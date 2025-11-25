فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹
الف الف

جدیدترین نظرسنجی  در‌باره کتابخوانی در کشور


پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات اخیرا یک نظرسنجی میدانی از میزان کتابخوانی در کشور انجام داده است که چنین نتایجی به دست آمده است:
- رمان و داستان محبوب‌ترین ژانر (21.2 درصد) و پس از آن کتاب‌های تاریخی و روانشناسی بیشترین مخاطب را دارند.
- کتاب کاغذی در این نظرسنجی همچنان پیشتاز است (52.4 درصد) و کتاب‌های الکترونیک و صوتی در رتبه بعدی قرار دارند.
- کمبود وقت‌، اصلی‌ترین مانع مطالعه است (49.7 درصد) و خستگی ذهنی و هزینه بالا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

