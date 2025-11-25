«ما به دنبال نفت ونزوئلا هستیم»؛ دلیل واقعی تهدید ونزوئلا از زبان سناتور آمریکایی

نماینده کنگره آمریکا در اعترافی صریح اعلام کرد نیت واقعی آمریکا در ونزوئلا دستیابی به ذخایر گسترده نفتی این کشور است.

آمریکا قدم به قدم و مرحله به مرحله فشارهای خود را در ابعاد مختلف سیاسی‌، نظامی، امنیتی و اقتصادی به ونزوئلا بیشتر و بیشتر می‌کند. گزارش فاکس‌نیوز حاکی است یک‌سوم از توان و ظرفیت نظامی آمریکا در دریای کارائیب و در نزدیکی ونزئلا مستقر شده است، هفته گذشته اعلام شد که ترامپ مجوز عملیات مخفیانه سیا برای خرابکاری در ونزوئلا را صادر کرده است بعد از آن بود که رسانه‌ها از انفجار گسترده در تاسیسات نفتی ونزوئلا خبر دادند. دیروز نیز وزارت خارجه آمریکا رسماً نیکولاس مادورو را رهبر یک سازمان تروریستی و یک باند بین‌المللی قاچاق موادمخدر اعلام و ۵۰ میلیون دلار جایزه برای سر او تعیین کرد. به نوشته رسانه‌های غربی این اقدام می‌تواند بهانه لازم را به آمریکا برای حمله به خاک ونزوئلا و ترور مادورو بدهد.

اعتراف نماینده کنگره

خود ترامپ مدعیست که هدف از استقرار گسترده ارتش آمریکا در دریای کارائیب و نزدیکی ونزوئلا مبارزه با قاچاق موادمخدر است تاکنون به این بهانه در

21 حمله به قایق‌ها و کشتی‌های ونزوئلا دست‌کم

84 ونزوئلایی کشته شده‌اند. علی‌رغم این ادعا بسیاری در داخل خود آمریکا می‌گویند موادمخدر بهانه است و هدف دستیابی به ذخایر نفتی عظیم ونزوئلا است. ونزوئلا با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، یکی از مناطق بااهمیت در جهان به‌شمار می‌رود. این کشور بیش از ۳۱۰ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده دارد و از این نظر بالاتر از عربستان و کانادا است. «ماریا سالازار» نماینده کنگره آمریکا هم در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز برای متقاعد کردن افکار عمومی آمریکا، از نیت واقعی واشنگتن برای حمله احتمالی به ونزوئلا پرده برداشت. این سیاستمدار تأکید کرد که ورود شرکت‌های نفتی آمریکا به ونزوئلا بیش از یک تریلیون دلار فعالیت اقتصادی را در بر خواهد داشت. سالازار همچنین در ادامه گفت که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به ونزوئلا وارد شوند و تمام لوله‌کشی‌های نفت، دکل‌های نفتی و هرآنچه مربوط به شرکت‌های نفتی ونزوئلا یا صنعت نفت و مشتقات آن است را تعمیر و بازسازی کنند.» پیش‌تر نیز «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرده بود که درگیری‌های ونزوئلا مستقیماً به جنگ بر سر نفت گره خورده است. برخی نیز هدف از لشکرکشی به ونزوئلا را چیزی فراتر از موضوع نفت یا برکناری مادورو می‌دانند. به گفته آنها موضوع به ایران، روسیه و چین برمی‌گردد. فاکس‌نیوز در این زمینه طی گزارشی از قول مقامات آمریکایی اعلام کرد تجمع نظامی فعلی در دریای کارائیب فراتر از هدف قرار دادن مادورو یا ونزوئلا است. به گفته آنها « هدف بیرون راندن روسیه، چین و ایران از نیم‌کره غربی» است!

تمایل ترامپ برای مذاکره با مادورو!

اما در میانه این گزارش‌ها درباره تشدید فشارها به ونزوئلا و احتمال حمله قریب‌الوقوع آمریکا به ونزوئلا اکسیوس از قول ترامپ نوشته است که وی مایل است با مادورو به طور مستقیم مذاکره کند. به گفته منابع مورد استناد وبگاه خبری آکسیوس، تصمیم ترامپ برای گفت‌وگو با مادورو نقطه عطفی مهم در دیپلماسی تهدید و زور رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ونزوئلاست و می‌تواند نشانه‌ای باشد که حملات موشکی آمریکا یا اقدام مستقیم زمینی علیه این کشور قریب‌الوقوع نیست. یکی از این مقام‌ها گفت که «فعلاً هیچ‌کس برنامه‌ای برای ورود و شلیک به او (مادورو) یا دستگیری‌اش را ندارد. نمی‌گویم هرگز نخواهد شد، اما برنامه فعلی این نیست». البته همین گزارش می‌تواند عملیات فریب باشد و مثل مذاکرات با ایران، آمریکا می‌تواند در میانه انتشار این گزارش‌ها درباره آمادگی برای مذاکره با ونزوئلا به این کشور حمله کرده و مادورو را ترور کند.

