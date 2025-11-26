آرزوی شکوفایی با کشتار مردم!

محمد صرفی: «آمریکا از دولت لبنان خواسته است که موشک عمل نکرده GBU39B در ترور اخیر در بیروت را بازگرداند. یکی از ۸ موشکی که اسرائیل با آن چندین شهروند لبنانی را کشت. همزمان ترامپ به رئیس‌جمهور جوزف عون پیام داده و با تبریک روز استقلال لبنان، از «مسیر ثبات و شکوفایی» این کشور خبرداده است.»

«ایران» جلوه‌گاه خدمت بسیجیان

علی بهادری جهرمی به مناسبت سالروز بسیج مستضعفین این تصاویر را به اشتراک گذاشت و نوشت: «در جنگ‌های تحمیلی ٨ساله و ١٢روزه، سیل و زلزله، بازسازی مناطق محروم، کرونا و همه بزنگاه‌های دیگر، گوشه‌گوشه ایران جلوه‌گاه خدمت بسیج و بسیجیان بوده هست.»

قهرمانان واقعی

مجتبی وحدتی: «اونایی که غیرتمندانه تو دل جنگل‌های الیت چالوس با آتیش جنگیدن‌، دنبال لایک نبودن، دنبال خاموش کردن آتیش بودن همین برای قهرمان بودن کافیه؛ برای سلامتی شون یه صلوات هدیه کنید.»

کنش ضعیف رسانه‌ای

احسان صالحی: «کنش رسانه‌ای دولت در مصوبه بنزینی، ضعیف و پسینی بود. روایت اول از مصوبه باید پیش از انتشار تصویر مصوبه در قالب بسته کلامی منتشر می‌شد. متن مصوبه منطقی است (به جز بند مربوط به محرومیت نوشماره‌ها از سهمیه) اما انتشار تصویر آن، نوعی شوک در نگاه اول ایجاد کرد که کاملاً قابل پیشگیری بود.»

تهران در غبار

این تصویر از شدت آلودگی هوا در پایتخت مورد توجه کاربران قرار گرفت.

تاریخ فراموش نخواهد کرد

سیدمحسن دهنوی: «رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰۰هزار تُن بمب روی غزه ریخته؛ معادل ۱۴ بمب اتمی هیروشیما! جنایتی تاریخی با پشتیبانی کامل آمریکا؛ حامی و تأمین‌کننده سلاح این فاجعه. آنها حقیقت را پنهان می‌کنند اما تاریخ، این همدستی را فراموش نخواهد کرد.»

فرار از سرزمین‌های اشغالی

کاشانی: «مردم رژیم جعلی این‌قدر خسته شدند که به قول واشنگتن‌پست به دلیل ترس در حال مهاجرت هستند انگار نه انگار چهارمین ارتش دنیا رو داشتند.»

یاد ماندگار شهید حاج رمضان

فضه سادات حسینی: «من شهید حاج رمضان رو قبل از شهادتشون نمی‌شناختم اما از روزی که عکس‌شون رو دیدم، مجذوب چهره نورانی‌شون شدم، همان نور اولیاءاللهی بودن‌شون، همان نور عارف بالله بودن‌شون، کسی که ۴۰سال در سخت‌ترین شرایط، زیارت جامعه هر شب‌شون ترک نشده؛ حالا حالاها باید بگذره تا امثال ایشون رو بشناسیم.»