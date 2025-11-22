رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشمولان و خانواده‌های آنان به تبلیغات فضای مجازی درباره صدور جعلی کارت‌های پایان خدمت و معافیت سربازی اعتماد نکنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار رحمان علیدوست اظهار داشت: تبلیغات فضای مجازی درباره صدور کارت‌های پایان خدمت و معافیت سربازی از سوی سازمان وظیفه عمومی مورد تایید نبوده و این‌گونه تبلیغات درخصوص صدورکارت‌ها جعلی بوده و هیچ‌گونه ارزش قانونی ندارند و در هیچ مرجع اداری و قانونی قابل اعتبار نبوده و این سازمان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این مورد ندارد.

علیدوست ادامه داد: بحث جعل و دسیسه کارت‌های پایان خدمت و معافیت سربازی نیز مانند سایر اسناد رسمی کشور همواره مورد توجه جاعلین بوده است که سازمان وظیفه عمومی فراجا با هوشمندسازی کارت‌های پایان خدمت و معافیت و برقراری سامانه استعلام سیستمی با اداره گذرنامه و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی راه‌های سوءاستفاده افراد سودجو را به طور کامل محدود کرده است.

وی افزود: افرادی که برای‌ گریز از قانون در دام افراد سودجو گرفتار شده‌اند و بابت دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت مبالغ هنگفتی را پرداخت کرده‌اند، برای طرح شکایت می‌بایست به مراجع قضائی مراجعه کرده تا از تداوم این‌گونه جرم‌ها و کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنند.