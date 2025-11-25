* از دید نظام سلطه، ونزوئلا تنها گناهی که دارد تلاش برای استقلال است. تلاش برای اینکه منابعش را خودش مدیریت کند، سیاستش را خودش تعیین کند و آینده‌‌اش را خودش بسازد.

مسگرپور

* سناتورهای دموکرات آمریکا همچون مورفی معتقدند پرونده «جفری اپستین» که یک پرونده سوءاستفاده جنسی از کودکان است می‌تواند دونالد ترامپ را «سرنگون» کند. وی در سخنانی در تگزاس این موضوع را «دلخراش» خواند و ادعا کرد این پرونده‌ها می‌توانند حاوی بزرگ‌ترین رسوایی در تاریخ ریاست‌جمهوری باشند.

شهاب

* پهپاد شاهد ۱۶۱، نسخه کوچک بمب‌افکن ‌2B- آمریکا است که رونمایی آن در پارک ملی هوافضای سپاه پاسداران، پنتاگون آمریکا را خیلی نگران کرده است. پنهان‌کار، مجهز به هوش مصنوعی، توان حمل بمب ۲۵۰ کیلویی و طراحی‌شده برای جنگ جمعی پهپادها از جمله ویژگی‌های این پهپاد تازه رونمایی‌شده سپاه است.

عارف‌زاده

*کانال ۱۵ رژیم اسرائیل گفت؛ ایران به حساس‌ترین پایگاه‌های ارتش از جمله پایگاه استراتژیک نیروی هوائی اسرائیل نفوذ کرده است! بـاش تـا صـبـح دولـتـت بـدمـد / کـایـن هـنـوز از نـتـایـج سـحر است!

مزیدانی

*با انتخاب شدن فردی چون ترامپ، کاسب، دلال، معامله‌گر و جنگجو در آمریکا بسیاری از نخبگان و دانشمندان را به خروج از این کشور ترغیب می‌کند! بیش از هزار و۲۰۰ دانشمند گفته‌اند به دنبال تغییرات و آشفتگی‌هایی که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به وجود آمده، به فکر ترک آمریکا افتاده‌اند. قابل توجه غربگرایان!

شمسی

* جولانی که همه عمر خود را در گروهک‌های تروریستی سپری کرده و سابقه قتل و غارت مردم بی‌گناه و غیرنظامی در کارنامه سیاهشان به چشم می‌خورد در رسانه‌ها به صورت علنی اعلام می‌کند تاکنون هیچ بی‌گناهی را نکشته است! وارونه‌نمایی یعنی این!

سنجری

* تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد هند و پاکستان در مسیر یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک قرار گرفته‌اند. به این صورت که قدرت‌های بزرگ میانجی دیروز‌، به تأمین‌کنندگان اصلی امروز سلاح برای این دو کشور تبدیل شده‌اند. این مسابقه تسلیحاتی که با انگیزه‌های سودجویانه قدرت‌های بزرگ صورت می‌گیرد تهدیدی جدی برای ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی است.

داوردوست

* وقتی قبول داریم دشمن مترصد ایجاد ناآرامی در کشور است، باید به انسجام ملی بها بدهیم. مراقبت از انسجام ملی وظیفه همه جریان‌ها و نهادهای کشور است. توجه داشته باشیم اتهام‌زنی بی‌پایه داخلی می‌تواند انسجام جامعه را برهم زند و زیان آن بسیار بزرگ‌تر از فعالیت عناصر ضعیف تحت نفوذ دشمن است.

ملکوتیان

* اصرار حضرت آیت‌الله سبحانی از مراجع تقلید بر درج شرط «عندالاستطاعه» در عقدنامه‌ها، که منجر به «زندان‌زدایی» از مهریه گردید، گامی بلند در راستای کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر خانواده‌ها بود. این اقدام نشان می‌دهد که مراجع تقلید، مسائل اقتصادی را از منظر کلان و با توجه به تأثیر مستقیم آن بر زندگی آحاد جامعه رصد و تحلیل می‌کنند.

یکه‌سادات

* از سال ۱۳۹۴ هیچ شرکت تأسیسی از سوی متخصصان بازگشته به کشور وجود نداشت. اما اکنون بیش از ۱۳۰ شرکت با محوریت این متخصصان شکل گرفته که جای خوشحالی دارد. هدف مسئولان ما باید فراهم کردن شرایطی باشد که بازگشت متخصصان جدید و متعهد با سهولت بیشتری انجام شود و فرصت‌های همکاری فناورانه، انتقال دانش و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان بیش از پیش گسترش یابد.

