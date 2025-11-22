رژیم صهیونیستی درگیر گسترش نفوذ اطلاعاتی ایران است

وزیر اطلاعات گفت: رژیم صهیونیستی به اقرار خودشان با یک اپیدمی به نام نفوذ و جاسوسی برای ایران در میان خود مواجه

است.

حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در هشتاد و ششمین سفر استانی خود به کهگیلویه و بویراحمد در شورای تأمین این استان ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) با اشاره به جنگ دوازده ‌روزه با رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: موفقیت‌ها و ظفرمندی‌هایی در جنگ و دفاع مقدس دوازده‌ روزه

حاصل شد و با همه هجمه‌ها و تلاش و برنامه‌ریزی‌های دشمن، شاهد یک ایران پیروز بودیم که با توان موشکی خود توانست برخلاف پیش‌بینی و تصور رژیم صهیونیستی، مراکز مهم و ظرفیت‌های بزرگی را از رژیم به نابودی بکشاند.

رژیم صهیونیستی و چالشی به نام نفوذ

وزیر اطلاعات با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به اقرار خودشان با یک اپیدمی به نام نفوذ و جاسوسی برای ایران در میان خود مواجه است، عنوان کرد: اخیراً اعلام کردند که یک افسر نیروی هوائی به‌عنوان جاسوس ایران دستگیر شد، اسناد انرژی هسته‌ای و اسناد ذی‌قیمت طبقه‌بندی‌ شده آنها به کشور منتقل شد که اینها نشان‌دهنده توانمندی و اقتدار کشور، دستگاه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بود و ما شاهد یک ایران مقتدر در جنگ دوازده‌ روزه و دفاع مقدس بودیم و تخریب‌هایی بر رژیم تحمیل که کاهش محبوبیت و جایگاه و منزلت رژیم در دنیا حاصل شد.

وی با اشاره به اتحاد و وحدت مردم در جنگ دوازده روزه، گفت: تلاش دشمن بر این بود که بتواند با یک ضربه‌ای، سرمایه اجتماعی کشور و حمایت مردم را از بین ببرد و به تعبیر خودش مردم را به صحنه بکشاند، ولی نتیجه عکس داد و ما شاهد یک ایران متحد بودیم و آن ایمان، اعتقاد و ریشه‌دار بودن ایران و ایرانی خودش را در این حماسه دوازده‌ روزه نشان داد و وحدت و ایستادگی مردم، اقوام، مذاهب و همراهی همه ایرانیان اتحاد مقدسی را شکل داد که همه ما باید از این ظرفیت حمایت کنیم و آن را تقویت کنیم و از آن پاسداری کنیم.

خطیب با اشاره به حمایت‌های دشمن از تروریست‌ها، گفت: در جنگ دوازده‌ روزه دشمنان، تکفیری‌ها و داعشی‌های سرگردان سوریه را به‌سوی ایران بسیج کردند، تمام توانمندی خود را در قاچاق و دپوی سلاح در داخل کشور به‌کار گرفتند، شبکه‌سازی‌های متعددی را با کمک پول‌های مختلف و رمز‌ارزها در کشور ایجاد کردند و حملات سایبری گسترده‌ای را به کشور تحمیل کردند و تلاش آنها بر این بود که بتوانند در شمال غرب، جنوب شرق و در عمق کشور حوادثی را رقم بزنند که این حادثه‌ها بتواند تزلزلی ایجاد کند و یا بتواند سرزمینی را به اشغال دربیاورند، اما به لطف خداوند و هدایت‌های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و توانمندی دستگاه‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی و اشراف بر اقدامات دشمن بود که با شکست مواجه شد و شاهد یک ایران امن در این مدت بودیم.

محبوبیت ایران در افکار عمومی دنیا

وزیر اطلاعات با اشاره به محبوبیت ایران در افکار عمومی دنیا، گفت: علی‌رغم دهه‌های مختلف که رسانه‌های دشمن در سراسر دنیا یک جنگ رسانه‌ای جهانی را در ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی و شیعه‌هراسی راه انداخته بودند، به لطف خدا ما شاهد یک ایران محبوب بودیم و این نشان داد که هر طراحی که در جهت براندازی و تجزیه برای کشور برنامه‌ریزی شود ناکارآمد خواهد بود و تبعات آن متوجه آنها خواهد شد و ما شاهد یک ایران پیروز، مقاوم، مقتدر، متحد، امن و محبوب خواهیم بود که این محبوبیت و همراهی صد و بیست کشور در جنگ دوازده‌ روزه با ایران، باعث هراس دشمنان شد.

وی با اشاره به شهادت فرماندهان بزرگ کشور در دفاع مقدس، گفت: دشمن تمام امکانات، تجهیزات پیشرفته غربی در فناوری را در این جنگ به‌کار گرفت که متأسفانه ما شاهد شهادت فرماندهان بزرگ بودیم که یادشان را گرامی می‌داریم، ولی با جایگزینی و رهبری‌های رهبر عزیز و فرمانده کل قوا، شاهد یک ایران مقاوم، ایران استوار و ایران پایدار بودیم؛ اینها برکات این جنگ دوازده‌ روزه

است.

