۷۰۱ یا توافقنامه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ دیگر ملاک تصمیم‌گیری نیستند.

شروط آمریکایی

باراک ۶ شرط مشخص را برای لبنان تعیین کرده است که به عنوان «آخرین فرصت» معرفی می‌شوند: شرط نخست: واقع‌بینی لبنان و پذیرش این موضوع است که توافقنامه‌های پیشین و قطعنامه‌ها دیگر معتبر نیستند و تمرکز باید بر اقدامات عملی باشد؛ شرط دوم: ورود به مذاکرات مستقیم با اسرائیل با نمایندگی رسمی از سوی دولت لبنان؛ شرط سوم: نماینده منتخب رئیس‌جمهور، مجاز به مذاکره مستقیم و سیاسی باشد و مذاکرات فنی و غیرمستقیم کنار گذاشته شود؛ شرط چهارم: دستیابی به منافع بیشتر از طریق مذاکرات مستقیم نسبت به گفت‌وگوهای واسطه‌ای، به ویژه در مسائل مرزی و دریایی، و بازنگری در توافقات گذشته که اسرائیل از آن بهره بیشتری برده و لبنان محدودیت‌هایی را پذیرفته است؛ شرط پنجم: توافق لبنانی‌ها بر پایان نقش نظامی حزب‌الله و استفاده از منابع مالی کشورهای عربی برای تبدیل این جنبش به حزب سیاسی و تقویت برنامه‌های اجتماعی و بازسازی مناطق تحت نفوذ آن، باراک همچنین بر ضرورت تعهد حزب‌الله به خلع سلاح و اجرای یک برنامه زمان‌بندی‌شده تحت نظارت آمریکا که مرحله ابتدائی آن شامل توقف عملیات نظامی علیه اسرائیل باشد، تاکید کرده است؛ شرط ششم: پذیرش الزامات صندوق بین‌المللی پول و اصلاحات اقتصادی و مالی به منظور ایجاد ساختار دولتی کامل، اجرای برنامه‌های مبارزه با فساد و تقویت مؤسسات مالی و دولتی لبنان؛ باراک تأکید کرده است که در صورت عدم پذیرش این شروط، تهدیدهای واشنگتن شامل کاهش کمک‌های مالی و نظامی، محدود کردن حمایت‌های سیاسی و حتی واکنش‌های جدی‌تر در سطح منطقه‌ای خواهد بود.

نه تسلیم خواهیم شد، نه اجازه تسلیم خواهیم داد

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد این کشور هرگز در برابر دشمن صهیونیستی تسلیم نخواهد شد. به گزارش «ایسنا»، «حسن فضل‌الله»، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، گفت: «تاکنون به لبنان طرحی ارائه نشده که به توقف تجاوز اسرائیل منجر شود. تنها توافقی وجود دارد که یک سال از آن گذشته است. قبل از اجرای این توافق نباید هیچ‌گونه مذاکره‌ای درباره هیچ موضوعی صورت گیرد. چیزی که به لبنان ارائه می‌شود ادامه قتل یا تسلیم‌شدن کامل در برابر دشمن و تمام امتیازاتی است که بر مقامات سیاسی لبنان تحمیل شده اما دولت رژیم اشغالگر هیچ‌گونه اقدامی در قبال آن انجام نداده است. ما حامی جنگ نیستیم اما با وضوح و صراحت می‌گوییم که هرگز تسلیم این دشمن نخواهیم شد و به لبنان اجازه نمی‌دهیم تسلیم شود.»

پیام تسلیت رهبر مقاومت یمن

خبر دیگر از مقاومت آن‌که «سید عبدالملک الحوثی»، رهبر انصار‌الله یمن، روز سه‌شنبه، در پیامی به شیخ «نعیم قاسم»، دبیرکل حزب‌الله لبنان، شهادت شهید «هیثم الطبطبائی» و همراهان او را تسلیت گفت. او در این پیام نوشت: «شهادت برادر عزیز فرمانده بزرگ جهادی سید هیثم بن‌علی الطبطبائی و همراهان شهید او را صمیمانه و خالصانه به همه برادران‌مان در حزب‌الله، طرفداران بزرگوارش و خاستگاه ملی وفادارش تسلیت می‌گوییم.»