خودروهایی که در تست ایمنی رد شوند، اجازه تولید ندارند
رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد خودروهای داخلی و خارجی که نتوانند آزمونها را پشتسر بگذارند، اجازه تولید و شمارهگذاری نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سیدتیمور حسینی، در حاشیه بازدید از مرکز آزمون تصادفات، نقش خودرو در وقوع تصادفات و آثار پس از آن را بسیار مهم دانست و گفت: تقریباً ۹۰درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است، اما آسیبها و تلفات ناشی از این تصادفات به دلیل ضعف در استانداردهای ایمنی خودروها بسیار بالاست. در برخی تصادفات که انتظار میرود تنها یک نفر مجروح شود، متأسفانه چندین نفر جان خود را از دست میدهند.
حسینی افزود: نقش خودرو در کاهش آثار و نتایج تصادف مشخص است، خودروهای مجهز به سامانههای کارآمد ایمنی میتوانند خطای انسان را جبران کنند. در سراسر جهان، سازندگان خودرو و طراحان راه موظفاند بهگونهای عمل کنند که خطاهای انسانی کمترین خسارت را به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به احداث مرکز آزمون تصادف خودرو که قرار است بهزودی با حضور رئیسجمهور افتتاح شود، ادامه داد: این مرکز با همکاری سازمان ملی استاندارد ایجاد شده تا آزمونهای دقیق و مستمری بر کیفیت و استحکام خودروها انجام شود. حتی در حین تولید، خودروها به صورت تصادفی نمونهبرداری و تست خواهند شد تا استانداردهای لازم را پاس کنند.
رئیس پلیس راهور بیان داشت: خودروهایی که نتوانند این آزمونها را با موفقیت پشتسر بگذارند، اجازه تولید و شمارهگذاری نخواهند داشت، هیچ ملاحظهای بالاتر از حقوق مردم و حفظ جان آنها پذیرفته نیست. شمارهگذاری خودرو منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است و بدون این تأیید، هیچ خودرویی شمارهگذاری نخواهد شد.
حسینی گفت: اگر همه خودروهای کشور استانداردهای لازم را کسب کنند، حتی بدون تغییر در سایر مؤلفهها مانند راهها، قوانین و فرهنگ رانندگی، میتوان تا ۵۰درصد در کاهش سوانح و تلفات جادهای مؤثر بود.