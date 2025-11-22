افزایش شدید مبتلایان به آنفلوآنزا

رسانه‌های محلی گزارش دادند که کره‌جنوبی و ژاپن شاهد افزایش شدید موارد ابتلا به آنفلوآنزا هستند.

به گزارش ایسنا، روزنامه کره‌تایمز گزارش داد که در کره‌جنوبی، موارد ابتلا به آنفلوآنزا برای چهار هفته متوالی افزایش یافته و به حدود ۱۴ برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته رسیده است.

مقامات بهداشتی اعلام کردند که موارد ابتلا نسبت به هفته قبل ۳۰.۸درصد افزایش یافته است و بیشتر عفونت‌ها در بین کودکان و نوجوانان در سن مدرسه رخ داده است. مقامات از مردم خواستند که قبل از زمستان واکسن آنفلوآنزا و کووید-۱۹ دریافت کنند.

به گزارش کیودونیوز، در ژاپن، موارد ابتلا به آنفلوآنزا با سریع‌ترین سرعت در یک دهه به بالاترین سطح هشدار کشور رسیده است. هفته گذشته حدود ۱۴۵هزار و ۵۲۶ بیمار در تقریباً سه‌هزار مؤسسه پزشکی ثبت شد که بیشترین تمرکز آنها در استان «میاگی» در شمال‌شرقی این کشور بود.

مقامات بهداشتی ژاپن اعلام کردند که این رقم ۱.۷۳ برابر بیشتر از هفته قبل است.