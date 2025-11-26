ایران در جایگاه هفتم جدول مدالی المپیک ناشنوایان قرار گرفت

در جدول نهائی توزیع مدال‌ها در بازی‌های المپیک ناشنوایان، جایگاه هفتم به کاروان ورزش ایران اختصاص یافت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان در حالی شامگاه چهارشنبه (۵ آذر) با برگزاری مراسم اختتامیه در توکیو به پایان می‌رسد که رقابت ورزشکاران شرکت‌کننده در این دوره بازی‌ها، شامگاه سه‌شنبه به پایان رسید. بدین ترتیب جدول مدالی این بازی‌ها نهائی شد. در این جدول کاروان ورزش اوکراین با ۱۰۰ مدال شامل ۳۲ طلا، ۳۹ نقره و ۲۹ برنز صدرنشین است و جایگاه دوم هم به کاروان ورزش آمریکا اختصاص یافته است که ۳۶ مدال شامل ۱۷ طلا، ۷ نقره و ۱۲ برنز در اختیار دارد. کاروان ورزش ایران در این جدول با ۳۷ مدال شامل ۸ طلا، ۱۰ نقره و ۱۹ برنز در رده هفتم ایستاده است. این کاروان در ۱۲ رشته، ورزشکار اعزامی به المپیک ناشنوایان داشت اما ورزشکاران نیمی از این رشته‌ها موفق به مدال‌آوری در توکیو شدند. کاراته (۱۲ مدال)، تکواندو (۸ مدال)، کشتی فرنگی (۶ مدال)، کشتی آزاد (۵ مدال)، جودو (۴ مدال) و تیراندازی (۲ مدال) رشته‌هایی بودند که ورزشکاران‌شان در توکیو روی سکو رفتند.