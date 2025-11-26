حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
محمود حیدری به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری انتخاب و معرفی شد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری دیروز به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و محمد پولادگر نایبرئیس کمیته ملی پارالمپیک، در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
برای این مجمع 6 نفر به نامهای محمود حیدری، آرزو ملک، محمد کاظمیان، فیضالله پیری، سیدرضا میرابوطالبی و محمد اسدمسجدی تایید صلاحیت شده بودند که محمد اسدمسجدی و آرزو ملک انصراف دادند تا رایگیری با حضور 4 نفر انجام شود. پس از پایان اعلام برنامه این چهار نفر، رایگیری صورت گرفت که از 49 رأی مأخوذه، کاظمیان 21 رأی، حیدری 18 رأی، پیری 7 رأی و میرابوطالبی 3 رأی به خود اختصاص دادند تا انتخابات با حضور کاظمیان و حیدری به دور دوم کشیده شد. در دور دوم رأیگیری حیدری 26 رأی و کاظمیان 23 رأی کسب کردند و بدین ترتیب، محمود حیدری به عنوان رئیس جدید فدراسیون سوارکاری انتخاب و معرفی شد.