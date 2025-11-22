# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

دو پیام مهم از یک حضور

علی ترابی: «دو پیام مهم از حضور رهبر معظم انقلاب در نخستین شب از عزاداری فاطمیه: ۱. غلبه بر تفکری که می‌خواهد جامعه در فضای نه جنگ نه صلح باقی بماند. ۲. اهمیت عزای فاطمیه در نگاه آقا، همانی که فرمودند رزق یک‌سال را از آن می‌گیرند.»

فاطمیه متفاوت امسال

کاربری با انتشار این تصاویر، یاد شهید حاجی‌زاده را در ایام فاطمیه زنده کرد.

مایه عبرت اعتماد به آمریکا

محمدجواد اکبرزاده درباره نتیجه اعتماد رئیس‌جمهور اوکراین به آمریکایی‌ها نوشت: «با اعتماد به آمریکا، هم کشورش را به ویرانه تبدیل کرد و هم مجبور شد به هر خفت و تحقیری تن بدهد؛ در آخر آن حمایت نیم‌بند و ظاهری هم برایش نماند! زلنسکی رسماً به یک مایه عبرت تمام‌عیار تبدیل شد؛ البته برای آنها که می‌اندیشند و اهل عبرت گرفتن‌اند!»

قربانیان کوچک توحش و ظلم

سیدمحسن دهنوی با انتشار این تصاویر نوشت: «در روز جهانی کودک، جهان شاهد کشتار بی‌رحمانه کودکان غزه توسط رژیم صهیونیستی با حمایت قدرت‌های جهانی است. فراموش نخواهیم کرد که در طول جنگ ۱۲روزه، اسرائیل با تجاوزگری مستقیم خود، جان کودکان معصوم ایرانی را گرفت. کودکان، آینده جهانند؛ نباید قربانی توحش و ظلم شوند.»

برای آبادانی ایران

مهدی طیبی با اشاره به ارائه خدمات جهادی و مخلصانه سپاه پاسداران در بحران‌های مختلف کشور نوشت: «زلزله میشه، سپاه! سیل میاد، سپاه! بارون میاد، سپاه! برف میاد، سپاه! جنگل آتیش میگیره، سپاه! جنگ میشه، سپاه! بابا این سپاه چی از جون مردم می‌خواد که همه کاری میکنه تا ایران آباد بشه؟»

هم قهرمان ورزشی، هم قهرمان بندگی

برهان مجد با انتشار این تصاویر نوشت:«اسما حسن‌پور مقدم هم دختره هم حجاب کامل داره هم مدال نقره شطرنج مسابقات آسیایی رو به دست آورده... ایشون اگه دلیل سکته قلبی دشمنان ایران نیست پس چیه؟»

فردوس: «اسما حسن‌پور در مسابقات شطرنج آسیا مدال نقره گرفت و با چادر روی سکوی قهرمانی رفت. دیدن دختران و زنان ایرانی روی سکوهای قهرمانی اونم با چنین حجابی از صدتا هایپرسونیک هم بیشتر دشمنان مارو میسوزونه.»