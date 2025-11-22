بیست و هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان به مدت چهار روز به میزبانی مصر در شهر قاهره برگزار خواهد شد و تیم ملی کاراته ایران نیز با ۱۰ ملی‌پوش در این دوره حضور خواهد یافت.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از پنجشنبه هفته جاری با حضور ۳۸۴ کاراته‌کا از ۸۸ کشور به میزبانی مصر در قاهره آغاز خواهد شد. رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان به صورت انفرادی و در دو بخش کاتا و کومیته به مدت چهار روز برگزار خواهد شد. در میان کشورهای حاضر در این مسابقات چهار کشور ژاپن، استرالیا، ایتالیا و مصر با ترکیب کامل ۱۲ کاراته‌کا در این مسابقات حضور خواهند داشت. الجزایر با ۱۱ کاراته‌کا، فرانسه و ایران هم با ۱۰ کاراته‌کا بیشترین شرکت‌کننده را در مصر دارند. بر اساس برنامه اعلام شده، این رقابت‌ها پنجشنبه ششم آذرماه با برگزاری مسابقات کاتای بانوان آغاز می‌شود و در ادامه مبارزات اوزان ۶۰-، ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم مردان، ۵۰- و ۵۵- کیلوگرم زنان تا مرحله یک هشتم نهائی پیگیری خواهد شد. جمعه هفتم آذرماه مسابقات بخش کاتای انفرادی مردان، رقابت‌های اوزان ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم بخش زنان، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم مردان تا مرحله یک هشتم نهائی ادامه پیدا خواهد کرد. شنبه هشتم آذرماه در روز سوم ابتدا مسابقات پاراکاراته در هر دو بخش مردان و زنان انجام شده و سپس مراسم افتتاحیه و در ادامه مسابقات کاتا و کومیته در همه بخش‌ها و اوزان تا مرحله فینال و رده‌بندی پیگیری می‌شود. یکشنبه دهم آذرماه روز پایانی دیدارهای رده‌بندی همه بخش‌ها و توزیع مدال در نوبت صبح و دیدارهای فینال و توزیع مدال در نوبت عصر انجام و پرونده این رقابت‌ها بسته می‌شود. کاراته ایران در این دوره از مسابقات ۱۰ کاراته کا خواهد داشت. فاطمه صادقی در کاتای انفرادی، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم، فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم و مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم، امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، مهدی خدابخشی در وز ن ۸۴- کیلوگرم و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم ۱۰ کاراته‌کای اعزامی کشورمان به مسابقات جهانی را تشکیل می‌دهند. تیم ملی کاراته ایران در کاتای انفرادی مردان و کومیته وزن ۶۸+ کیلوگرم زنان موفق به کسب سهمیه برای حضور در مسابقات جهانی نشد.