به گزارش فارس به نقل از آکسیوس خبر تمایل ترامپ به گفت‌وگوی مستقیم با همتای ونزوئلایی همزمان با تصمیم وزارت خارجه آمریکا منتشر شده که «کارتل خورشیدها» را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» و مادورو را سرکرده آن معرفی کرد؛ اقدامی که بهانه قانونی بیشتری برای اقدامات نظامی آمریکا داخل و اطراف این کشور آمریکای‌جنوبی فراهم می‌کند. بر‌اساس این گزارش دوشنبه ژنرال «دَن کِین»، مغز متفکر نظامی عملیات از پورتوریکو بازدید کرد؛ جایی که تا ۱۰ هزار سرباز، ملوان و خلبان آمریکایی مستقر هستند. به گزارش آکسیوس عملیات نیزه جنوبی به طور رسمی، یک نیروی مقابله با موادمخدر است، اما به‌ طور غیررسمی، هدف آن تغییر رژیم در کاراکاس است. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت که هنوز تاریخی برای تماس ترامپ با مادورو تعیین نشده و در مرحله برنامه‌ریزی است. وی افزود: «هیچ‌کس نمی‌تواند حدس بزند ترامپ چه چیزی به مادورو خواهد گفت یا چگونه قصد بیان آن را دارد؛ کلیشه همه گزینه‌ها روی میز است در این‌جا صدق می‌کند».

درخواست سناتورها از ترامپ

در آمریکا همچنین فشارها به دولت ترامپ برای انتشار ابعاد عملیات ارتش در دریای کارائیب روز به روز بیشتر می‌شود. در همین رابطه نشریه واشنگتن اگزمینر نوشته است: سناتورهای دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با ارسال نامه‌ای، خواستار از طبقه‌بندی خارج شدن یادداشت محرمانه وزارت دادگستری آمریکا به عنوان مبنای حقوقی حملات به قایق‌های ونزوئلایی شدند. به نوشته این نشریه آمریکایی دموکرات‌های کمیته نیروهای مسلح سنا در نامه‌ای به پم باندی دادستان کل و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، خواستار انتشار عمومی نظر مکتوب وزارت دادگستری در مورد حملات به کشتی‌های ونزوئلایی به ادعای مقابله با قاچاق موادمخدر شدند. به نوشته این نشریه، ۱۳ عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح خواستار از طبقه‌بندی خارج شدن سریع اسناد و انتشار یادداشت ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) شدند که گفته می‌شود مبنای قانونی دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری برای این حملات است. به گزارش ایرنا به نوشته واشنگتن اگزمینر، نامه یادشده در حالی منتشر می‌شود که قانونگذاران با حملات دوباره رئیس‌جمهوری آمریکا به کارائیب مخالفت کرده و زنگ خطر را در مورد اینکه آیا دونالد ترامپ اختیار صدور حمله به کشتی‌های خارجی را بدون تایید کنگره دارد یا خیر، به صدا درآورده ‌است.

ضرب‌الاجل ونزوئلا

خبر دیگر این که انجمن بین‌المللی ترابری هوایی- یاتا (IATA) اعلام کرد، اداره هوانوردی ونزوئلا به شرکت‌های هواپیمایی ضرب‌الاجل داده است که باید ظرف ۴۸ ساعت پروازها به این کشور آمریکای‌لاتین را دوباره برقرار کنند، در غیر این ‌صورت مجوز ورود آنها به این کشور لغو خواهد شد. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، یاتا که نماینده حدود ۳۵۰ شرکت هواپیمایی است، سه‌شنبه از این اقدام ونزوئلا انتقاد کرد و هشدار داد که چنین تصمیمی «موجب کاهش بیشتر ارتباط با این کشور می‌شود» اداره هوانوردی فدرال آمریکا جمعه به شرکت‌های هواپیمایی درباره «وضعیت خطرناک» ونزوئلا هشدار داد و اعلام کرد که در پرواز بر فراز این کشور آمریکای‌لاتین احتیاط کنند. به دنبال این هشدار، برخی شرکت‌های هواپیمایی از جمله ایبریا اسپانیا، تاپ‌ایر پرتغال، اویانکا کلمبیا، گول‌ایر برزیل، لاتام‌ایرلاینز شیلی و خطوط هوائی ترینیداد و توباگو پروازهای خود را به مقصد ونزوئلا متوقف کردند.