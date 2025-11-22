رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه روابط سیاسی و خارجی حضور فعال ایران در عرصه‌هایی مانند بریکس، شانگهای و اوراسیا موجب شکل‌گیری روابط خوب و سازنده با همسایگان شده است، اظهار داشت: این روند روز به روز در حال تقویت است تا بتوانیم برای فعالیت اقتصادی و توسعه کار شما سرمایه‌گذاران، تسهیل ایجاد کنیم.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز شنبه (1آذر) در همایش سالانه بازار سرمایه ایران با عنوان «تاب‌آوری، نوآوری، رشد» که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه موضوعات مطرح‌شده در این نشست که به بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور اختصاص داشت، از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: ما باید در دولت برای تسهیل فعالیت‌های شما اقدامات مؤثری انجام بدهیم و تلاش می‌کنیم در مرحله اول خودمان را کارآمد کنیم و از روند کسری بودجه پیشگیری کنیم؛ چرا که یکی از عوامل ایجاد تورم، سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که به دولت مرتبط است. البته این موضوع در طول سالیان متمادی اتفاق افتاده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت همخوانی تخصیص بودجه و درآمد دولت تصریح کرد: در بودجه امسال تلاش می‌کنیم با جلساتی که در حوزه اقتصادی برگزار می‌کنیم، بودجه و درآمد با یکدیگر همخوانی داشته باشند و هزینه‌ها را کنترل کنیم.

پزشکیان با اشاره به اینکه ناترازی‌ها در حوزه آب، برق و گاز واقعی هستند، افزود: در تلاش هستیم انرژی مورد نیاز صنعت به هر طریقی که هست تأمین شود تا صنعتگران و تولیدکنندگان بتواند کار کند. در این زمینه با تبلیغات و گفت‌وگو به دنبال کنترل و اصلاح الگوی مصرف انرژی هستیم. درست مصرف کردن یک ضرورت است و تدابیر حوزه بهره‌وری انرژی نیاز به بازنگری دارد. به عنوان مثال، چنانچه هر فرد یا خانواده یا مجموعه‌ای بتواند فقط 10 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند، روزانه می‌توانیم 800 الی 900 هزار بشکه نفت را ذخیره کنیم. خوشبختانه در این زمینه اتفاق‌های خوبی افتاده است اما نیاز به تلاش بیشتر دارد. با این صرفه‌جویی بخشی از معیشت مردم سامان می‌یابد و توسعه معنا پیدا می‌کند.

رئیس‌جمهور با توصیه به مردم برای مصرف کارآمد و کیفی انرژی گفت: در همین راستا توانستیم نسبت به دوره‌های گذشته، تولید برق و انرژی از طریق پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر را 200 برابر افزایش دهیم و این روند تا پایان سال به 700 برابر خواهد رسید. حفظ محیط زیست و اصلاح الگوی مصرف مهم است. ما قول می‌دهیم امسال کمترین قطعی برق را تجربه کنیم و برای زمستان نیز آمادگی کامل ایجاد کرده‌ایم. در دوره‌های پیش، در حوزه ذخیره سوخت کمبود داشتیم، اما اکنون به میزان قابل قبولی سوخت ذخیره کرده‌ایم و در زمستان نسبت به سال‌های گذشته خطری از این بابت جامعه را تهدید نخواهد کرد.

پزشکیان یادآور شد: در سال 180 میلیارد بشکه تولید نفت و گاز داریم، اما همچنان با تورم و گرانی روبه‌رو هستیم. برای بهبود این وضعیت، هر ماه با تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، تجار و مسئولان حوزه اقتصادی جلسه برگزار می‌کنیم تا راه‌حلی برای اصلاح و برون‌رفت از این وضعیت استخراج کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه اصلاح قوانین افزود: با اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات اقتصادی تلاش می‌کنیم موانع را برطرف کنیم، چرا که تورم به معیشت مردم فشار وارد کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه روابط سیاسی و خارجی نیز حضور فعال ایران در عرصه‌هایی مانند بریکس، شانگهای و اوراسیا موجب شکل‌گیری روابط خوب و سازنده با همسایگان شده است، اظهار داشت: این روند روز به روز در حال تقویت است تا بتوانیم برای فعالیت اقتصادی و توسعه کار شما سرمایه‌گذاران، تسهیل ایجاد کنیم. خوشبختانه به واسطه تعاملات دیپلماتیک، یک بازار بزرگ در حال شکل‌گیری است و از شخصیت‌های سایر کشورها دعوت می‌کنیم تا شما تجار و فعالان اقتصادی بتوانید به صورت هدفمند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشید. ما مصمم هستیم مسائل و مشکلات شما حل شود و ارتباط میان تولید صنعت، دانشگاه و دولت تقویت شود تا بتوانیم از بحران‌ها عبور کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت خواهان ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تجاری تولیدکنندگان است، گفت: در مجلس و دولت آمادگی کامل برای این امر وجود دارد. رئیس قوه قضائیه نیز به‌طور جدی به دنبال ایجاد امنیت در سیستم سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی کشور است. به همین منظور کارگروهی تخصصی برای رسیدگی به مسائل و موضوعات حقوقی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شکل خواهد گرفت، چرا که پشتیبانی از سرمایه‌گذاران اقتصادی در رأس تصمیم سران قوا قرار دارد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه با دستور نمی‌شود اقتصاد را اجرا و مدیریت کرد، افزود: در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز همین‌گونه است. امروز در دنیا، رهبری سازمانی بر مدیریت امر و نهی اولویت دارد و رهبری سازمانی از طریق مشارکت موجب افزایش بهره‌وری و عملکرد مؤثر می‌شود.

رئیس‌جمهور در پایان شفافیت، همدلی، وحدت و صداقت را ابزارهای مهم عبور از بحران‌ها دانست و گفت: مشارکت یک اصل مهم برای برطرف‌کردن دغدغه‌ها و چالش‌هاست. دولت در برابر شواهد علمی، تجربی و کارشناسی سر خم می‌‌ کند و هیچ‌گونه تفکر دگماتیکی در دولت وجود ندارد. هرچه شواهد علمی نشان دهند، خود را ملزم به تطبیق با آن می‌دانیم.