تغییر رویکرد آمریکا

از براندازی به مهار ایران

خطیب با اشاره به تغییر رویکرد آمریکا از براندازی به مهار ایران، گفت: دشمن امروز بر اساس گفته‌ها و طراحی‌های اندیشکده‌ها و اتاق‌فکرهای خود، یک تغییر مسیری را طراحی کرده که از براندازی و تجزیه به مهار با فشار فزاینده روی آورده است. اینکه ما دشمن را مجبور به تغییر راهبرد و استراتژی کردیم، یکی دیگر از پیروزی‌های راهبردی، استراتژیک و اثرگذار جهانی است. امروز دشمن در این تغییر مسیر، نگاهش به داخل کشور است، دیگر آن شبکه‌هایی که در خارج سرمایه‌گذاری کرد، افراد مختلفی را آنجا به تعبیری منسجم کرد و دید هیچ نفوذ، اثرگذاری و هیچ جایگاه و پذیرشی در جامعه ندارند، مجدداً به داخل و مردم روی آورده؛ بنابراین نیاز به‌دقت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است که ما باید همواره به نحوی تلاش کنیم که از مردم، ملت، اقوام، مذاهب، گروه‌ها و احزاب صیانت

کنیم.

وزیر اطلاعات گفت: اقدام دیگری که آنها در این طراحی خود به‌کار گرفتند تهدیدها و محاصره نظامی است. امروز برخلاف شعارهایی که دولت ترامپ و آمریکا در انتخابات داد و همیشه از هزینه‌ها و حضور بی‌اثر آمریکا در منطقه می‌گفت، شاهد گسترش حضور فعال و فزاینده آمریکایی‌ها، ناتو و متحدین آنها و همچنین افزایش تجهیزات نظامی در پایگاه‌های مختلف اعم از رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه هستیم و آمریکایی‌ها تلاش بسیاری در جهت چنگ و دندان نشان دادن به‌نظام مقدس ما هستند.

تلاش دشمن برای دامن زدن

به گسست‌های اجتماعی

وی با تأکید بر تلاش دشمن برای دامن زدن به گسست‌های اجتماعی گفت: اقدام دیگری که دشمنان طراحی کردند این است که بتوانند به تزلزل‌های اعتقادی و گسست‌های اجتماعی دامن بزنند و یکی از وظایف مهم شورای تأمین، استانداری، اطلاعات، سپاه، دادگستری و همه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و روحانیت در جهت این است که باید ساماندهی را به شکل ایجابی داشته باشیم و به حداقل‌های سلبی آن اکتفا کنیم تا جامعه را در مقابل آنچه دشمن هدف قرار داده و در فضای مجازی و رسانه‌ها به‌کار گرفته، بتوانیم در مقابل آن از ملت، جوانان و بانوان کشور صیانت

کنیم.

خطیب با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی در کشور افزود: اقدام دیگری که دشمن در این خصوص طراحی و برنامه‌ریزی کرده، دامن زدن به ناامیدی و نارضایتی‌ها است. طبیعتاً این فشارها، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی مختلف، زمینه را برای نارضایتی ایجاد می‌کند و دامن زدن به این نارضایتی‌ها و ناامیدی‌ها می‌تواند در جهت اهداف دشمن به‌کار گرفته شود. امروز اگر می‌بینید در داخل کشور عده‌ای از دسته‌جات مختلف به دولت وفاق حمله می‌کنند و خدمات و تلاش‌های دولت و پزشکیان، رئیس‌جمهور را نادیده می‌گیرند و این استواری و استقامتی که این دولت توانست در سطح بین‌المللی از خود نشان دهد و علی‌رغم همه فشارها یک حضور پررنگ و اثرگذاری را در کشورها و ارتباطات و تعاملات دیپلماتیک داشته باشد، تلاش می‌کنند این دولت و این رئیس‌ جمهور را با هجمه‌های ناجوانمردانه که نشان‌دهنده کفران نعمت این خدمات است، این ناامیدی را دامن بزنند و این نارضایتی‌ها را افزایش بدهند. باید همه عزیزانی که دل درگرو این انقلاب، نظام و ایران دارند در مسیری که مایه خشنودی دشمن است، نباید حرکت کنند، بلکه همان‌طور که مورد تأکید

رهبر معظم انقلاب بود.

همه موظف هستیم

از اتحاد مقدس حمایت کنیم

وی بیان کرد: همه موظف هستیم از اتحاد مقدس و از همراهی و همدلی حمایت کنیم. همه باید تلاش کنیم که هر قدم و حرکتی که موجب خدشه در وحدت، دوگانه سازی، دو قطبی‌سازی و همچنین تفرقه‌های منطقه‌ای، فرقه‌ای، قومی و یا استانی می‌شود، به نحو مناسبی پیشگیری کنیم و این‌یکی از وظایف مهمی است که به عهده همه دستگاه‌ها است. باید تلاش کنیم با حفظ رضایت مردم، سرمایه اجتماعی و همراهی نگاه‌ها، خواسته‌ها و انتظارات مردم را به نحوی هدایت کنیم که نشانگر حفظ این وحدت و انسجام در میان جامعه

باشد.

به گزارش تسنیم، وزیر اطلاعات در پایان گفت: عمود و محور این خیمه، راهبر و رهبر این پیروزی‌ها امام انقلاب و رهبر حکیم و فرزانه است، بنابراین دشمن تلاش می‌کند مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

را هدف قرار دهد و در جهتی قدم بردارد که این محور وحدت، پیروزی، پیشرفت، استواری و مقاومت کشور را مورد هدف قرار دهد، گاهی با ترور و گاهی با هجمه‌های خصمانه‌ای که امروز احیاناً در درون کشور هم به آن می‌پردازند. کسانی که در این جهت قدم برمی‌دارند شک نکنیم که یا عامل نفوذی آگاهانه یا ناآگاهانه دشمن هستند و قطعاً در مسیر دشمنان و آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت، مردم، وحدت، یکپارچگی و استقلال کشور قدم برمی‌دارند.