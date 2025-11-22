اخبار کوتاه از فوتبال
خداحافظی ۳ تیم لیگ برتری دیگر با رقابتهای جام حذفی
تیم های لیگ برتری ذوب آهن اصفهان، آلومینیوم اراک و استقلال خوزستان با شکست مقابل حریفان خود از گردونه رقابتهای فوتبال جام حذفی ایران کنار رفتند.
در ادامه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران دیروز ۸ دیدار در شهرهای مختلف انجام شد.
پیش از دیدارهای دیروز تیم های نفت و گاز گچساران، فولاد هرمزگان، سایپا، سپاهان، مس شهر بابک، استقلال و شمس آذر با پیروزی برابر حریفانشان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرده بودند.
اما دیروز تیم فوتبال گلگهر سیرجان با برتری برابر شناورسازی قشم با یک گل به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کرد. تنها گل تیم گلگهر سیرجان را در این بازی رضا اسدی در دقیقه 51 روی پاس امیر جعفری به ثمر رساند.
تیم هوادار تهران هم که از برق شیراز میزبانی میکرد در نهایت توانست با برتری سه بر یک برابر این تیم شیرازی، راهی مرحله یک هشتم نهایی شود.
مس رفسنجان هم از ساعت ۱۶:۱۵ میزبان داماش گیلان بود که در نهایت با برتری یک بر صفر برابر این تیم، به مرحله بعدی صعود کرد. آرمان رمضانی (۷۶) زننده تنها گل این بازی بود.
چادرملوی اردکان که در یزد به مصاف ذوبآهن رفته بود با گل دقیقه ۹۳ علی خدادادی این تیم را شکست داد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.
پیکان نیز از ساعت ۱۶:۱۵ میزبان شهرداری نوشهر بود که در نهایت این تیم را دو بر صفر شکست داد تا دیگر تیم صعود کننده از این مرحله جام حذفی لقب بگیرد. فرید امیری(11) و مهدی مشایخ(22 - گل به خودی) برای پیکان در این دیدار گلزنی کردند.
در دیگر بازی این مرحله، خیبر خرم آباد از ساعت ۱۶:۱۵ میزبان آکادمی کیا بود که در نهایت توانست این تیم را دو بر یک شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند. عیسی مرادی(15) و محسن سفیدچغایی(42) برای خیبر خرمآباد و امیررضا فیروزبخت(2+45) برای آکادمی کیای تهران گلزنی کردند.
تیمهای آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی هم با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک به مصاف هم رفتند. این دیدار پس از یک مسابقه پرفشار و نزدیک، در وقتهای قانونی و اضافه با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت و سرنوشت بازی به ضربات پنالتی کشیده شد.در ضربات پنالتی، این ملوان بود که نمایش مطمئنتری داشت و توانست با پیروزی ۴ بر ۲
آلومینیوم را شکست دهد و به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی راه یابد.
همچنین در آخرین دیدار دیروز تیمهای فولاد خوزستان و استقلال اهواز از ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری سه بر صفر فولاد و صعود شاگردان یحیی گلمحمدی به پایان رسید. ساسان انصاری زننده هر سه گل فولاد بود.
انتقاد تند نماینده مجلس از طارمی:
چطور حواله خودرو گرفتی، «بالا» خوب بود؟
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در دیدار برابر ازبکستان خواستار برخورد فدراسیون فوتبال با این بازیکن شد.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درپاسخ به اظهارات اخیر مهدی طارمی گفت: یک بازیکن با نظر خودش و بدون نظر سرمربی، پنالتی آخر را نمیزند و به یک بازیکن دیگر محول میکند و باعث باخت تیم میشود. سپس به جای عذرخواهی مقابل خبرنگاران حرفهای نامربوط و بیربط میزند تا اختلافآفرینی در کشور ایجاد کند. آن بازیکن ادعای سراسر کذب مطرح میکند که از بالا نمیخواهند در کشور فوتبال رشد کند، حرفی بسیار ناپخته که مشخص نیست چه کسانی در ذهن ایشان این مطلب را تثبیت کردند.
