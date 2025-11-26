وضعیت بحرانی مدعیان حقوق بشر در خشونت علیه زنان

جهان در حالی روز جهانی منع خشونت علیه زنان را پشت‌سر گذاشت که خشونت علیه زنان در کشور‌های غربی که خود را به‌عنوان مدافعان حقوق زنان معرفی می‌کنند، بسیار بالا است.

به گزارش خبرگزاری میزان، روز جهانی منع خشونت علیه زنان هر سال در ۲۵ نوامبر برگزار می‌شود که در سال ۲۰۲۵ با ۴ آذر مصادف شد. خشونت علیه زنان در اروپا، به‌ویژه در اتحادیه اروپا (EU)، همچنان یک چالش جدی و گسترده است که ریشه در نابرابری‌های جنسیتی، کنترل و سلطه دارد.

براساس گزارش‌های اخیر از سازمان‌های معتبر مانند مؤسسه اروپایی برابری جنسیتی (EIGE)، آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA)، یوروستات (Eurostat) و سازمان بهداشت جهانی (WHO)، این موضوع نه‌تنها در خانه، محل کار یا فضا‌های عمومی رخ می‌دهد، بلکه به‌طور معمول نادیده گرفته شده یا گزارش نمی‌شود.

براساس نظرسنجی جامع خشونت مبتنی بر جنسیت در اتحادیه اروپا (EU-GBV survey) که توسط یوروستات، آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا و مؤسسه اروپایی برابری جنسیتی، حدود یک‌سوم زنان (۳۳درصد) در اتحادیه اروپا در طول زندگی خود خشونت فیزیکی، جنسی یا تهدیدآمیز را تجربه کرده‌اند.

این آمار براساس مصاحبه با بیش از ۱۱۴هزار زن ۱۸ تا ۷۴ساله در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به‌دست آمده و نشان می‌دهد که حدود ۵۰میلیون زن در اروپا با سطوح بالایی از خشونت رو‌به‌رو هستند.

این رقم در مقایسه با نظرسنجی مشابه آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ تغییری نکرده و نشان‌دهنده عدم پیشرفت قابل‌توجه در یک دهه است. در گزارش شاخص برابری جنسیتی مؤسسه اروپایی برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۴، امتیاز اتحادیه اروپا برای خشونت علیه زنان ۳۱.۹ از ۱۰۰ محاسبه شده که براساس داده‌های نظرسنجی جامع خشونت مبتنی بر جنسیت در اتحادیه اروپا، سطح پایینی از حفاظت و پیشگیری را برجسته می‌کند. در همین حال، کمیسیون اروپا هم به‌تازگی اعلام کرد که از هر سه زن در اروپا، یک نفر خشونت جنسیتی را تجربه کرده است.

این کمیسیون در بیانیه‌ای تاکید کرد که بسیاری از زنان در طول زندگی خود مورد آزار جنسی در محل کار قرار گرفته‌اند یا شریک زندگی خشنی داشته‌اند. در این بیانیه آمده است: وقتی در نظر بگیرید که این خشونت همچنان کمتر گزارش می‌شود، این اعداد حتی ترسناک‌تر به نظر می‌رسند؛ این خشونت باید متوقف شود.

این بیانیه تلاش‌های مداوم اتحادیه اروپا برای محافظت از بازماندگان، از جمله ارائه پناهگاه‌های بیشتر، خطوط تلفن ۲۴ساعته و سازوکار‌های گزارش‌دهی امن‌تر را برجسته می‌کند. اورسلا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا در رسانه‌های اجتماعی تاکید کرد که تصویب قوانین در سال گذشته تنها آغاز کار بوده است برای اطمینان از اینکه هر زنی می‌تواند بدون ترس زندگی کند. کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم خواستار پایان دادن به همه اشکال خشونت شد و بر حق هر زن برای زندگی در امنیت و عزت نفس تاکید کرد. خشونت علیه زنان در آمریکا نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بهداشت عمومی، همچنان شیوع بالایی دارد و ریشه در نابرابری‌های جنسیتی، دسترسی به اسلحه، و هنجار‌های فرهنگی دارد.

براساس گزارش‌های اخیر مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا (CDC) از طریق نظرسنجی ملی خشونت شریک زندگی و خشونت جنسی (NISVS) که در می‌ ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳) منتشر شد، و گزارش‌های سازمان‌هایی مانند Everytown Research و اف‌بی‌آی، این خشونت نه‌تنها در روابط خانوادگی رخ می‌دهد، بلکه در فضا‌های عمومی، محل کار و حتی فضای آنلاین نیز گسترش یافته است.

داده‌های مربوط به سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نشان‌دهنده عدم کاهش قابل‌توجه در نرخ‌ها، با وجود تلاش‌های قانونی مانند قانون خشونت علیه زنان (VAWA)، است و همه‌گیری کرونا نرخ‌ها را تا ۲۰ الی ۳۰درصد افزایش داد.

براساس نظرسنجی ملی خشونت شریک زندگی و خشونت جنسی، حدود ۴۷.۳درصد زنان، یعنی حدود نیمی از زنان آمریکایی در طول زندگی خود خشونت شریک زندگی را تجربه کرده‌اند، که شامل خشونت فیزیکی، جنسی یا روانی می‌شود. این آمار براساس مصاحبه با بیش از ۱۰هزار زن و مرد به‌ دست آمده و نشان می‌دهد که بیش از ۴۱میلیون زن در آمریکا تحت تأثیر خشونت شریک زندگی خود قرار دارند. نرخ سالانه نیز بالا است؛ هر دقیقه حدود ۲۰ زن توسط شریک زندگی خود مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند و بیش از ۱۶میلیون نفر سالانه از این خشونت‌ها رنج می‌برند.

گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا در سال ۲۰۲۵ تاکید می‌کند که نرخ کلی خشونت علیه زنان در مقایسه با دهه گذشته تغییری نکرده و در ایالت‌های مختلف حدود ۴۱ تا ۴۵درصد است.

بالاترین نرخ‌ها در کنتاکی (۴۵.۳درصد)، نوادا (۴۳.۸درصد) و آلاسکا (۴۳.۳درصد) بودند.