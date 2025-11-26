براساس برآورد اولیه، شکارچیان غیرمجاز عامل آتشسوزی الیت بودند
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه ردپای انسان در آتشسوزی جنگلها محرز شد، گفت: در منطقه حفاظتشده الیت به نظر میرسد آتش توسط شکارچیان غیرمجاز ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ مجید ذکریایی با اشاره به آتشسوزیهای اخیر در جنگلهای استان گلستان، بر مفهوم «زمان طلایی» برای مهار حریق تأکید و اظهار داشت: آتشسوزی در جنگل و مراتع یک زمان طلایی دارد. اگر در همان زمان طلایی بتوانیم برسیم، با خسارت کمتری میتوانیم حریق را مهار کنیم.
ذکریایی افزود: حریقی که در منطقه «الیت» چالوس اتفاق افتاد، منطقهای صخرهای و صعبالعبور بود. همکاران ما بهدلیل سختی مسیر و فاصله
21 کیلومتری از جاده اصلی تا محل حریق، نتوانستند در آن زمان طلایی در عرصه حاضر شوند و همین موضوع باعث گسترش آتش شد.
وی تغییرات اقلیمی را یکی از عوامل مؤثر در ایجاد حریق دانست و توضیح داد: این شرایط مربوط به کشور ما نیست و سراسر جهان درگیر آن است. به عنوان مثال، در منطقه الیت چالوس، سال گذشته در همین موقع نیممتر برف بود، اما امسال عرصه کاملاً خشک شده است. وقتی رطوبت سطح جنگل از 30درصد پایین میآید، احتمال حریق گسترش پیدا میکند. در فصل پاییز و با وجود برگهای خشک درختان ارزشمندی مانند بلوط و راش، وزش باد، گرمای هوا و کاهش رطوبت، یک مثلث حریق تشکیل میشود و با کوچکترین جرقه، حوادث اینچنینی رقم میخورد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی عامل انسانی را در آتشسوزیهای اخیر محرز دانست و گفت: برآورد اولیه بنده این است که در حریق منطقه «الیت» که یک منطقه حفاظتشده است، شکارچیان غیرمجاز آتشی روشن کرده و خاموش نکردهاند. 95درصد آتشسوزیهای مراتع و جنگلهای ما عامل انسانی دارد.