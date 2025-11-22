وقتی اینترنشنال «حقایق کمآبی» را وارونه جلوه میدهد
درحالی که اسناد، گزارهها و شواهد تاریخی از دسیسه رژیم صهیونی در حوزه آب حکایت دارد، شبکه اینترنشنال برای سفیدشویی اسرائیل و ایجاد هجمه علیه جمهوری اسلامی حقیقت را وارونه جلو داده و علت کم آبی را به عدم ارتباط دوستانه ایران و صهیونیستها نسبت میدهد.
شبکه اینترنشنال با طرح ادعایی تازه، کمآبی ایران را به دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل ربط داده؛ اما روایتها و آمارهای موجود، از نقشداشتن توصیههای مخرب کارشناسان صهیونیستی در دهه ۴۰ و بحران جدی آب در خودِ اسرائیل حکایت دارد.
شبکه اینترنشنال به تازگی ادعا کرده است که دلیل کمآبی و خشکسالی ایران، دشمنی جمهوری اسلامی با رژیم اسرائیل است.
اینترنشنال به نقل از والاستریتژورنال، میگوید که قبل از انقلاب اسلامی، کارشناسان اسرائیلی در دهه چهل بعد از زلزله قزوین، به ایران آمدند و سیستم آبرسانی ایران را بهبود بخشیدند.
این در حالی است که چند سال پیش از این، «همایون صنعتیزاده» مشاور وزیر کشاورزی ایران در دهه چهل، از این مسئله پرده برداشته بود.
صنعتیزاده درباره حضور صهیونیستها در ایران و دخالت آنها در زمینه آبرسانی ایران، گفته است: «آقای ارسنجانی وزیر کشاورزی بود. در قزوین زلزله شده بود. موشه دایان گفت قنات نکَنید. قناتهایتان را ببندید. برای اینکه قنات در زمستان آبش حرام میشود. از زیرزمین میآید بیرون و میرود. اصلاً فرقی بین قنات و چاه عمیق نیست. فقط قنات چاهی مورب است و چاه معمولی یک گودال عمیق عمودی».
وی در ادامه میگوید: «من آتش گرفتم از حرفش. به مقامات خودمان گفتم به حرفش گوش نکنید. ما سفره آب زیرزمینی داریم که وقتی پر میشود سرریز میشود. وقتی سرریز میشود، روی سطح زمین با پوشش گیاهی معلوم میشود... مقنیهای قدیم این را میدانستند. میرفتند درست جاهایی که سبزه روییده بود، میگفتند چاه مادر قنات را اینجا باید کند. حکایت ما حکایت آدمی بود که سرمایهای از پدرش مانده در بانک و سودش را استفاده میکند. ما با سرریز آبهای زیرزمینی معاشمان میگذشت».
به عبارتی، بعد از سفر موشهدایان، وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی در سال 1341 به ایران ـ که با دعوت رسمی ارسنجانی صورت گرفته بود ـ بود که مقدمات از بین بردن منابع آب زیرزمینی ایران کلید خورد.
اما اکنون اینترنشنال مدعی است که چون قبل از انقلاب، رابطهای مثبت میان ایران و رژیم صهیونی برقرار بوده، ایران میتوانسته از دانش و فناوری آبی صهیونیستها بهرهمند شود؛ اما پس از انقلاب، چون جمهوری اسلامی با این رژیم دشمنی میکند، از دانش آنها بیبهره است و به همین دلیل، ایران دچار کمآبی و خشکسالی شده است.
حتی چند ماه قبل، چند نفر از سلطنتطلبها ـ با عنوان کارشناسان حوزه آب و انرژی ـ از طرف رضا پهلوی به سرزمینهای اشغالی سفر کردند.
این افراد با «گیلا گاملیل» وزیر علوم و فناوری اسرائیل که پیش از این، وزیر اطلاعات این رژیم بود نیز دیدار کردند. در گزارشی که شبکه صهیونیستی اینترنشنال از این سفر تهیه کرده بود، اسرائیل بهعنوان نمونهای موفق در مدیریت آب به مخاطبان ایرانی معرفی میشود. گیلا گاملیل نیز برای کمک به ایران در حوزه مدیریت آب، اعلام آمادگی میکند.
اما چندی بعد از این سفر و گزارش اینترنشنال، «فرامرز دادرس» افسر سابق گارد شاهنشاهی که اکنون بهعنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی در رسانه فعالیت میکند، وضعیت آب رژیم صهیونی را براساس آمارهای معتبر بینالمللی افشا کرد.
فرامرز دادرس در اینباره میگوید: «اسرائیلِ ۹ میلیون، نفری با وجود تمام آبدزدی و زمیندزدی و بچهکُشی و جنایاتی که کرده، تقریباً در تمام منابع وضعیت بحرانیتری نسبت به ایران ۹۰ میلیونی دارد؛ بعد حالا طوری تبلیغ میکنند که ما میخواهیم آب ایران را درست کنیم، شما اول به خودت برس!».
به گزارش فارس، این افسر گارد شاهنشاهی، اینگونه ادامه میدهد: «ببینید آمارها این است، آمار مشکلات آب سال؛ ۲۰۲۳ پنجم بحرین... بعد لبنان، امارات متحده هفتم، عربستان سعودی هشتم، نهم اسرائیل؛ اسرائیل یک درجه از عربستان سعودی بالاتر است. اسرائیل خودش از نظر بحران آب، نهم دنیاست! حالا برگردید به کتیبههای داریوش بزرگ که گفته است اهورامزدا این کشور را از دشمن، خشکسالی و دروغ محفوظ نگه دارد. کسی نگفته که ایران بهشت بوده و همیشه آب سرازیر بوده، ما ۲۵۰۰ سال است که این سابقه [کمآبی] را داریم».