احتمال برکناری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی قوت گرفت

به دنبال بالا گرفتن اختلافات میان وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش رژیم اشغالگر؛ رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که نتانیاهو در حال بررسی برکنار کردن وزیر جنگ خود است.

این روزها اختلاف‌ها در دولت رژیم صهیونیستی بر سر مقصریابی شکست‌های عملیات طوفان‌الاقصی بار دیگر تشدید شده است و اعلام گزارش‌های مربوط به این شکست مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی را بار دیگر هم به جان هم انداخته است. در همین راستا «ایال زامیر» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه مخالفت خود را با تصمیمات «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم درخصوص انتصاب مقامات ارشد نظامی به مدت ۳۰ روز و آغاز بررسی مجدد گزارش کمیته «تورگمن» درباره شکست‌های عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که باعث تشدید اختلافات دو طرف شد؛ اقدامی که زامیر گفته است نقض اختیارات اوست و لطمه مستقیمی به آمادگی ارتش وارد می‌کند. تصمیم کاتس یک روز پس از آن اعلام شد که زامیر گفت چند افسر ارشد و چند نیروی ذخیره را به دلیل شکست‌های هفتم اکتبر ۲۰۲۳ برکنار کرده است؛ این امر باعث درگیری علنی بین دو طرف شد و تنش بین آن‌ها را شدت بخشید. با افزایش اختلاف‌ها بین این دو، رسانه‌های عبری گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برکنار کردن «اسرائیل کاتز»، وزیر جنگ و تعیین «گیدئون سعر» وزیر خارجه به جای او را بررسی می‌کند. رسانه‌های عبری گزارش دادند که نتانیاهو روز سه‌شنبه به منظور کاستن اختلافات علنی، به صورت جداگانه با کاتز و زمیر دیدارهایی داشته است. براساس گزارش‌های قبلی، نتانیاهو قصد داشت هر دو مقام صهیونیست را به یک جلسه دعوت کند، اما در نهایت تصمیمش بر آن شد ابتدا دیدار جداگانه‌ای با کاتز و سپس دیدار جداگانه‌ای با زمیر داشته باشد. گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه «کاتز احتمالاً از حضور در چنین نشستی خودداری کرده» مطرح است. این رسانه‌ها همچنین از احتمال جایگزینی «ایلی کوهن» وزیر انرژی به جای «ساعر» در وزارت خارجه و تعیین کاتس به عنوان وزیر انرژی خبر دادند. «گادی آیزنکوت»، رئیس سابق ستاد ارتش صهیونیستی هم در اظهارنظری در مورد وضعیت بین کاتس و زامیر، این وضعیت را «حماقت» توصیف کرد و گفت که نتانیاهو باید به آن پایان دهد. وی افزود کاتس «تصمیم گرفته است

که با زامیر و ارتش وارد درگیری شود» به گفته وی «اسرائیل در چهار جبهه باز قرار دارد؛ ایرانی‌ها قابلیت‌های موشکی خود را بازسازی کرده‌اند، لبنان جبهه‌ای بی‌ثبات است، در غزه جنگ جریان دارد و کرانه باختری در حال انفجار است. این زمانی است که وزیر دفاع (جنگ) تصمیم می‌گیرد با رئیس ستاد و ارتش مقابله کند.»

یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری

همزمان گزارش‌ها از تشدید درگیری‌ها بین مقاومت و ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری حکایت دارد. بر‌اساس گزارش‌ها ارتش اسرائیل با همراهی شاباک از بامداد دیروز یورش تازه‌ای را به شهرها و روستاهای شمال کرانه باختری آغاز کرده است؛ اما نیروهای مقاومت نیز با آتش انفجارهای متعدد در چند محور به مقابله برخاستند. فلسطینیان ساکن منطقه گزارش دادند که برخی خانه‌هایشان به مواضع نظامی تبدیل شده است. استاندار شهر طوباس، در جنوب‌شرقی جنین نیز اعلام کرد ارتش اشغالگر خاکریزهایی در اطراف منطقه ‌ایجاد کرده که موجب فلج شدن تردد شهری شده است. این عملیات در حالی کلید خورده که در ابتدای سال جاری، ارتش رژیم رژیم عملیات گسترده‌ای را در جنین انجام داد که شامل حملات هوائی پهپادی به این منطقه بود.

تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده که سه تیپ نظامی در این عملیات مشارکت دارند و همزمان با پشتیبانی «پلیس هوایی» و نیروی هوائی فعالیت می‌کنند. سرايا القدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) اعلام کرد که رزمندگانش در چند محور به مقابله با نیروهای اشغالگر پرداخته و آنان را با رگبار گلوله و انفجارهای متعدد هدف قرار داده‌اند. همچنین تأکید شد که چندین بمب کاشته شده در مسیر خودروهای نظامی منفجر و خسارات و تلفات قطعی به دشمن وارد شده است.