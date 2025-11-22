قرارگرفتن جوانان در مسیر درست نیازمند همکاری گسترده حوزههای علمیه، دانشگاهها و مجموعههای فرهنگی است
خرمآباد- خبرنگار کیهان:
دکتر سید عباس صالحی گفت: علایق فطری به ارزشها در دل جوانان وجود دارد، اما باید تلنگرهایی ایجاد شود تا در مسیر درست قرار گیرند. واین امر نیازمند همکاری گسترده حوزههای علمیه، دانشگاهها و مجموعههای فرهنگی است تا افرادی توانمند برای برقراری ارتباط با نسل جدید تربیت شوند.
سیدعباسی صالحی در آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان که در بروجرد برگزارشد، با اشاره به سابقه تاریخی و تمدنی ایران و لرستان،از اسطورهها، روایتها و میراث فرهنگی این استان به عنوان پشتوانه ارزشمند برای هنرمندان نامبرد و افزود: استاد فرشید صمدیپور پیشکسوت تاتر؛ هنرمندی که از دل مردم برخاسته، در کنار بزرگان هنر زیسته و همچنان وفادار به صحنه و مخاطبان مردمی خود باقیمانده؛ نمونهای روشن این پیوند است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تجلیل از استاد صمدیپور را پاسداشت نماد هنر مردمی که ریشه در زندگی روزمره مردم دارد و آنان را فراموش نمیکند نام برد و خطاب به هنرمندان حاضر در این جشنواره، خاطر نشان کرد: درود ما تقدیم شما و هنری است که از صحنه برخاسته،به صحنه وفادار مانده و امیدوارم این آئینها زمینهساز شکوفایی هرچه بیشتر هنرهای نمایشی درجامعه باشد.
این گزارش حاکی است دکتر صالحی در دیدار با حجتالاسلام سید علی حسینی امام جمعه بروجرد، با اشاره به تلاشهای حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه درلرستان و امام جمعه خرمآباد، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان و ائمه جمعه استان؛ جهت رفع مشکلات مردم و ایجاد وحدت در استان؛گفت: نتایج مثبت این همکاریها در لرستان بهوضوح مشاهده میشود و این تجربه موفق، الگویی برای سراسر کشور خواهد بود.
وی با اشاره تدوین طرح جامع توسعه لرستان با برش شهرستانی توسط استاندار،تصریح کرد: با اولویتبندی پروژهها و تمرکز بر طرحهای کلیدی، اینک برای هر شهرستان استان با توجه به ظرفیتها، برنامه مشخص تدوین شده و روند کارها رو به پیشرفت است که دولت نیز آمادگی دارد برای رفع نیازهای استان اقدامات اساسی به عمل آورد.