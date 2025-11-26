انهدام 2 کارگاه گسترده جعل گذرنامه و بازداشت ۱۰ کلاهبردار
معاون مبارزه یا جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در پی رصدهای حرفهای کارآگاهان دو کارگاه بزرگ جعل ویزا و گذرنامه شناسایی و منهدم و ۱۰ نفر از متهمان اصلی این شبکه سازمانیافته به دام افتادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ کارآگاه حجت متقی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و رصد میدانی، کارآگاهان معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی موفق شدند دو کارگاه فعال در زمینه جعل ویزا و گذرنامه را شناسایی و ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه سازمان یافته را دستگیر کنند.
متقی افزود: متهمان با طراحی صفحات جعلی، مهرهای ساختگی و نرمافزارهای پیشرفته، اقدام به تولید ویزا و گذرنامه برای متقاضیانی میکردند که تحت عنوان ویزای فوری، ارزان و تضمینی فریب خورده بودند. این افراد در پوشش دفاتر مهاجرتی غیرمجاز فعالیت داشته و مبالغ کلانی از شهروندان دریافت میکردند. وی با تشریح مراحل عملیات این شبکه گسترده کلاهبرداری گفت: اشراف اطلاعاتی، مراقبت نامحسوس و اقدامات فنی پلیس آگاهی باعث شد اعضای این باند در لحظه تبادل مدارک دستگیر و تجهیزات کامل جعل اعم از مهرهای تقلبی، کاغذهای مخصوص و پاسپورتهای آماد کشف و ضبط شود.
معاون مبارزه یا جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا تاکید کرد: پلیس آگاهی با قدرت و بدون اغماض با سودجویانی که با جعل اسناد بین الملی سرنوشت شهروندان را بازیچه قرار میدهند برخورد میکند و این حوزه تحت پایش دائم است.
متقی ضمن توصیه به شهروندان با بیان اینکه هیچگونه ویزای فوری، ارزان، تضمینی یا خارج از مسیر قانونی وجود ندارد، بیان داشت: هرگونه مراجعه به افراد ناشناس، دفاتر مهاجرتی بدون مجوز یا صفحات مجازی بهشدت خطرناک است و نیز تحویل یا استفاده از ویزا و گذرنامه جعلی باعث بازداشت در مرزها، ممنوعالخروجی و تشکیل پرونده برای فرد خواهد شد.
وی تاکید کرد: شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه فروش ویزا، دعوت نامه یا مدارک هویتی را فوراً به نزدیکترین پایگاه پلیس آگاهی یا به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.