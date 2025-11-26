برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال
جمعه 7 آذر 1404
*پیکان ......................................................................................ملوان (ساعت15:30)
*شمس آذر قزوین .......................................................پرسپولیس (ساعت16:00)
*ذوب آهن ................................................................خیبر خرمآباد (ساعت16:30)
*استقلال خوزستان ..........................................گلگهر سیرجان (ساعت18:00)
شنبه 8 آذر 1404
*تراکتور...................................................................چادرملو اردکان (ساعت16:30)
*آلومینیوم اراک ..........................................................فجر سپاسی (ساعت16:30)
یکشنبه 9 آذر 1404
*استقلال تهران ........................................................................فولاد (ساعت16:15)
*مس رفسنجان .................................................................سپاهان (ساعت17:30)