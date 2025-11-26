احتمال تعطیلی پنج پارک علم و فناوری دانشگاهی!

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم از لغو مجوز یک پارک علم و فناوری دانشگاهی و ۵ پارک علم و فناوری دیگر خبر داد.

این مقام مسئول در پاسخ به سؤالی در مورد لغو مجوز ۶ پارک علم و فناوری که پیش از این عنوان شده بود، انجام خواهد گرفت؛ گفت: سه مورد از این پارک‌ها، پارک‌های دستگاهی‌اند. یک پارک دانشگاهی که یک ماه پیش مجوزش لغو شد.

از مجموع ۶ پارک علم و فناوری ۵ پارک تا انتهای سال مهلت دارند و اگر بتوانند به استانداردهای مدنظر ما برسند، فعالیتشان ادامه پیدا کند. اما اگر این روند ناکارآمد فعلی ادامه پیدا کند، قطعاً مشابه پارک قبلی که اخیراً لغو مجوز شدند، این‌ها هم در آینده به همان فهرست اضافه می‌شوند.

وی اظهار کرد: امروز به نقطه‌ای رسیدیم که ظرفیت پارک‌های موجود در کشور تقریباً در وضعیت مناسب و ایده‌آل قرار دارد. اما کشور به‌شدت نیاز دارد که در راستای مزیت‌های راهبردی فناوری و متناسب با نظام مسائل و چالش‌ها پارک‌های تخصصی در زنجیره پارک‌های موجود شکل بگیرد؛ پارک‌هایی که ماهیت تقاضامحور داشته باشند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در مورد این‌که آیا روند لغو مجوز در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت یا خیر گفت: این ۶ پارک اگر تا پایان سال از نظر کیفیت خدمات ارتقا پیدا کنند، اثربخش باشند و بتوانند اقتصاد فناورمحور مناسبی ایجاد کنند، بر اساس معیارهایی که داریم، می‌توانند ادامه فعالیت داشته باشند. اما نهادی که نتواند در سطح استاندارد کار کند، قطعاً سال آینده هم وارد چرخه لغو مجوز می‌شود.

وی در مورد لزوم راه‌اندازی ۶ پارک جدید با اهداف اختصاصی گفت: هدف معاونت فناوری و نوآوری این است که از نهادسازی جدید پرهیز کنیم؛ برای این موضوع یک خط قرمز تعریف کرده‌ایم. هدف این است که نهادهای موجود را کارآمدتر کنیم.

به‌عنوان مثال پژوهشگاه پلیمر را داریم که واقعاً امکانات و ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد. اما برای اینکه بتواند در کنار رویکرد پژوهشی، نقش توسعه‌ای هم ایفا کند، لازم است تغییر مأموریت بدهد. یعنی پژوهشگاه پلیمر با همان زیرساخت‌ها و امکانات، پارک فناوری‌های پلیمر را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: همین‌طور پژوهشگاه زیست‌فناوری را داریم. این پژوهشگاه تا سطح TRL4 کار می‌کند و ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند تا TRL9 ارتقا پیدا کند. به همین دلیل پارک زیست‌فناوری با محوریت همین پژوهشگاه شکل گرفته است. یعنی نه فضای فیزیکی جدید ایجاد می‌شود، نه نیروی انسانی جدید، نه ساختار تازه؛ بلکه مأموریت نهادهایی که دو دهه پیش ایجاد شده‌اند متناسب با نیازهای جدید توسعه پیدا می‌کند. پارک‌ها مکمل فرآیندهای گذشته آن‌ها هستند.

معاون وزیر علوم در مورد طرح دستیار فناوری گفت: پروژه دستیار فناوری از دو سال قبل در معاونت فناوری و نوآوری آغاز شده بود و در دوره قبل، مدل خیلی خوبی برای آن طراحی شده بود، اما در فرآیند اجرا ایرادی وجود داشت که نمی‌توانست بستر لازم برای جریان رسوب و شکل‌گیری کارآموز دستیار فناور را به خوبی فراهم کند. در دوره جدید، این طرح هدفمند و استانداردسازی شد. مشخص شد که چه واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند پذیرای دستیاران فناور باشند. دور اول اجرای مدل جدید، سه ماه پیش برگزار شد و فراخوان دوره جدید نیز ماه آینده منتشر می‌شود.

وی اظهار کرد: در فراخوان جدید، اولویت‌ها در حوزه‌های میکروالکترونیک، گلخانه‌های هوشمند، کوانتوم، نانو و زیست‌فناوری است. طرح دستیار فناور یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌دار معاونت فناوری و نوآوری است و با قوت ادامه

خواهد یافت.

نامبرده در پاسخ به سؤالی در مورد معضل کمبود ایده‌های نو در پارک‌های علم و فناوری گفت: متناسب با کاهش تعداد دانشجویان به‌طور طبیعی ورودی پارک‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. برای رفع این چالش، معاونت چند برنامه تدوین کرده است. یکی از آن‌ها طرح نوآفرین صنعت‌ساز است؛ طرحی که بنیان آن بر این است که حتی کسانی که ایده مشخصی ندارند اما انگیزه، پتانسیل و ریسک‌پذیری لازم برای ورود به حوزه کارآفرینی دارند، بتوانند از طریق توانمندسازی مهارتی مسیر خلق ایده را طی کنند.

وی ادامه داد: پروژه دیگر به نام «کاراپ» است که در سه دانشگاه و پنج حوزه تحصیلی آغاز شده است‌. در مقطع کارشناسی ارشد، دو ترم اول به آموزش مباحث پایه‌ای، مهارتی و کارآفرینی اختصاص دارد.

در دو ترم بعدی، دانشجویان با فرآیند شکل‌گیری ایده، تیم‌سازی، مدل‌سازی کسب‌وکار و فرآیند تجاری‌سازی آشنا می‌شوند.

ترم سوم و چهارم دانشجویان عملاً درگیر ایجاد استارتاپ در حوزه تخصصی خودشان هستند. این روند باعث می‌شود ضریب شکل‌گیری ایده‌های باکیفیت و ورود تیم‌های جدید به پارک‌های فناوری افزایش پیدا کند.

وی افزود: همچنین پروژه «کوآپ صنعتی» نیز در این مسیر تعریف شده است که تجربه عملی دانشجویان در محیط واقعی صنعت و فناوری را تقویت می‌کند. رشته‌های فنی که در محیط صنعت تجربه کسب می‌کنند، در پروژه کوآپ صنعتی محوریت بر این است که ایده از دل صنعت استخراج شود. یعنی دانشجویان با تجربه‌ی شش‌ماهه‌ای که در محیط صنعت به دست می‌آورند، می‌توانند فعالیت‌های خود را در راستای ایده‌های صنعتی پیش ببرند. از این جهت نکته‌ای که مطرح کردید کاملاً درست است و معاونت نیز سعی کرده مدل‌های متنوعی طراحی کند تا این مدل‌ها بستر ورود دانشجویان به مراکز رشد و پارک‌های فناوری را فراهم کند.

مدل مراکز رشد نوین هم که در ۶ ماه اخیر توسط معاونت طراحی شد، دقیقاً در راستای رفع همین خلأ و چالش‌هایی است که در این حوزه با آن مواجه هستیم.