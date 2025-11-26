رانندگی در زمستان با خودروی اتوماتیک، قوانین خاص خودش را دارد. این خودروها مانند ماشین‌های دنده دستی نیست، بنابراین باید قبل از ورود به جاده‌ای برفی و لغزنده با نحوه رانندگی در برف با دنده ‌اتوماتیک آشنا شوید. اگر می‌خواهید با خودرویی اتوماتیک در روزهای برفی زمستان سفر کنید، بهتر است از حالت Snow Mode این خودروها استفاده کنید. با فعال‌شدن این حالت از چرخش بیهوده و مکرر چرخ‌ها در برف جلوگیری خواهد شد.

اما اگر خودروی اتوماتیک شما به این حالت مجهز نیست، جای نگرانی نخواهد بود. تنها کافی است دنده خودرو را روی وضعیت L یا دو قرار دهید. با این کار بیشترین دنده‌ای که خودروی اتوماتیک می‌تواند داشته باشد، دنده دو خواهد بود. اگر خودروی شما دارای گیربکس ‌اتوماتیک است، می‌توانید علامت مثبت و منفی را به‌صورت دستی روی دسته خودرو انتخاب کنید. به‌این‌ترتیب رانندگی در برف با دنده ‌اتوماتیک ایمن خواهد بود. برای رانندگی با هر خودرویی باید برگه معاینه فنی داشته باشید.

رانندگی در برف با دنده دستی

برای بیرون آمدن از پارک و شروع حرکت، باید از دنده دو استفاده کنید. پس از آن به‌آرامی روی پدال گاز فشار وارد کنید تا به‌سرعت لازم برسید. در همین حین باید خیلی آهسته کلاچ خودرو را رها کنید تا شروع به حرکت کنید. فشاردادن بیش ‌از حد پدال گاز تنها باعث هرزگرد شدن لاستیک‌ها می‌شود که عامل اصلی گیرکردن خودرو در برف است. اگر در مسیر سربالایی هستید، باید از دنده یک استفاده کنید. اگر خودرو بالا نرفت، باید به‌جای ترمزکردن از دنده عقب استفاده کنید. اگر خودروی شما دیفرانسیل ‌عقب است باید عقب خودرو را با ۲ کیسه ‌شن سنگین کنید تا خودرو سُر نخورد، چون کنترل ماشین‌های دیفرانسیل‌ عقب از ماشین‌های دیفرانسیل‌ جلو سخت‌تر است. اگر خودرو سُر خورد، ناگهانی ترمز نکنید و پدال گاز را فشار ندهید. اول فرمان خودرو را به سمتی بچرخانید که عقب خودرو لغزیده است. از طرفی نباید خودرو را در حالت خلاص قرار دهید.

قبل از رانندگی در برف

به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

حمیدرضا صباغیان ۴۵ساله و ساکن کرج درباره رانندگی در زمستان می‌گوید: «در زمستان آهسته‌تر حرکت می‌کنم و به علت عدم بارش برف تا به‌حال زنجیر چرخ نبسته‌ام. در اوقاتی که جاده خیس است خیلی احتیاط می‌کنم و از ماشین جلویی دو برابر نسبت به قبل فاصله را رعایت می‌کنم. برایم رانندگی در جاده برفی تاکنون رخ نداده، اما زنجیر دارم. مدل جدید زنجیرچرخ با قبل فرق کرده و بستنش خیلی راحت‌تر است.»

مهرداد ناصرزاده یک امدادگر خودرو برای رانندگی در جاده‌های زمستانی توصیه‌هایی دارد، وی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «میزان روشنایی در هنگام بارش برف معمولاً کمتر از روزهای عادی خواهد بود؛ بنابراین قبل از رانندگی هنگام مه‌گرفتگی زمستان از سلامت چراغ‌های خودرو (چراغ جلو، عقب، مه‌شکن و نوربالا) مطمئن شوید.

در زمان بارش برف ممکن است دید خوبی نداشته باشید و در این شرایط شیشه‌های کثیف خودشان عاملی برای کاهش دید خواهند بود؛ بنابراین بهتر است قبل از رانندگی در روز برفی از تمیز بودن شیشه‌های خودروی خود مطمئن شوید.

روزهای برفی همیشه با ترافیکی سنگین در خیابان‌ها همراه است و بنابراین ممکن است چند ساعتی در ترافیک باشید. در چنین شرایطی باید باک بنزین خودروی شما پر باشد تا برای رانندگی در یخبندان و ترافیک‌اش آماده ‌باشید.

