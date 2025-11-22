آیا تحریف جنگ ۱۲ روزه مثل «پانوراما» برای BBC هزینه دارد؟

بی‌بی‌سی پس از جنجال تحریف سخنان ترامپ در مستند «پانوراما» مجبور به عذرخواهی شد درحالی‌که باوجود تحریف و جانبداری آشکارای این شبکه در موضوع مهمی مثل جنگ ۱۲روزه علیه ایران، هیچ عذرخواهی‌ صورت نگرفت. این استاندارد دوگانه بی‌بی‌سی در مواجهه با تحریفاتش تعجب‌برانگیز است.

بعد از استعفای دو مدیر ارشد بی‌بی‌سی جهانی به دلیل جنجال رسانه‌ای تقطیع سخنرانی ترامپ در مستند «پانوراما»، بی‌بی‌سی مجبور به عذرخواهی شد اما ترامپ به عذرخواهی رضایت نداده و درخواست غرامت میلیارد دلاری کرده است.

اما سؤال اینجاست، اگر بی‌بی‌سی به‌خاطر تحریف صحبت‌های ترامپ متحمل استعفای مدیران ارشدش، عذرخواهی و پرداخت غرامت میلیارد دلاری است؛ پس رسانه‌های ضدایرانی از جمله بی‌بی‌سی فارسی که در جنگ دوازده روزه از هیچ تحریف و دروغی علیه ایران دریغ نکردند باید چه هزینه‌ای متحمل شوند؟

در ادامه به بررسی چند نمونه از بمباران رسانه‌ای از قبیل تحریف، دروغ، توجیه جنایات و حملات اسرائیل به مناطق مسکونی، زنان و کودکان بی‌گناه ایرانی، ایجاد ترس و ناامیدی در دل مردم ایران، پوشش یک‌طرفه اخبار جنگ و بازتاب جانبدارانه حملات رژیم صهیونیستی، ضعیف نشان‌دادن توان نظامی ایران و برجسته‌سازی قدرت نظامی اسرائیل که توسط رسانه‌های معاند از جمله بی‌بی‌سی، منوتو و اینترنشنال در طول جنگ دوازده روزه می‌پردازیم.

در جریان جنگ دوازده روزه و در اوج حملات ایران به پایگاه‌های رژیم صهیونیستی، اینترنشنال ادعا کرد که «مردم ایران از پاسخ موشکی ناراضی‌اند». این در حالی بود که حتی طبق نظرسنجی‌های خارجی از جمله «مؤسسه نظرسنجی گالوپ»، اکثریت مردم ایران از پاسخ قاطع ایران حمایت کردند.

«حمله نمادین» اسرائیل

به زندان اوین!

شبکه اینترنشنال پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، این جنایت را «اقدامی نمادین» معرفی کرد. این حمله که اینترنشنال آن را «نمادین» توصیف کرد، ۷۹ شهید از جمله زندانیان، کادر زندان و سربازان وظیفه داشت و خسارات زیادی به محله اطراف وارد کرد.

در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین، بی‌بی‌سی فارسی سعی کرد با انتشار یک خبر از انتقال زندانیان که آن را «خشونت‌آمیز» تلقی کرد، حاشیه‌سازی کند اما به راحتی از مسئله اصلی که سبب شهید شدن ۷۹ نفر از هموطنانمان در این حمله شد، عبور کرد. علاوه‌بر این بی‌بی‌سی برای انتشار خبر تازه‌ترین آمار «شهدای» حمله به زندان اوین، از عبارت «کشته‌شدگان» استفاده کرد.

جا زدن گشت بسیج علیه موساد به‌جای گشت نظارت بر رفت‌ وآمد

به دنبال درخواست مردم و تشدید گشت‌های بسیج باهدف شناسایی شبکه داخلی نفوذ موساد، اینترنشنال مدعی شد این حرکت برای تنگ کردن عرصه بر مردم بود و موجب بر رفت‌وآمد مردم است‌. این ادعای کذب در حالی مطرح شد که از مردم خواسته شده بود به علت شناسایی و دستگیری عناصر نفوذی رژیم از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و موارد مشکوک را به دستگاه‌های امنیتی اطلاع دهند.

درحالی‌که با فعال‌شدن ایست‌های بازرسی، تعداد زیادی از عوامل حمله به ایران، رابطان آنها و محل نگهداری پهپادها و ریزپرنده‌های اسرائیلی کشف شد، بی‌بی‌سی فارسی با انتشار تصویری از عوامل برقراری امنیت سعی کرد تا آنها را تضعیف کند.

حمله به میدان قدس تجریش

در ماجرای حمله اسرائیل به میدان قدس تجریش، اینترنشنال و بی‌بی‌سی تقسیم وظیفه کردند.

اینترنشنال حمله به این میدان که جزو معروف‌ترین و پررفت‌وآمدترین میادین شهر تهران است را یک «هدف نظامی» توصیف کرد و از ده‌ها کشته و زخمی غیرنظامی بی‌گناه در اثر این حمله چشم‌پوشی کرد!

اما بی‌بی‌سی فارسی در واکنش به هدف قراردادن میدان قدس تجریش، صورت‌مسئله را زیر سؤال برد و به راستی‌آزمایی تصاویر این جنایت رژیم صهیونیستی پرداخت اما با واکنش شدید کاربران نسبت به راستی‌آزمایی جنایتی این‌چنین عیان و آشکار مواجه شد.

کیوان عباسی، مدیر شبکه منوتو در واکنش به این حمله با توجیه اینکه جنگ بدون خونریزی نمی‌شود؛ در استدلالی عجیب، جمهوری اسلامی را مقصر حمله صهیونیست‌ها دانست!

نگرانی مجری منوتو

به‌خاطر حفظ برتری هوائی اسرائیل

تینا قاضی‌مراد، سردبیر اتاق خبر منوتو در مصاحبه‌ای از دستیابی عربستان به F35 ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این مصاحبه قاضی‌مراد می‌گوید: «بدا به حال ما اگر روزی عربستان سعودی بتواند F35 بگیرد.» ابتدا به نظر می‌رسد وی نگران برتری هوائی عربستان بر ایران شده است، اما جلوتر مشخص می‌شود منظورش از «ما»، اسرائیل است. در ادامه قاضی‌مراد می‌گوید کاش در نرم‌افزار F35های تحویلی به عربستان تغییراتی ایجاد شود تا برتری هوائی اسرائیل در منطقه حفظ شود.

ادعای فرار مسئولین بلندپایه ایران به روسیه

در ادامه شبکه اینترنشنال در ادعایی مضحک مدعی شد که قائم‌مقام دفتر رهبر انقلاب و دیگر مقامات ایرانی، برای خروج از کشور، با روسیه وارد مذاکره شده‌اند.

جا زدن فیلم موشک‌باران حیفا به‌جای تهران

همزمان با حملات تاریخی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های رژیم صهیونیستی، شبکه صهیونیستی اینترنشنال، ویدئویی پربازدید از اصابت موشک سپاه به شهر حیفا را منتشر کرد و در دروغی آشکار، محل این ویدئو را تهران معرفی کرد. البته پس از روشدن دست این رسانه وابسته به اسرائیل بی‌سروصدا مجبور به حذف این ویدئو شد.

حمایت‌ها و روایت‌های یک‌طرفه‌ اینترنشنال از جنگ دوازده روزه (پوشش گسترده اخبار تلفات و آسیب‌های ایران و سانسور مطلق تلفات اسرائیل) باعث بایکوت گسترده این شبکه توسط بسیاری از کاربران، مخاطبان و سلبریتی‌های داخل ایران شد.