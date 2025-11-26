رونمایی تایوان از بودجه نظامی 40 میلیارد دلاری

رئیس‌جمهور تایوان یک بودجه ۴۰میلیارد دلاری ویژه را اعلام کرد و گفت از این بودجه برای خرید تسلیحات از آمریکا استفاده خواهد شد.

«لای چینگ‌ته»، رئیس‌جمهور تایوان، روز چهارشنبه، یک بودجه ۴۰میلیارد دلاری ویژه تسلیحات شامل سامانه پدافند هوائی «گنبد تایوان» را اعلام کرده و گفته است که از این بودجه برای خرید تسلیحات از آمریکا استفاده خواهد شد. آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، این بودجه ۴۰میلیارد دلاری جدید که رئیس‌جمهور تایوان اعلام کرد قرار است در یک بازه هشت‌ساله از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳ تخصیص یابد. لای چینگ‌ته وعده داد بودجه نظامی تایوان را به بهانه تشدید تهدید حمله از سوی چین به پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی برساند. خبر دیگر نیز آن‌که چین (سخنگوی دفتر امور تایوان)، روز چهارشنبه، پس از اعلام ژاپن مبنی بر استقرار موشک در جزیره‌ای در نزدیکی جزیره خودگردان تایوان، هشدار داد که هرگونه تلاش خارجی برای دخالت در امور تایوان را در هم می‌کوبد.