خضریان با انتقاد از اظهارات مهدی طارمی پس از دیدار تیم ملی ایران برابر ازبکستان گفت: آن بازیکن شفاف بگوید که چگونه در سالهای اخیر با آقازاده یکی از مسئولان ارشد دولتی ارتباط گرفت و با هماهنگی وی با دو بازیکن دیگر به دفتر او رفت تا مجوز خودرو بگیرد. آن موقع در آن جلسه، مشکلات یادش نبود؟ آن آقای بازیکن شفاف بگوید که آیا با یکی از نزدیکان و اعضای نهاد ریاست جمهوری در قبل جام جهانی قطر ارتباط نگرفت تا خواستههایش را پیش ببرد؟ مثل اینکه بالا تا وقتی خوب است که برای انسانها و درخواستهای شخصیشان نفع داشته باشد.
وی ادامه داد: چه کسی به یک بازیکن چنین حقی را داده است در سالهای گذشته در تغییر و انتخاب سرمربی تیم ملی دخالت کند. این بازیکن وسط تمرینات میرود تا تبلیغ موتورسیکلت کند و تیزر یک کارخانه را ضبط کند. این بازیکن کارهایش در قطر را یادش نرود و بداند با چه افرادی در قطر همنشین بود و تصاویرش منتشر شد. امروز به برکت همین مردم و کشور از آن فضا فاصله گرفته و جایگاهی پیدا کرده است و نباید مغرور شود. عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: همه باید بر اساس نظر رئیس و فرمانده خود پیش روند. اینکه در گذشته در تیم ملی باند ایجاد کنند و با دو سه بازیکن دیگر فکر کنند اختیار کل فدراسیون در دستشان است، اصلاً اینطور نیست. قطعاً دیگر بازیکنان تیم ملی نیز به اندازه این بازیکن و دوستانش مهم هستند و آنها هم باید بازی کنند و نظر بدهند. در تیم ملی خون هیچکسی رنگینتر از دیگری نیست. امکاناتی که به اتفاق همین افراد به قول خودشان «بالا» رفتند و با فشار گرفتند را، بیایند برای مردم بگویند. از حواله خودرو تا سربازی و سکههای ریاست جمهوری بعد از صعود جام جهانی قطر و
کارتهای هدیه یکی از بانکها که بعد از جام جهانی قطر به آنها داده شد.
تاریخ احتمالی دیدارهای معوقههای تراکتور
مقابل پرسپولیس و ملوان
تاریخ احتمالی دیدارهای معوقه تیم تراکتور مقابل پرسپولیس و ملوان مشخص شد. دو دیدار تیم فوتبال تراکتور در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی، به دلیل حضور این تیم در مسابقات لیگ نخبگان آسیا به تعویق افتاده است. یکی از مسابقات، دیدار تراکتور با پرسپولیس در جام حذفی است که شنیده میشود سازمان لیگ قصد دارد در هفته پایانی آذر ماه این مسابقه را برگزار کند. به دنبال مذاکره مسئولان تراکتور با سازمان لیگ، احتمالاً این مسابقه در تاریخ 27 آذر ماه برگزار خواهد شد تا بلافاصله مرحله یک هشتم نهائی جام حذفی نیز به انجام برسد.
همچنین دیگر دیدار معوقه تراکتور، مربوطه به هفته هفتم لیگ برتر و رویارویی با ملوان بندر انزلی است. درباره مسابقه تراکتور- ملوان نیز شنیده میشود به احتمال بسیار زیاد این دیدار در تاریخ 10 دی ماه برگزار خواهد شد تا تکلیف پرونده بازیهای عقب افتاده تراکتور بسته شود.
تیم تراکتور دیروز برای بازی مقابل نسف قارشی ازبکستان در هفته پنجم لیگ نخبگان، راهی کشور ازبکستان شد. این دیدار از ساعت 17:15 روز دوشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.