تفضلی

* جای افتخار دارد که امروز در ایران تولید پنل‌های خورشیدی مطابق تکنولوژی روز جهان انجام می‌شود و یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ‌ترین تولیدکننده پنل خورشیدی با ظرفیت ۱۸۰۰ مگاوات کشورمان است که پنل‌های دوطرفه ۶۷۵ تا ۷۲۵ وات با فناوری روز دنیا تولید می‌کند.

بیهقی

* به بهانه طراحی «اسکنر قنات» برای نوسازی هوشمند شبکه‌های آبی کشور عرض می‌کنم قنات‌ها با وجود کم‌آبی، روشی پایدار و کم‌هزینه برای تأمین آب هستند. به همین دلیل تلفیق دانش بومی و فناوری روز می‌تواند قنات را به الگویی جهانی در مدیریت پایدار آب تبدیل کند.

بیات

*از شهردار جهادی تهران که بعد از جنگ ۱۲روزه، با وجودی که هیچ وظیفه سازمانی و قانونی بر عهده‌اش نبود، با سعی و تلاش و عزم جدی، وارد معرکه شد و پس از تدفین شهدا و حذف بروکراسی، به حل مشکل افرادی که منازلشان آسیب جزئی دیده بود اهتمام ورزید، و لبخندی از رضایت بر لب مردم جنگ‌زده و آسیب‌‌دیده نشاند، تقدیر و تشکر می‌کنیم. این نوع خدمات جهادی باید به الگوی مدیران و مسئولان نظام تبدیل شود.

صابری، غینری، یاسینی و...

* بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، مصرف ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر را تا سال ۲۰۲۵ هدف‌گذاری کرده‌اند. اما در ایران، نرخ میانگین مصرف سوخت 9/2 لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است که نسبت به سایر کشورها در سطح بالایی قرار دارد و حتی برخی آمارها تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر را نیز گزارش کرده‌اند.چرا برای رفع این معضل اقدام اساسی صورت نمی‌گیرد؟

مشکاتی

*در متروی چندین کشور جهان از جمله؛ ژاپن، برزیل، مکزیک، تایوان، هند، مصر، اندونزی، مالزی و امارات و حتی برخی شهرهای کشورهای اروپایی مانند؛ آلمان و انگلیس برای بانوان واگن اختصاصی در نظر گرفته شده است. در برخی کشورها برای اجرای درست این طرح از نیروهای انتظامی ویژه مترو استفاده می‌شود و در برخی کشورها نیز جریمه‌های سنگین برای ناقضین این قانون در نظر گرفته شده است. در متروی کشور ما هم برای بانوان واگن‌های جداگانه اختصاص داده شده است، اما سؤال این است که چرا مسئولین ذی‌ربط برای اجرای درست این طرح تلاش نمی‌کنند؟

هدایتی

* الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای مصرف، نوسازی ناوگان عمومی، کاهش جذابیت قاچاق از طریق کنترل مرزی و مدیریت کارت‌های سوخت و اسقاط گسترده خودروهای فرسوده از جمله کارهایی است که در کنار اصلاح منطقی قیمت سوخت برای فائق آمدن بر مشکل ناترازی بنزین در کشور باید انجام گیرد.

نخعی

*مصرف بی‌رویه و اسراف در جامعه ما فقط در آب، نان، برق، خرید انواع لباس، و... تنها نیست بلکه با کمال تأسف در مصرف بی‌رویه دارو به خصوص مصرف آنتی‌بیوتیک هم مُسرفیم و سه و نیم برابر سایر کشورها از این دارو استفاده می‌کنیم! درحالی که این همه آیات و روایات در مورد تفکر، تعقل، نوشتن، خواندن و... در معارف دینی خود داریم.

اصغری

*از پارک دوبله خودروها در برخی معابر پردد در شهرهای بزرگ به‌ویژه در تهران واقعاً خسته شده‌ایم. از مسئولان امر درخواست می‌شود به این وضعیت سروسامان دهند.

میرزایی

* جاده ملارد- کرج، پل ارتش مسیر رفت و برگشت را با جدول سرعت‌گیر و دست‌انداز برای کاهش سرعت خودروهای عبوری درست کرده‌اند که آسیب جدی به خودروهای عبوری وارد می‌کند. از مسئولان امر درخواست اصلاح آن را داریم.

جمعی از مسافران هر روزه این مسیر