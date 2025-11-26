قرعه آسان استقلال در یک هشتم نهائی جام حذفی

مراسم قرعه‌کشی مرحله یک هشتم نهائی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های

کشور برگزار شد و 16 تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.

مراسم قرعه‌کشی مرحله یک هشتم نهائی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 14 دیروز با حضور نمایندگان تیم‌های راه‌یافته به این مرحله در سالن کنفرانس سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران برگزار شد.

استقلال در مرحله یک شانزدهم نهائی جام حذفی به مصاف پادیاب خلخال از تیم‌های حاضر در لیگ دسته دوم رفت و در مرحله یک هشتم نهائی نیز با تیمی از این رده باشگاهی روبه‌رو خواهد شد. براساس قرعه‌کشی تیم‌ها طبق برنامه زیر در مرحله یک هشتم نهائی جام حذفی به مصاف هم خواهند رفت:

* فولاد خوزستان ...................................................................................... چادرملو اردکان

* سپاهان اصفهان .......................................................................................... خیبر خرم‌آباد

* ملوان بندر انزلی........................................................................................ مس شهر بابک

* مس رفسنجان........................................................................................ گل‌گهر سیرجان

* هوادار تهران..................................................................................................... سایپا تهران

* نفت و گاز گچساران...................................................................................... پیکان تهران

* فولاد هرمزگان........................................................................................... استقلال تهران

* برنده دیدار تراکتور- پرسپولیس..................... شمس آذر قزوین (میزبان این مسابقه بعد از برگزاری دیدار تراکتور- پرسپولیس مشخص خواهد شد.)

- اسامی تیم‌های میزبان در ابتدا آمده است.

طبق اعلام سازمان لیگ، زمان پیش‌بینی شده برای برگزاری بازی‌های مرحله یک هشتم نهائی جام حذفی 29 یا 30 آذر ماه 1404 خواهد بود.

همچنین قرار است تنها دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهائی بین تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس در یکی از روزهای 26 یا 27 آذرماه 1404 برگزار شود.

پیروزی پُرگل فوتسال بانوان ایران برابر پاناما

تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در دومین مسابقه خود در جام جهانی 2025 مقابل تیم پاناما پیروز شد.

تیم ملی فوتسال بانوان در دومین دیدار خود در مسابقات جام جهانی 2025‌، برابر پاناما قرار گرفت و با نتیجه 6 بر 2 به پیروزی رسید. گل‌های تیم کشورمان در این بازی را الهام عناف‌جه، نسیمه غلامی، فرشته کریمی (2 گل)، فرشته کریمی و فاطمه رحمتی به ثمر رساندند. تیم ایران که در بازی نخست مقابل برزیل شکست خورده بود، روز شنبه در سومین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف ایتالیا خواهد رفت. ایتالیا هم در بازی نخست با ۱۷ گل پاناما را شکست داده بود.

توقف تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر لبنان

تیم فوتبال نوجوانان ایران دیروز در دومین مسابقه‌اش در مرحله انتخابی قهرمانی زیر 17 سال آسیا مقابل هند به نتیجه تساوی بسنده کرد.

تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت 14:30 دیروز در دومین دیدارش در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا در ورزشگاه EKA آره‌نا احمدآباد هند به مصاف لبنان رفت و به تساوی یک بر یک رضایت داد.نیمه اول این بازی با تک گل دقیقه 14 جعفر اسدی به سود ملی‌پوشان کشورمان تمام شد، اما در دقیقه 65، لبنان با شوت ایاد عید به گل تساوی رسید. با این نتیجه، ایران چهار امتیازی شده و موقتاً جایگاهش در صدر جدول گروه را حفظ کرد. لبنان نیز با یک بازی بیشتر سه امتیازی شد و تا رتبه دوم بالا آمد. در این دیدار حسین جمال داور کویتی تنها به امیررضا ولی‌پور از ایران کارت زرد نشان داد.

احتمال تغییر محل بازی استقلال در جام حذفی

در صورت مهیا نبودن شرایط در ورزشگاه اصلی فولاد هرمزگان، بازی با استقلال در ورزشگاه دیگری برگزار می‌شود.

مهرداد شفیعی مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی فوتبال ایران پس از برگزاری قرعه‌کشی مرحله یک‌هشتم نهائی جام حذفی فوتبال در مورد بحث میزبانی تیم دسته‌دومی فولاد هرمزگان از استقلال گفت: محل برگزاری بازی‌های خانگی فولاد هرمزگان در بندرعباس است. با توجه به اینکه یک تیم لیگ‌برتری مثل استقلال مقابل فولاد هرمزگان قرار می‌گیرد، شرایط میزبانی با توجه به طرفدارانی که دارند، متفاوت می‌شود. سازمان لیگ می‌خواهد تیم‌ها در زمین خودشان میزبان باشند اما اگر ورزشگاهی که تیم میزبان معرفی می‌کند، شرایط لازم را نداشته باشد، رویه انتخاب ورزشگاه جدید مشخص است، ابتدا در داخل استان یا در شهرهای همجوار و در نهایت اگر لازم باشد، استان دیگری برای میزبانی معرفی خواهد شد.