توان باتری خودروها در روزهای سرد زمستان کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین قبل از بیرون رفتن از خانه، باتری خودروی خود را بررسی کنید تا در میان مسیر با خاموش ‌شدن ناگهانی خودرو مواجه نشوید.

رانندگی در شرایط لغزنده خیابان‌های برفی زمستان یک اتفاق همیشگی است؛ بنابراین قبل از حرکت ترمزهای خودرو را بررسی کنید. سلامت سیستم ترمز خودرو به مفهوم جلوگیری از بروز تصادف در جاده‌های لغزنده خواهد بود.

اگر برف شدید است و بیرون رفتن از خانه ضروری است، پس باید از زنجیر چرخ استفاده کنید. این وسیله‌ ساده از لغزیدن لاستیک‌ها روی سطح جاده‌ای که با برف پوشیده شده جلوگیری خواهد کرد.»

یکی از مهم‌ترین نکات رانندگی در زمستان اطمینان از سلامت لاستیک‌ها است. قدرت دو دیفرانسیل ‌بودن خودروها رانندگی در برف را ساده‌تر کرده است. اگر آج لاستیک‌ها از بین رفته باشد، لغزندگی جاده و آج از بین رفته لاستیک ترکیبی خطرساز برای حادثه است.

این امدادگر خودرو در ادامه می‌افزاید: «در زمان رانندگی در برف باید سرعت مجاز رانندگی را رعایت کنید. سرعت زیاد و سبقت‌گرفتن‌های مکرر تنها باعث وقوع حوادث ناگوار می‌شود.

برای رانندگی در یخبندان به یک‌سری تجهیزات لازم برای رانندگی در برف نیاز دارید که شامل ضد یخ، شیشه‌پاک‌کن و جعبه کمک‌های اولیه است.

چون احتمال ترافیک سنگین در مسیرهای بین جاده‌ای وجود دارد با خودتان چراغ‌قوه، آب آشامیدنی و کنسروهای مواد غذایی ببرید.

گاهی که خودرو در برف‌ گیر می‌کند، امکان خراب‌شدن بخاری وجود دارد؛ بنابراین با خودتان پتو یا لباس گرم مانند دستکش اضافه داشته باشید.

قبل از شروع هر سفری در زمستان و فصل‌های دیگر باید از وضعیت جاده‌ها مطلع شوید؛ بنابراین خبرها را دنبال کرده و از اپلیکیشن‌های وضعیت آب‌وهوا استفاده کنید.

تلفن گویای ۱۴۱ و سایت مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین اخبار در مورد وضعیت‌ جاده‌های کشور را به‌صورت شبانه‌روزی اطلاع‌رسانی می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مواردی که احتمال تصادف در رانندگی در زمستان را به‌شدت کاهش می‌دهد، رعایت فاصله خودرو در شرایط یخبندان است.

قبل از شروع سفر در زمستان باید از سرویس کامل خودروی خود مطمئن شوید. پس برای انجام معاینه فنی به مراکز معتبر مراجعه کنید.»

نکاتی کوچک اما حائز اهمیت در سفر زمستانی

برای مسافرت در زمستان باید از ضدیخ استفاده کنید. به طور معمول استفاده از ۶۰ درصد ضدیخ و ۴۰ درصد آب نسبت مناسبی خواهد بود.

غیر از سلامت آج لاستیک‌ها باید فشار باد آنها را هم بررسی کنید. لاستیک‌های کم‌باد نه‌تنها مصرف بنزین را افزایش می‌دهد، باعث استهلاک خودرو هم می‌شود و از طرفی رانندگی با آنها در برف کار خطرناکی است.

با توجه ‌به اینکه شرایط آب‌وهوایی در زمستان ثابت نیست و ممکن است هوا در طول مسیر و از شهری به شهر دیگر سردتر شود، بنابراین بخاری خودرو را بررسی کنید که کاملاً سالم باشد.

بارش برف در زمستان می‌تواند دید راننده را کم کند، بنابراین باید همواره از برف‌پاک‌کن استفاده کند. پس قبل از سفر برف‌پاک‌کن‌ها را بررسی کرده و در صورت نیاز آنها را تعویض کنید.

شستن شیشه‌های خودرو به داشتن دیدی واضح‌تر در هنگام رانندگی در بارش برف ‌و باران کمک خواهد کرد. پس از پر بودن مخزن شیشه‌شوی خودرو مطمئن شوید.

علائم و نشانه‌های خیابان‌ها و جاده‌ها برای رانندگی راحت‌تر و ایمن‌تر ما ایجاد شده‌ است، بنابراین به آنها دقت کنید.

