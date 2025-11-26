رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰هزار پرونده در سامانه «مسیر» ثبت و بیش از ۲۸درصد پرونده‌ها به صلح و سازش منتهی شده است.

سامانه «مسیر» (مشاوره ساختن یک راه) با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به افراد در فرآیند دعاوی حقوقی و خانوادگی راه‌اندازی شده است. این سامانه امکان دسترسی زوجین و مراجعان به مشاوران متخصص را فراهم می‌کند تا پیش از تصمیم‌گیری نهائی، از راهنمایی حرفه‌ای بهره‌مند شوند.

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های سامانه مسیر، اتصال محاکم خانواده سراسر کشور به این سامانه است و با این اتصال، مراکز قضائی می‌توانند به صورت برخط جلسات مشاوره را پیگیری و نتایج را ثبت کنند و فرآیند قضائی را شفاف و کارآمد کنند. این سامانه همچنین امکان رصد عملکرد مشاوران و مرکز‌ها را به صورت لحظه‌ای فراهم کرده و این‌گونه کیفیت خدمات را ارتقا می‌دهد.

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان در توضیح عملکرد سامانه مسیر اظهار داشت: این سامانه توانسته است ساختار مشاوره خانواده را در کشور هدفمند، شفاف و هوشمند کند و نقش مهمی در پیشگیری از طلاق‌های شتاب‌زده و تقویت بنیان خانواده ایفا کند.

عبدلیان‌پور توضیح داد که متقاضیان طلاق پیش از تشکیل پرونده قضائی باید در سامانه ثبت‌نام کنند. پیامک حاوی زمان و محل جلسه برای آنان ارسال می‌شود و مشاوران نتیجه را به صورت برخط ثبت و برای مرجع قضائی ارسال می‌کنند. این روند سرعت و دقت فرآیند مشاوره را افزایش داده است.

سامانه مسیر، پیشگیری از طلاق‌های شتاب‌زده را هدف گرفته است

وی ادامه داد: هدف اصلی سامانه مسیر، کاهش طلاق‌های شتاب‌زده و پیشگیری از فروپاشی زودهنگام زندگی خانوادگی است. بسیاری از درخواست‌های طلاق در واقع ناشی از سوءتفاهم‌ها، اختلافات مقطعی یا تنش‌های گذرا بین زوجین است که با اندکی گفت‌و‌گو و راهنمایی صحیح قابل حل و مدیریت هستند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بیان داشت: سامانه مسیر با فراهم کردن امکان مشاوره پیش از طلاق، به زوجین این فرصت را می‌دهد تا قبل از اتخاذ تصمیم نهائی، مشکلات خود را با کمک مشاوران متخصص بررسی کرده و راهکار‌های عملی برای بهبود ارتباط و حل اختلافات دریافت کنند. بدین‌ترتیب، طلاق به‌عنوان آخرین گزینه مطرح می‌شود و با مداخله بموقع و کارشناسانه مشاوران، بسیاری از تنش‌ها و اختلافات قابل کنترل و اصلاح خواهد بود، بدون آنکه نیازی به ورود به مراحل قضائی و پیچیده پرونده طلاق باشد. این رویکرد نه‌تنها از فشار روانی و اجتماعی زوجین می‌کاهد، بلکه به حفظ ثبات خانواده و سلامت روانی اعضای آن نیز کمک شایانی می‌کند.

عبدلیان‌پور افزود: در حال حاضر سه‌هزار و 200 مشاور شامل روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و مشاوران حقوقی در سامانه مسیر فعالیت دارند و به صورت مستمر و فعال، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کنند. تاکنون بیش از ۱۰۰هزار پرونده در این سامانه ثبت شده است که از این میان، بیش از ۲۸درصد پرونده‌ها با تلاش مشاوران و همراهی زوجین به صلح و سازش منتهی شده است و تنش‌ها و اختلافات خانوادگی پیش از ورود به مراحل قضائی حل‌وفصل شده‌اند.

وی ادامه داد: روزانه حدود دو هزار و 500 جلسه مشاوره در بیش از ۵۰۰ مرکز فعال در سراسر کشور برگزار می‌شود و این آمار نشان‌دهنده پوشش گسترده و دسترسی سریع خانواده‌ها به مشاوره حرفه‌ای است. حضور مستمر مشاوران متخصص و ثبت دقیق نتایج جلسات در سامانه، نه‌تنها فرآیند مشاوره را شفاف و قابل پیگیری می‌کند، بلکه امکان تحلیل علمی و مدیریت بهینه پرونده‌ها را برای نهاد‌های قضائی و سیاست‌گذار فراهم می‌آورد.

شفافیت و نظارت، سامانه مسیر را ارتقاء داده است

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تأکید کرد که تمام مراحل از ثبت درخواست تا گزارش نهائی دیجیتال است و قوه قضائیه می‌تواند عملکرد مراکز و مشاوران را پایش کند. این سطح از نظارت کیفیت خدمات را ارتقاء داده و از خطا و موازی‌کاری جلوگیری می‌کند.

عبدلیان‌پور ادامه داد: داده‌های سامانه مسیر نقش مهمی در هدایت سیاست‌گذاری ملی خانواده ایفا می‌کنند. این سامانه با جمع‌آوری اطلاعاتی مانند علل اختلافات، سن ازدواج، تعداد جلسات مشاوره و میزان موفقیت مشاوران، امکان تحلیل علمی روند زندگی خانوادگی و تصمیم‌گیری دقیق را فراهم می‌آورد.

وی تأکید کرد که یکی از گام‌های بعدی سامانه مسیر، ارائه مشاوره دوره‌ای به زوجین از ابتدای زندگی مشترک است.این خدمات به زوجین کمک می‌کند مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت کنند و اختلافات کوچک را پیش از تبدیل شدن به بحران حل کنند با مشاوره زودهنگام، فشار‌های روانی و اقتصادی زوجین نیز بموقع شناسایی و مدیریت می‌شود.