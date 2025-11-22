هنجارشکنی در جشنواره فیلم وزارت علوم

جشنواره رسمی فیلم کوتاه «نهال» که زیرمجموعه دانشگاه هنر و تحت نظارت وزارت علوم برگزار می‌شود، به عرصه‌ای برای هنجارشکنی و زیرپا گذاشتن قانون رسمی کشور تبدیل شد.

در این مراسم یکی از داوران جشنواره در اقدامی غیرقانونی ضمن ترویج هنجارشکنی به تمجید از فیلم‌هایی پرداخت که بدون رعایت قانون حجاب تولید شده و حتی مجوز اکران نیز نداشته‌اند.

ماجرا زمانی جنجالی‌تر شد که یکی از برگزیدگان به دلیل عدم رعایت قانون حجاب و در نتیجه نقض آیین‌نامه جشنواره امکان حضور روی صحنه را پیدا نکرد. همان داور حاشیه‌ساز با اقدامی کودکانه، داوران دیگر را به پایین سن فراخواند تا جایزه را به‌صورت خصوصی به او تحویل دهند؛ اقدامی که عدول آشکار از قواعد و تلاش برای عادی‌سازی قانون‌گریزی بوده است. این رفتار در فضای جشنواره بازتاب یافت و شماری از شرکت‌کنندگان آن را مغایر با شأن یک رویداد رسمی و رفتاری غیرحرفه‌ای خواندند. گفتنی است جشنواره نهال به‌عنوان یکی از رویدادهای رسمی دانشگاهی، مشمول آیین‌نامه‌های وزارت علوم درباره پوشش و ضوابط فرهنگی است.

اکنون سؤال این است چرا چنین داوری که با بدیهیات رفتار حرفه‌ای و اصول قانونی آشنا نیست به عنوان داور این جشنواره انتخاب شده است؟ اگر این داور نسبت به قوانین کشور اعتراض داشته اصلا چرا حضور در هیئت این جشنواره دولتی را پذیرفته؟ احتمالا خانم داور نتوانسته از هزینه دریافتی و شأن و اعتباری که از رهگذر حضور در هیئت داوران به دست می‌آورد بگذرد! با این حساب بهتر است دست‌اندرکاران جشنوراه ضمن شکایت از او و پیگیری حقوقی نسبت اقدامات خلاف قانونش و در نتیجه با اعمال جریمه‌های قانونی، راه را برای تکرار چنین اتفاقاتی ببندند.

گفتنی است حتی در جشنواره‌های خارجی مانند جشنواره کن، برلین، اسکار و... شیوه‌نامه‌های پوشش برای شرکت‌کنندگان تعیین می‌کنند و کسانی که از این شیوه‌نامه تخطی کنند حق حضور در جشنواره را ندارند.