کثیف بودن شیشه‌ها و بارش باران و برف وضعیت دید راننده را بدتر خواهد کرد. پس قبل از رانندگی در زمستان و دیگر فصل‌ها شیشه‌های خودرو را تمیز کنید.

اگر خودروی شما بیرون از خانه و زیر برف بوده، باید بدنه، چراغ‌ها و آینه‌ها را قبل از روشن‌کردن خودرو پاک کنید. لازم است کاپوت، سقف خودرو و صندوق ‌عقب را هم از برف پاک کنید.

ترافیک و گیرکردن در برف‌های سنگین بین‌شهری اتفاق می‌افتد، بنابراین قبل از شروع سفر از پر بودن باتری گوشی خود مطمئن شوید تا در صورت لزوم بتوانید با امداد تماس بگیرید.

جاده‌های برفی لغزنده است و رانندگی با سرعت زیاد مساوی با بروز حادثه است.

پس آهسته و با سرعت مطمئنه برانید، دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

چگونه در برف رانندگی کنیم؟

آهسته رانندگی کنید. در سرعت زیاد احتمال لغزیدن لاستیک‌ها در برف به‌شدت بیشتر می‌شود. این موضوع زمینه‌ساز بروز حادثه‌ای خطرناک خواهد بود.

اکبر ربانی یک راننده جاده می‌گوید: «روی پدال ترمز آهسته ضربه بزنید و از کوبیدن ناگهانی روی آن خودداری کنید. محکم ترمز ‌گرفتن باعث می‌شود کنترل خودرو از دست شما خارج شود و در نتیجه حادثه رخ دهد.

در سربالایی جاده سرعت نگیرید. در این مسیرها نباید پدال گاز را بیش از حد فشار دهید و نباید ناگهان سرعت بگیرید. این کار تنها باعث چرخش ناگهانی خودرو و خارج‌ شدن کنترل از دست راننده می‌شود.

در سربالایی‌ها توقف نکنید، چون مجبور به فشردن زیاد پدال گاز خواهید شد که حرکت دوباره را دشوارتر خواهد کرد.

نباید فرمان خودرو را با سرعت زیاد بچرخانید. دورزدن و پیچیدن‌های ناگهانی آن هم در سرعت زیاد در جاده‌های لغزنده و برفی باعث چپ کردن خودرو می‌شود.

برای چرخاندن فرمان اول کمی از سرعت خود کم کرده و سپس به‌آرامی آن را بچرخانید.

به یخ‌های سیاه جاده توجه کنید. بسیاری از تصادف‌ها در روزهای برفی به دلیل سرخوردن روی این یخ‌های سیاه رخ می‌دهند. بسیاری از افراد تصور می‌کنند این یخ‌های سیاه همان آسفالت است و به‌سرعت از روی آن می‌گذرند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «زیرگذرها و پل‌های روگذر زودتر از دیگر بخش‌های جاده، یخ می‌زنند. پس خونسردی خود را حفظ کرده و سرعت را کم کنید تا از این بخش‌های جاده عبور کنید.

دو کیسه ‌شن در صندوق ‌عقب خودرو قرار دهید تا از لغزش خودرو در حین رانندگی و پیچیدن‌ها جلوگیری شود.

با چراغ روشن رانندگی کنید تا اگر خودرویی دید کافی نداشت با دیدن چراغ‌های شما فاصله را رعایت کند.

هنگام رانندگی در زمستان باید دو برابر فاصله قانونی را، با خودروی جلویی داشته باشید تا فرصت برای کنترل خودرو در شرایط بحرانی فراهم شود.

برای جلوگیری از لیزخوردن در برف، حتماً از زنجیرچرخ استفاده کرده و با سرعت کمتری رانندگی کنید.

در هوای برفی با دنده ‌سنگین رانندگی کنید.

استفاده از کنترل کروز در روزهای برفی و یخبندان می‌تواند منجر به‌ تصادف شود. اگر خودروی شما دارای کنترل کروز است قبل از رانندگی در برف آن را خاموش کنید.

برای جلوگیری از گیرکردن در برف، اندکی به جلو برانید و سپس به‌آرامی به عقب برانید. دور موتور را بالا نبرید. اکنون متوقف شوید و دوباره به‌آرامی به جلو حرکت کنید.

این کار باعث تمیزشدن چرخ‌ها از برف شده و در نتیجه چسبندگی تایر افزایش پیدا می‌کند. این بهترین راهکار برای درآوردن خودرو از

برف است.»