کد خبر: ۳۲۳۰۶۲
تاریخ انتشار : ۰۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹
جدیدترین نظرسنجی درباره کتابخوانی در کشور
پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات اخیرا یک نظرسنجی میدانی از میزان کتابخوانی در کشور انجام داده است که چنین نتایجی به دست آمده است:
- رمان و داستان محبوبترین ژانر (21.2 درصد) و پس از آن کتابهای تاریخی و روانشناسی بیشترین مخاطب را دارند.
- کتاب کاغذی در این نظرسنجی همچنان پیشتاز است (52.4 درصد) و کتابهای الکترونیک و صوتی در رتبه بعدی قرار دارند.
- کمبود وقت، اصلیترین مانع مطالعه است (49.7 درصد) و خستگی ذهنی و هزینه بالا در رتبههای بعدی قرار دارند.