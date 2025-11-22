همزمان با ریزش بیت‌کوین و سایر رمزارزها، شاخص‌های سهام در آمریکا، اروپا و آسیا هم در مسیر نزولی قرار گرفته و بازارها یکی از پرتلاطم‌ترین روزهای خود طی سال‌های اخیر را تجربه کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازارهای مالی جهان طی دو روز گذشته در وضعیتی کم‌سابقه از نوسان قرار گرفتند. وال‌استریت که معاملات پنج‌شنبه را با جهش پرقدرت شاخص نزدیک (شاخص بورسی 100شرکت برتر آمریکایی) آغاز کرده بود، ناگهان تغییر مسیر داد و در پایان روز با افت 2.2 درصدی بسته شد. رکوردی که بالاترین نوسان روزانه از سال 2018 محسوب می‌شود.

شاخص اس‌اندپی500 (500 شرکت برتر آمریکایی) نیز با افت یک و شش دهم درصدی همراه شد.

شاخص فیرویکس (شاخصی است که سطح نوسانات انتظاری بازار سهام آمریکا را در بازه ۳۰ روز آینده اندازه‌گیری می‌کند) هم در کمتر از دو ساعت از محدوده 20 به مرز 28 جهش کرد. اتفاقی که تنها در دوره‌های «ریسک‌گریزی شدید» رخ می‌دهد.

این چرخش سریع به بازارهای دیگر نیز سرایت کرد. در اروپا، شاخص Stoxx600 بیش از 1.1درصد افت کرد. این شاخص مربوط به بازارهای بورس لندن، بورس پاریس، بورس فرانکفورت و بورس سوئیس است، که در سال ۱۹۹۸ راه‌اندازی شد.

بورس صنایع فناوری اروپا هم با ریزش سه و یک دهم درصدی بیشترین فشار را متحمل شد. در آلمان، شاخص دکس یک و سه دهم درصد عقب نشست و سهام شرکت‌های دفاعی، تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و فشار آمریکا برای توقف فوری جنگ اوکراین، با افت‌های سنگین مواجه شد.

آسیا نیز روز پرتنشی را شاهد بود. شاخص نیکی 225 ژاپن دو و چهار دهم درصد کاهش یافت و بورس کاسپی کره‌جنوبی هم یکی از بدترین روزهای سال خود را در روز جمعه با ریزش سه و هشت دهم درصدی ثبت کرد.

شاخص‌های هنگ‌کنگ و چین نیز هر کدام حدود دو و چهار دهم درصد افت کردند. همزمان معاملات آتی آمریکا نشان می‌داد که روند نزولی احتمالا ادامه خواهد داشت. اتفاق مهم دیگر، ریزش رمزارزها بود. جایی که بیت‌کوین با سقوط بیش از شش درصدی به محدوده

82 هزار دلار رسید و تنها در ماه نوامبر (آبان ماه) بیش از 20 درصد از ارزش خود را از دست داد.

افت شدید رمزارزها موجب فشار مضاعف بر بازار سهام شده است، چراکه معامله‌گران خرد برای حفظ ارزش معاملات خود در بازار کریپتو، ناچار به فروش سهام شده‌اند. روندی که در گذشته نیز چند بار موجب تشدید سقوط بازارهای ریسک‌پذیر شده است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بازارهای جهانی در حال ورود به فاز جدیدی از «حساسیت نسبت به ارزش‌گذاری» هستند.

سیاست پولی نامطمئن دولت‌ها، نوسان رمزارزها و تردید در پایداری رشد شرکت‌های هوش مصنوعی باعث شده حتی گزارش‌های مثبت شرکت‌های بزرگ نیز قدرت کافی برای بازگرداندن آرامش به بازار را نداشته باشد.

نشانه‌های فعلی حاکی از آن است که تا مشخص شدن مسیر سیاست‌های فدرال‌رزرو و تثبیت بازار رمزارز، نوسانات شدید همچنان ادامه خواهد داشت.