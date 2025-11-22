سازمان ملل: حملات اسرائیل به لبنان به سطح جنایات بینالمللی رسیده است
گزارشگر ویژه سازمان ملل حملات رژیم اسرائیل در لبنان را محکوم کرد و آن را تهدیدی برای صلح شکننده در منطقه خواند که به سطح جنایات بینالمللی میرسند.
«موریس تیدبال بینز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه اعدامهای غیرقانونی، حملات رژیم اسرائیل به لبنان، از جمله حمله مرگبار به اردوگاه پناهجویان فلسطینی عین الحلوه و حملات مکرر به غیرنظامیان و نیروهای حافظ صلح، را محکوم کرد و گفت این حملات بخشی از الگوی نگرانکننده حملات مرگبار رژیم به مناطق مسکونی است که در آنها آتشبس و تلاشهای صلح لبنان نادیده گرفته میشود. او گفت: حملات عامدانه به کارکنان سازمان ملل، طبق قوانین بینالمللی بشردوستانه، جنایت جنگی محسوب میشود. به گزارش «ایسنا»، او افزود: «این حوادث به سطح جنایات بینالمللی میرسند و نقض جدی قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و حاکمیت لبنان هستند.» بینز به حملات هوائی و پهپادی تقریباً روزانه رژیم اشاره کرد و آنها را بخشی از الگوی گستردهتر کشتار غیرقانونی و نقض آتشبس از سوی رژیم خواند.