محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری برای حضور در مسابقات جام فجر امروز پنج‌شنبه به ایران خواهد آمد.

مسابقات بین‌المللی جام فجر وزنه‌برداری از دیروز پنجم آذرماه آغاز شد. تیم ملی وزنه‌برداری با ترکیب کامل در این مسابقات حضور دارد. ۷ کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند و مسابقات در روزهای ششم و هفتم آذرماه پیگیری می‌شود. محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری روز پنج‌شنبه به ایران خواهد آمد و مسابقات را از نزدیک پیگیری می‌کند. رقابت‌های بین‌المللی جام فجر بعد از ۵ سال دوباره از سر گرفته شده و جایزه این مسابقات هم دلاری خواهد بود. برنامه ششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر- تهران ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

پنجشنبه ۶ آذر

* دسته ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم ساعت ۱۰ * دسته ۷۱ و ۷۹ کیلوگرم ساعت ۱۵

* دسته ۸۸ کیلوگرم ساعت ۱۷:۳۰

جمعه ۷ آذر

* دسته ۹۴ کیلوگرم ساعت ۱۰ * دسته ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم ساعت ۱۵