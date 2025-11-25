خواهان تعامل کامل و مجدد با ایران هستیم

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد: می‌خواهیم به‌طور کامل با ایران تعامل مجدد داشته باشیم.

«رافائل ماریانو گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در اظهاراتی بدون اشاره به همکاری همیشگی ایران با دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل گفت: ما خواهان آن هستیم که به‌طور کامل با ایران تعامل مجدد داشته باشیم تا بتوانیم فعالیت‌های بازرسی از سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای آن را

از سر بگیریم.

به گزارش ایسنا، اظهارات او در مانیل پس از آن مطرح می‌شود که روز پنج‌شنبه با عاملیت تروئیکای اروپایی و آمریکا، قطعنامه‌ای از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد که در آن بدون کوچک‌ترین اشاره به حمله متجاوزانه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در تابستان گذشته آمده است، ایران باید «بدون تأخیر» وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و سایت‌های اتمی بمباران‌شده خود را به آژانس اطلاع دهد. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که در پی این اتفاق، توافق قاهره پایان‌یافته تلقی می‌شود؛ توافقی که در ۹ سپتامبر امسال درباره نحوه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده بود.

رضا نجفی، نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز این قطعنامه را «غیرسازنده و سیاسی» خواند.

همچنین «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتقاد از صدور این قطعنامه، خاطر نشان کرد که وضعیت پیرامون‌ برنامه هسته‌ای ایران به «بن‌بست کامل» رسیده و مسئولیت آن برعهده سه کشور اروپایی، یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه و به‌علاوه آمریکاست. او در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی تأکید کرد که پیامدهای تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌زودی آشکار خواهد شد.